Как предотвратить остеоартрит: 6 советов

Учитывая, что остеоартрит может привести к серьезным проблемам со здоровьем, рекомендуем заренее принять меры профилактики. Они необходимы для того, чтобы предотвратить или, по крайней мере, максимально задержать его появление.

Хотите узнать, как предотвратить остеоартрит? Это заболевание костной системы затрагивает как мужчин, так и женщин, но чаще встречается у пожилых людей. Оно вызывает разрушение хряща и прилегающей костной ткани. Болезнь чаще всего проявляется между 50 и 55 годами, когда становятся заметными наиболее явные симтомы. Хрящевая ткань состоит из коллагена и ее основной функцией является защита суставов от трения.

Когда эта ткань исчезает или разрушается, из-за трения костей суставы деформируются и это вызывает сильную боль.

Остеоартрит является основной причиной воспаления и деформации суставов. Если это заболевание переходит в хроническую форму, оно лишает возможности нормально передвигаться.

Поэтому необходимо начинать лечение как можно раньше, до появления тяжелых симтомов. Другими словами, не стоит игнорировать боль в суставах. Кроме того, предотвратить артрит гораздо легче, чем вылечить.

Как узнать, есть ли у меня остеоартрит?

Хотя у молодых людей эту болезнь труднее выявить, в большинстве случаев симптомы остеоартрита начинают возникать в определенных суставах.

Поэтому на них стоит обратить пристальное внимание:

Суставы рук и пальцев

Поясничная область

Тазобедренный сустав

Колени

Локти

Советы, как предотвратить остеоартрит

1. Ешьте больше кальция

Потребление кальция жизненно важно для здоровья наших костей. Поэтому стоит помнить об этом, составляя свой ежедневный рацион.

Кальций поможет не только предотвратить остеоартрит, но и задержать развитие других дегенеративных заболеваний, таких как остеопороз. Это особенно актуально для женщин.

Если вы не получаете достаточно кальция с пищей, рассмотрите прием биодобавок.

2. Диета, богатая овощами

Еще один метод профилактики — диета, богатая фруктами и овощами. Эти продукты содержат много витаминов и минералов, полезных как для костей, так и для организма в целом.

Среди продуктов, богатых витамином С, можно особо отметить следующие:

Цитрусовые (апельсин, грейпфрут, мандарин)

Клубника

Сельдерей

Морковь

Капуста

Брокколи

3. Следите за весом

К сожалению, ожирение является распространенной проблемой. Вы знали, что помимо прочих проблем, лишний вес является еще одной причиной развития остеоартрита.

Из-за лишнего веса в первую очередь страдают колени, которые служат опорой для тела. Ведь на них приходится повышенная нагрузка. Из-за этого суставной хрящ может деформироваться.

4. Делайте физические упражнения

Зарядка каждый день — это лучший способ избежать заболеваний опорно-двигательной системы. Конечно, если вы выполняете упражнения правильно.

Когда вы занимаетесь в тренажерном зале, следите за осанкой. Иначе вы можете травмировать кости и, следовательно, хрящи.

Кроме того, имейте в виду, что при беге важно правильно ставить стопу, и рассчитывать расстояние в соответствии с нашим весом.

Вот небольшой список самых подходящих упражнений:

Пилатес

Растяжка

Плавание

Велоспорт

5. Следите за осанкой

Многие из нас проводят весь рабочий день сидя за компьютером. В этом случае особенно важно следить за осанкой. Если есть возможность, приобретите эргономически.правильный стул.

Кроме того, специалисты рекомендуют делать перерывы каждый час и выполнять упражнения на растяжку.

Неправильная осанка, неважно, из-за сидячей работы или определенных видов спорта, может привести к развитию остоартрита.

6. Посетите врача

Как только вы заметили необычные ощущения в суставах, советуем немедленно обратиться к врачу-специалисту. Он точно установит наличие или отсутствие остеоартроза, в случае если болезнь уже есть, сможет определить ее степень.

Своевременная диагностика поможет подобрать план лечения и профилактических мер. Затем вам придется регулярно посещать врача для контроля за болезнью.

Кроме того, стоит внимательно оноситься к себе. Если у вас когда-либо был перелом или травма, которая не зажила должным образом, это также может стать причиной появления остеоартроза.

7. Питание для хрящей

В настоящее время стали очень популярны пищевые добавки, которые помогают улучшить рацион, добавив в него необходимые питательные вещества.

Для профилактики остеоартрита рекомендуем выбирать добавки, содержащие глюкозамин, гидролизованный коллаген и гиалуроновую кислоту. Таким образом, вы укрепите хрящевую ткань, а следовательно защитите кости.

Теперь, когда вы узнали об этих полезных советах чтобы предотвратить остеоартрит, важно запомнить одну важную вещь. Для того, чтобы сохранить хорошее здоровье, необходимо вести здоровый образ жизни, правильно питаться и отказаться от вредных привычек. Это лучшая профилактика от любых болезней!

Кроме того, запомните, что в случае появления каких-либо симптомов, стоит обратиться к врачу. Это поможет исключить болезнь, или же получить адекватное лечение.опубликовано econet

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