Сколиоз, лордоз и кифоз: Как выпрямить позвоночник

Причины возникновения искривлений позвоночника можно условно разделить на три группы: вызывающие кифоз, лордоз и сколиоз, вызывающие только кифоз и вызывающие только лордоз. Но на следует забывать, что кифоз, возникший по любой из причин, вызывает развитие лордоза, и наоборот.

Тема искривлений позвоночника очень обширна. Существуют сколиозы, кифозы и лордозы, при которых позвоночник чрезмерно либо в неположенном отделе искривляется назад или вперед. Все эти патологические искривления влекут за собой развитие других заболеваний позвоночника и нередко уродуют фигуру, что приводит к дефектам телосложения. К тому же сколиоз, кифоз и лордоз могут сочетаться друг с другом. Чтобы не допустить развития событий по этому сценарию, нужно вовремя предпринять профилактические меры. О них мы и поговорим сегодня. Но вначале чуть подробнее остановимся на кифозах и лордозах.

Профилактика сколиоза, лордоза и кифоза

Кифозом называется прогиб позвоночника назад. В норме небольшой кифоз обязателен в верхней части грудного отдела позвоночника, а также в области крестца и копчика. Кифоз грудного отдела, превышающий нормальный физиологический, называется гиперкифозом, но приставку «гипер» обычно опускают. Подобным образом патологией считается кифоз, даже очень небольшой, в тех отделах позвоночника, где в норме он не должен прогибаться назад: в шейном, нижнегрудном и поясничном. В детском и юношеском возрасте такой дефект просто некрасив, но, если его не ликвидировать, с возрастом он может доставлять жесточайшие боли.

Кифозы встречаются очень часто, но внимания на них обращают обычно слишком мало. «Ну, подумаешь, горбится ребенок! Так ведь занимается много, за компьютером сидит... Он и в спортивную школу ходит, и на жестком спит – должен выправиться!..» И если родители хоть как-то пытаются улучшить осанку детей, то о своей, как правило, не заботятся, считая, что у них скелет уже слишком жесткий и исправить ничего нельзя. А это не так, как я уже говорил и повторю еще раз: лечить нарушения осанки можно в любом возрасте.

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Конечно, если кифоз запущен, самостоятельно избавиться от него очень трудно, а вот на первых этапах это вполне вам под силу.

Кифозам обычно сопутствуют лордозы, хотя кифозы и лордозы, по определению – нарушения-антагонисты. Тем не менее, между ними очень много общего. На первый взгляд кажется странным, но на самом деле чаще всего кифоз и лордоз бывают вызваны одними и теми же причинами. Как правило, если в одном отделе позвоночника развивается кифоз, то в других отделах почти неминуемо развивается компенсационный лордоз, и наоборот.

Лордоз – прогиб позвоночника вперед – в норме присутствует в нижнегрудном, поясничном и шейном отделах позвоночника. Если эти прогибы чересчур велики, то их называют гиперлордозом (опять же, приставка «гипер» обычно опускается). Лордоз, даже не гипер, совершенно недопустим в верхнегрудном отделе позвоночника.

Наличие у человека кифоза и лордоза легко определяется и визуально, и по рентгеновским снимкам.

Так сложилось, что, несмотря на всевозможные неприятности, которые может доставить лордоз, ему уделяется еще меньше внимания, чем кифозу. И совершенно напрасно. При лордозе грудного отдела деформируется грудная клетка, уменьшается объем легких, затрудняется работа сердца и ухудшаются амортизационные свойства позвоночника. При гиперлордозе поясничного отдела позвоночника снижается стойкость к повышенный ухудшается работа суставов и отвисает живот.

А вот какие осложнение возможны при кифозе. Самое распространенное (правда, оно может встречаться и независимо от кифоза) – это укороченные ключицы. При таком дефекте плечи устойчиво выдвинуты вперед. Диагностика производиться зрительно. Для того, чтобы заметить степень нарушения, нужно положить пациента на кушетку и измерить расстояние между плечами и опорой. В норме плечи должны лежать на кушетке или отстоять от нее не более чем на 2-3 сантиметра.

