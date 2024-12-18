Альфа липоевая кислота: Что это и для чего необходима

Альфа-липоевая кислота — это жирная кислота, которая в организме принимает участие в углеводном обмене. По биологической ценности она находится на одном уровне с витаминами и минералами, может применяться в качестве лекарственного средства.
Можно встретить и другое название кислоты — тиоктовая, витамин N или просто липоевая. Производится она в форме кристаллического порошка желтоватого цвета, обладающего специфическим запахом и горьковатым вкусом. Свойства липоевой кислоты и ее воздействие на организм обширны. Основное действие, которое она оказывает — антиоксидантное. Ее широко применяют для тонизирования и релаксации, используют при лечении онкологических заболеваний и для профилактики и защиты от инфекций и вирусов.
Липоевая кислота также:
Учеными доказана эффективность липоевой кислоты при борьбе с мигренью, потерей памяти и для защиты от воздействия радиационного излучения.
Основными источниками липоевой кислоты являются продукты животного происхождения — сердце, почки и печень.
В большом количестве она также содержится в различных бобовых культурах: чечевице, горохе, фасоли.
Небольшую порцию кислоты можно получить из бананов, грибов, дрожжей, риса, шпината, капусты и молочных продуктов.
Организм человека способен вырабатывать липоевую кислоту самостоятельно. Но даже вместе с тем количеством, которое можно получить из пищи, уровень ее содержания будет недостаточным для здорового функционирования организма.
Поэтому врачи советуют обратить внимание на дополнительный прием добавок альфа-липоевой кислоты. Они выпускаются в нескольких видах: в форме капсул, порошка и ампул для внутривенных инъекций.
Как и у других витаминоподобных веществ, у липоевой кислоты есть свои нормы потребления. Они будут разными в зависимости от возраста.
Если липоевая кислота входит в программу комплексного лечения какого-либо заболевания, то ее дозировки могут значительно увеличиться.
Следует обратить внимание, что на время приема липоевой кислоты необходимо отказаться от употребления алкоголя.
Липоевую кислоту не стоит применять детям до 6 лет и людям с повышенной чувствительностью к препарату.
С осторожностью необходимо подходить к ее приему в период беременности или кормления. В последнем случае, лучше проконсультироваться со специалистом.
Липоевая кислота обладает замечательным свойством, которое будет полезно всем, кто стремится снизить содержание жира в организме и уменьшить свой вес. Она участвует в процессе жиросжигания и способствует более активному расщеплению жировых клеток при физических нагрузках.
Помимо этого, попадая в организм, липоевая кислота усиливает белковый обмен, за счет чего человек получает необходимое количество энергии, в сочетании со строгой диетой.
Для похудения липоевую кислоту следует употреблять утром до первого приема пищи, после тренировки или за ужином. Хорошо совмещать порцию добавки с углеводистой пищей.
Для достижения максимального эффекта следует строго следить за своим основным рационом. Он должен быть сбалансированным и полностью отвечать вашей суточной потребности в белках, жирах и углеводах. Избегайте нарастающего чувства голода.
Каждый спортсмен знает, что в процессе тренировок одна из главных задач при построении красивого тела — это правильное восстановление мышц.
Липоевая кислота выступает в качестве антиоксиданта и усиливает человеческий потенциал. При ее употреблении уменьшается выработка тяжелых радикалов в результате интенсивных занятий в тренажерном зале. Это позволяет организму полноценно отдыхать и расти.
Регулярное использование липоевой кислоты позволит увеличить физическую активность, при этом не теряя в работоспособности.
Она также выступает в качестве антикатаболика, то есть не дает разрушаться белкам, что благоприятно влияет на результативность вашего тренировочного процесса.
Липоевая кислота активно применяется наружно в качестве косметического средства. В большинстве составов омолаживающих кремов она стоит на первом месте.
Липоевая кислота придает коже здоровый вид, помогает поддерживать ее в тонусе и уменьшает негативные последствия от долгого пребывания на солнце.
Может быть полезной при кожных заболеваниях: перхоти и угревой сыпи так как хорошо сужает поры и уменьшает воспалительные процессы.
При исследовании воздействия липоевой кислоты на организм человека не было выявлено существенных негативных последствий. Даже в случае совмещения ее приема с другими антиоксидантами: витаминами А или С, L-карнитином или экстрактом зеленого чая.
Однако при чрезмерном превышении рекомендуемых дозировок могут наблюдаться следующие симптомы:
— повышение артериального давления;
— аллергические реакции;
— судороги;
— проблемы с пищеварением.опубликовано econet
Автор Руслан Гончаров
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