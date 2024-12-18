Как убрать капиллярную сетку на ногах

Хотите иметь красивые и ухоженные ножки - тогда эта статья для вас. В ней вы узнаете несколько рецептов, которые помогут вам это сделать.

В домашних условиях сделать свои ноги сделать еще красивее и здоровее вполне возможно. Ниже приведены несколько рецептов, которые вы сможете сделать сами.

Рецепты для ног: маски, ванночки, компрессы

Маска для ног "смягчающая"

К 2 ст.л. теплого оливкового масла, подогретого на водяной бане, добавить 2 капли эфирного масла лаванды. Нанести на стопы, тщательно втирая. Надеть на ноги пакеты, сверху – шерстяные носки. Походить так в течение двух часов. Снять пакеты и удалить остатки масла хлопчатобумажной салфеткой. Затем можно нанести крем для ног.

Маска против капиллярной сетки

Свежие овощи: свеклу, капусту, кабачок, красный сладкий перец измельчить в блендере или натереть на терке так, чтобы получился объем приблизительно по 1 ч.л. каждого овоща. Добавить 1 ч.л. овсяной муки и такое же количество растительного масла.

Перемешать. Наносить на проблемные места 1 раз в неделю на 20 минут. Помогает убрать сосудистые звездочки и сделать вены менее заметными.

Компресс против трещин

Разогретую кожу пяток смазать толстым слоем меда. Сверху накрыть капустным листом и перевязать бинтом. Надеть хлопчатобумажные носки. Оставить компресс на ночь. Процедуру необходимо повторять до полного исчезновения трещин. Такие компрессы также снимают боль и воспаление.

Мыльно-содовая ванночка

В 2 литра горячей воды добавить 1 ч.л. соды, 1 ст.л. мыльной стружки. Держать ноги в этом растворе 20–30 минут. После процедуры ноги ополоснуть и смазать жирным кремом для ног. Затем можно приступить к очищению кожи стоп от старой кожи, например, пемзой.

Применяется при загрубевшей коже стоп для ее размягчения. При очень грубой коже можно делать такие ванночки ежедневно на ночь.

Маска для сильно огрубевшей кожи из чистотела

Небольшой пучок свежего чистотела пропустить через мясорубку или измельчить в блендере. Полученную кашицу нанести на ступни, сверху замотать ноги пленкой, затем надеть хлопчатобумажные носки. Оставить на ночь, а утром потереть ноги пемзой. Даже сильно огрубевшая кожа легко отшелушивается после такой маски.

Маска творожная питательная

Распарить ноги в ванночке, обработать пятки пемзой или скрабом. Приготовить маску, смешав 3 ст.л. творога, 2 ст.л. густой сметаны и 1 ст.л. меда. Оставить на 20 минут, затем смыть теплой водой.опубликовано econet

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