Кифоз грудного отдела часто сопровождается различными дефектами развития грудной клетки и грудины. К ним относятся бочкообразная грудь, килевидная или «куриная», грудь, воронкообразные деформации ребер и грудины, а также сколиозы различной тяжести. В редких случаях одновременно с лечением кифоза необходимо лечением сопутствующих недостатков.

Вопреки общепринятому мнению сами по себе (или после избавления от кифоза) они не проходят. Сейчас же давайте разберемся с самими искривлениями позвоночника.

Для грамотного лечения, как известно, нужно не только поставить диагноз, но и установить причину заболевания. Ведь нередко, устранив ее, можно существенно улучшить состояние больного.

Причины возникновения искривлений позвоночника можно условно разделить на три группы: вызывающие кифоз, лордоз и сколиоз, вызывающие только кифоз и вызывающие только лордоз. Но на следует забывать, что кифоз, возникший по любой из причин, вызывает развитие лордоза, и наоборот.

1. Причины, вызывающие лордоз и сколиоз:

Слишком быстрый рост, мышечная масса отстает от роста скелета, и ребенок просто не в силах держаться прямо . В этом случае кифоз может возникнуть как в грудном, так и в поясничном отделе. Часто осложняется сколиозом.

Остеохондропатия . Недоразвитие, слабость скелета и хрящей легко вызывают деформацию позвоночника в любом отделе, в том числе и поясничном.

Длительный постельный режим . Если больной вынужден долго находиться в одной и той же позе, у него обязательно появится искривление позвоночника.

Ношение на руках маленького ребенка . В первую очередь это касается молодых мам, которые имеют астеническое сложение, то есть хрупких тонкокостных женщин. У них может развиться кифоз грудного и лордоз поясничного отделов позвоночника.

Слишком большая грудь при слабо развитых мышцах спины – причина, характерная, естественно, только для прекрасного пола. В этом случае кифоз и лордоз развиваются по той же схеме, что и в предыдущем пункте.

Всевозможные травмы позвоночника. Даже такие, казалось бы, безобидные детские забавы, как катание на ледянках и подвесных качелях чреваты опасностью. И родителям это надо знать. Так, во время спуска с горки на ледянке посадка ребенка ниже, чем на санках, что заставляет его максимально выпрямить позвоночник, снижая, таким образом, его амортизационные свойства. В результате удары от поверхности, по которой скользит ребенок, травмируют позвоночник. С качелями иная история. Часто дети, покаявшись и спрыгнув с них «на ходу», получают удар в спину еще не остановившимися качелями. А если это происходит многократно? Комментарии, как говорится, излишни.

2. Причины, вызывающие кифоз:

Неправильная поза за партой или столом, пожалуй, самая частая причина . Неудобная (не по росту) мебель в школе и дома, выраженная близорукость, плохое освещение рабочего места, слишком слабые мышцы спины вынуждают ребенка сидеть сгорбившись. Вначале это всего лишь удобная поза, но она быстро превращается в привычку, которая деформирует скелет и приводит к заболеванию. Развитый кифоз грудного отдела такого типа называется также юношеским горбом. Приобретаемый в молодые годы, такой горб сохраняется до глубокой старости.

Некоторые виды спорта , такие, как бокс, борьба, тяжелая атлетика.

Психологические факторы . Быстро выросший подросток стесняется своего роста и старается его приуменьшить, девочка к тому же может пытаться, сутулясь, спрятать появившуюся грудь. Сутулость, или кифоз грудного отдела позвоночника, может быть вызвана и длительными стрессами, постоянной подавленностью.

Укороченные ключицы. При этом дефекте плечи выдаются вперед, за счет чего визуально увеличивают сутулость. Если отвлечься от очень редких случаев врожденных дефектов и родовых травм, этот недостаток обусловлен слишком низкой двигательной активностью.

Коксартроз . Если коксартроз сопровождается затрудненным сгибанием тазобедренных суставов, то при сидении поясничный отдел позвоночника сильно прогибается назад и через некоторое время появляется стойкий кифоз. При затрудненном разгибании этих же суставов формируется поясничный лордоз. Его характерный признак – походка с сильно отставленным назад тазом.

«Вдовий горб» образуется в области двух позвонков – 7-го шейного и 1-го грудного, то есть это кифоз на границе шейного и грудного отделов позвоночника . Если длительное время по той или иной причине держать голову низко склоненной, «вдовий горб» неминуем.

Длительное сидение в очень мягком и низком кресле, особенно поджав ноги и развалившись, а также сидение на полу со скрещенными ногами (во время игр). В этих положениях поясничный отдел позвоночника сильно прогибается назад, что способствует формированию кифоза. Кифоз такого типа лечится трудно и может вызывать сильные боли в зрелом возрасте.

3. Причины, вызывающие лордоз:

Излишняя полнота или беременность . Большой живот оттягивает поясничный отдел позвоночника вперед, формируя тем самым лордоз. А для сохранения вертикального положения тела возникает компенсационный кифоз грудного отдела.

Просторная одежда . Когда ребенок носит слишком свободные в поясе джинсы или юбку, то за отсутствием ремня он вынужден выпячивать живот, чтобы одежда не спадала. Формируются поясничный лордоз и компенсационный кифоз.

Балет, бальные танцы, стрельба из лука . Трудно поверить, но эти занятия могут иногда способствовать развитию лордоза грудного отдела позвоночника. И хотя механизм развития здесь не вполне ясен, статистика – вещь упрямая.

Тяжелая атлетика, культуризм. Чрезмерные нагрузки и неправильная методика тренировок при неокрепшем позвоночнике могут вызвать лордоз поясничного отдела.

Некоторые из перечисленных причин (неблагоприятных факторов) встречаются очень часто, и о них многие знают, другие – гораздо реже, третьи – лишь в единичных случаях.

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Однако не всегда, как вы, наверное, замечали, неблагоприятные факторы приводят к развитию заболевания. В чем же дело? Здесь следует отметить, что у некоторых людей вероятность развития деформации позвоночника гораздо выше по сравнению с другими. Их можно отнести к группам риска, сформированным по различным признакам. Это имеет большое практическое значение и позволяет заранее принять профилактические меры.

Итак, к группам риска прежде всего относятся:

Дети, генетически предрасположенные к заболеванию . Наличие кифоза и других нарушений осанки у одного или обоих родителей сильно повышает восприимчивость ребенка к неблагоприятным факторам. Нередко совершенно здоровые дети начинают сутулиться, просто подражая родителям.

Сверхзанятые дети, ведущие малоподвижный образ жизни. Обучение в элитных школах, увлечение компьютером, дополнительные занятия иностранными языками, математикой, музыкой, как правило, не оставляют времени на физкультуру и спорт.

Физически ослабленные дети. Недостаток мышечной массы и слабость опорно-двигательного аппарата просто не позволяют таким детям держаться прямо.

Чересчур тучные дети. Большая масса тела и сниженная подвижность часто сопровождаются ослаблением мышц и деформацией позвоночника.

Дети, появившиеся на свет в результате осложненных родов или кесарева сечения.

Дети, перенесшие серьезные травмы, хирургические операции или пострадавшие от сильных ожогов. Травмированные мышцы и скелет могут развиваться самым непредсказуемым образом.

Молодые мамы . Во время беременности и после рождения ребенка легко может развиться кифоз из-за вымывания кальция из скелета и повышенных, непривычных физических нагрузок.

Пожилые люди, которым за шестьдесят. Причины – деформация межпозвонковых дисков, атрофия мышц.

Чрезвычайно важно понимать, что конкретный ребенок или взрослый человек могут оказаться одновременно в одной или нескольких группах риска. На них может воздействовать один или несколько неблагоприятных факторов. И если человек относится только к одной группе риска или неблагоприятный фактор только один, то вероятность развития нарушения ограничена и профилактические меры дают очень хорошие результаты.

А если таких факторов несколько? Например, ребенок тучный, с плохой наследственностью, да еще и мебель, которой он постоянно пользуется, неподходящая? Или ребенок худой, высокий, изучает несколько иностранных языков, занимается музыкой и увлекается компьютером? В этих случаях без серьезных профилактических мероприятий нарушение осанки неизбежно.

Профилактические меры, предназначенные для предупреждения искривлений позвоночника, прямо следуют из соответствующих причин. Конечно, вылечить запущенную болезнь профилактическими мерами невозможно. Хотя на самом раннем этапе и в детском возрасте, когда позвоночник еще не очень жесткий, эти меры могут не только остановить развитие заболевания, но и обратить его вспять.

Если у вашего ребенка или у вас еще нет никакого нарушения или оно очень незначительное, тогда сначала определите группу риска и причины развития заболевания. Затем постарайтесь, если это возможно, вывести себя или ребенка из группы риска и устраните непосредственные причины, вызывающие заболевание.

Что же, как минимум, вы можете сделать?

Подберите парты, столы и стулья, соответствующие росту (именно росту, а не возрасту!).

При дефектах зрения обязательно используйте корректирующие очки.

Добейтесь хорошей освещенности рабочего места.

Следите за гармоничным физическим развитием ребенка . Боритесь с излишней полнотой.

Ежедневно находите время для физической активности. При сидячей работе нужно 1–2 раза в час вставать, потягиваться, втягивать живот. Следите, чтобы и ребенок двигался, причем по нескольку часов в день.

Выполняйте специальные упражнения. В профилактических целях эта рекомендация обязательна пожилым людям для предупреждения кифоза, а также занимающимся боксом, борьбой, тяжелой атлетикой для предупреждения и кифоза, и лордоза. Специальные упражнения полезно выполнять и тем, кто не может вывести себя или своего ребенка из группы риска либо ликвидировать причину, способную повлечь искривление позвоночника

Сколиоз при укорочении ноги

Особо нужно выделить индуцированные (приобретенные) сколиозы, вызванные укорочением одной ноги: 1–2 см разницы в длине ног достаточно, чтобы вызвать развитие заболевания. Если ребенок или взрослый стоит, идет или бежит, то из-за укорочения ноги таз оказывается в перекошенном состоянии. Чтобы удержать тело вертикально, позвоночник вынужденно изгибается вершиной в сторону укороченной конечности. Очень быстро такой изгиб становится привычным, меняется форма позвонков и дисков.

Многие на сколиоз, возникший по этой причине, смотрят как на неизбежное зло, от которого невозможно избавиться. И совершенно напрасно! Такие формы лечатся сравнительно легко. Кроме того, укорочение ноги чаще всего бывает не истинным, а вызванным неправильным функционированием тазобедренного сустава. В этих случаях ноги достаточно просто сравнять! Но, с другой стороны, развитый сколиоз поясничной области из-за перекоса таза может вызвать кажущееся укорочение одной ноги. Поэтому иногда непонятно, что первично: сколиоз или разная длина ног.

Если разница в длине ног вызвана сколиозом, то удлинять укороченную конечность вредно, сколиоз будет усиленно развиваться. Как же отличить один случай от другого? Уложите больного спиной на ровную и достаточно жесткую поверхность (стол или пол). Попросите вытянуть ноги и потянуть их пальцы на себя. Приложите к пяткам линейку или книгу (рис. 1). Посмотрите, какая нога короче. Если укорочение наблюдается со стороны вершины дуги сколиоза – причина заболевания именно в этом укорочении. Если с другой стороны, то следует лечить сам сколиоз, не выравнивая ноги.

Что же делать с укороченной ногой? Самое главное – своевременно обнаружить дефект. У детей в возрасте 5–12 лет укороченная конечность удлиняется очень легко. В это время дети бурно растут, зоны роста у них открыты, и даже минимальная стимуляция вызывает ускоренное удлинение конечности, иногда до 1 см в месяц! Упражнения и воздействия применяются те же, что и при коксартрозе. Если наблюдается значительное укорочение конечности – дополнительно обрабатываются коленка, голеностопный сустав и стопа. .

Коротко расскажу о методике воздействия на тазобедренный сустав, с помощью которой можно удлинить ноги (а также вылечить коксартроз).

Упражнение 1.

Лягте на живот, положите руки под голову или вытяните вдоль тела. Под стопы поместите небольшую подушечку или валик. Максимально расслабьтесь.

Перекатываясь на животе, слегка покачивайте бедрами вправо-влево. Амплитуда движений не должна превышать 2–3 см. Не напрягайте мышцы, не пытайтесь приподнимать таз.

Если почувствуете малейшую боль, сократите амплитуду движений и постарайтесь расслабиться; опытным путем определите наиболее подходящее расстояние между пятками.

Упражнение 2.

Лягте на спину. Вытяните и немного расставьте ноги, поочередно поворачивая их наружу и внутрь. Амплитуда движений крайне незначительная – не более 0,5-1 см.

Под колени желательно подложить небольшую подушечку. При болевых ощущениях уменьшите амплитуду движений, измените ширину разведения ног и максимально расслабьтесь.

Упражнение 3 (наиболее универсальное и легкое)

Выполняется сидя. Колени должны находиться примерно на ширине плеч, а стопы плотно стоять на полу. Легко и без напряжения сводите и разводите колени. Амплитуда движений – 0,5-1 см.

В начальной стадии (чтобы контролировать амплитуду движений) руки лучше держать на коленях, а после приобретения навыков – где угодно. Если почувствуете боль, уменьшите амплитуду движений, поставьте ноги чуть уже или шире, измените частоту движений, расслабьтесь.

Общее время выполнения упражнений – от 3 до 6 часов. Не следует делать их сразу, одно за другим. Желательно распределить на весь день.

По своему действию все упражнения близки. Какое из них выполнять, зависит от ваших возможностей и желания.

Следующий компонент лечения – воздействие на сустав руками. Его цель – активизировать кровообращение в области поражения, восстановить упругость прилегающих сухожилий, эластичность суставной сумки и обеспечить условия для регенерации сустава. Для этого необходим помощник.

Процедура 1.

Начинается с простукивания по верхнему заднему краю подвздошной кости (рис. 2, а). (В этом месте проходит крупный нерв, обычно воспаленный при коксартроза.) Производится через плотно, с силой прижатые пальцы (такой прием называется перкуссией). Чем сильнее воспаление, тем легче и слабее должны быть удары. Затем, чтобы вызвать прилив крови, наносится несколько сильных шлепков ладонью.

Процедура снимает воспаление нерва, активизирует регенеративные процессы в суставе.

Процедура 2.

Подобна предыдущей, но проводится в области головки тазобедренной кости (рис. 3, а). Удары наносятся через пальцы, достаточно сильно, но так, чтобы не вызвать чрезмерной боли.

Во время процедуры разбиваются отложения соли в суставной сумке, прилегающих сухожилиях и в самом суставе. В результате увеличивается подвижность сустава, улучшается его питание и уменьшаются болезненные ощущения. Процедура также заканчивается энергичными шлепками.

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Процедура 3.

Рука кладется на бедро спереди, чуть ниже паха, и сильно прижимается (рис. 3, б). Энергичные, но осторожные удары наносятся запястьем или ребром ладони через кисть.

Основное воздействие направлено на трущиеся поверхности суставов. Шлепки не рекомендуются.

Процедура 4.

Подобна предыдущей, но рука кладется на заднюю часть бедра, чуть ниже ягодичной складки (рис. 2, б).

Заканчивается шлепками.

Все это повторяют, начиная с 1 -й процедуры, 8–10 раз. Проводят воздействие 1 раз в неделю.опубликовано econet.ru.

Автор Виталий Гитт

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