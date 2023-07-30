Шпоры и образования в суставах: Тест Брэгга на заизвесткованность

Наше физическое, химическое и умственное состояние очень сильно зависит от того, что мы едим и пьем. Неорганические минералы, соль и кристаллы токсичных кислот могут деформировать и большие пальцы ног и ногти на пальцах рук.

В США насчитывается около 20 млн больных, так или иначе страдающих от артритов. Много пациентов вынуждены обращаться к этим специалистам, чтобы избавиться от болезненных шпор на ногах, удалить камни из мочевого и желчного пузырей и почек. Кто из нас следующим ляжет на операционный стол? Такие шпоры и образования в суставах – это нерастворимые отложения, накапливаемые в тканях из-за употребления воды, насыщенной неорганическими минералами, солями, мочевой кислотой, а также кристаллами токсичных кислот, которыми так богата острая пища, предпочитаемая многими из нас.

Как вода с неорганическими веществами превращает людей в окаменелости

Высокая концентрация кислот содержится в мясе, картофеле, рафинированной муке, белом хлебе, кофе, чае и десерте с большим содержанием сахара. Но именно такой омертвелой диеты придерживается большинство из нас. Вспомним о том, что обычно наша питьевая вода жесткая, и не будем удивляться, что кислые продукты переработки нашей пищи часто становятся шпорами на ногах или приводят к «заржавелости» наших суставов.

Поэтому, если мы не хотим лежать на больничной койке, наша диета должна быть сбалансированной с точки зрения соотношения в ней кислот и щелочей.

При ее подборе надо исходить из того, что обычно крахмалистые и жирные продукты питания, рафинированный белый сахар и протеины активно способствуют образованию кислот, в то время как фрукты и овощи (за небольшим исключением) формируют щелочь. Диета будет хорошо сбалансированной, если она состоит на 3/5 из продуктов щелочного семейства и на 2/5 – из кислого.

Тест на заизвесткованность

Чтобы узнать, в какой степени вы сами произвестковались, проделайте следующий тест.

Встаньте прямо, руки свободно опущены вдоль тела.

Затем опустите голову на грудь и начните медленно поворачивать ее из стороны в сторону. Многие люди при этом чувствуют, что в области шеи что-то похрустывает, происходит какое-то трение. Это показывает, что в их организм уже проникли нерастворимые минералы и кристаллы токсичных кислот. Об этом свидетельствуют трение и похрустывание в шейном разделе позвоночника.

Аналогичному испытанию можно подвергнуть и подвижные суставы тела.

Чувствуете ли вы скованность в теле? Насколько гибок ваш позвоночник? Можете ли вы поднять руки над головой, а затем пальцами рук дотянуться до кончиков пальцев ног или до пола, не сгибая коленей? Достаточно ли вы гибки, чтобы усложнить предыдущее упражнение и достать пол раскрытой ладонью?

Встаньте спиной к стене.

Затем отойдите от нее на расстояние двух стоп.

После этого наклонитесь назад и пальцами «пройдите» по стене вниз.

Как низко вы сможете при этом добраться? Как высоко вы можете поднять ногу? Слышится ли хруст в ваших коленях, когда вы присаживаетесь на корточки? Насколько гибки ваши стопы ног? Пружиниста ли ваша походка или вы еле волочите ноги? Ощущаете ли вы, что ваше тело упруго и гибко? Трудно ли вам даются ходьба и танцы? А может быть, вам мешают ходить образовавшиеся на ногах наросты, которые доставляют вам страдания?

Только не говорите мне, если вам трудно делать подобные упражнения, что отсутствие гибкости – результат прожитых вами лет. Я не хочу даже слышать подобные разговоры. Вы, если захотите, можете всегда поддерживать свое тело в очень гибком состоянии. Неорганические минералы, соль и кристаллы токсичных кислот могут деформировать и большие пальцы ног и ногти на пальцах рук.

Я не раз видел такие болезни, обезображивающие кисти и стопы. Если это случается с толстыми ногтями больших пальцев ног, становящимися прочными как цемент, то ни ножницы, ни щипчики не могут справиться с ними – только напильник с достаточно крупным зерном. Стопа деформируется, ходить становится очень больно, да и выглядит такая нога обезображенной.

Отложения (А, Б) неорганических минеральных веществ между костями пальцев ног, вызывающие жесткость стопы

Причина плохой осанки

Неорганические минералы и кристаллы токсичных кислот становятся основной причиной плохой осанки, что вызывает и другие сбои в работе важных органов тела, так как в этом случае они занимают неправильное положение, при котором одни мышцы излишне напряжены, а другие недостаточно нагружены, что влияет на функционирование систем кровообращения, дыхания и выделения.

Постойте десяток-другой минут на углу оживленной городской улицы и понаблюдайте за прохожими. Какое печальное зрелище представляют многие из них!

Часто это люди, у которых в стопах скопилось столько неорганических минералов, что они едва могут отрывать ноги от земли, а затем безжизненно шлепают ими по земле: их походка совершенно лишена пружинистости и динамичности.

Многие шагают переваливаясь как утки, а большие пальцы их ног неестественно торчат в сторону. Другие сутулятся, а то и горбятся. Кое-кто ходит не сгибая колен.

Есть и такие, чьи движения при ходьбе не очень уверенны, что объясняется зацементированностью их суставов, не позволяющей таким людям хорошо контролировать каждое движение.

Некоторые при ходьбе настолько сильно раскачиваются из стороны в сторону, что порой кажется, что причина этого – хромота.

Часто голова при этом выставлена слишком далеко вперед, что постоянно выводит тело из равновесия.

А посмотрите, как многие из нас садятся. Часто мы просто плюхаемся на стул или другое сиденье, и при этом нижняя часть нашего тела получает ударную нагрузку.

Проклятье больной спины

По достижении 40 лет многие из нас начинают жаловаться на те или иные боли в пояснице. Иногда из-за этого трудно осилить даже незначительный наклон вперед. В этом возрасте именно нижняя часть позвоночника становится малоподвижной, так как заизвесткована неорганическими веществами.

К 40 годам жизни средний человек растрачивает большую часть хряща, действующего как амортизатор для костей позвоночника. В результате он начинает испытывать все усиливающиеся боли в области поясницы.

А поскольку человек продолжает употреблять пищу, ведущую к формированию кристаллов токсичных кислот, и питьевую воду, насыщенную неорганическими добавками, то состояние его позвоночника ухудшается. Теперь вы, наверное, понимаете, что наше физическое, химическое и умственное состояние очень сильно зависит от того, что мы едим и пьем.

Но поскольку многие из нас не образованы в этом отношении и готовы употреблять в пищу что угодно, то только единицы из нас избегают участи живых мертвецов.

К сожалению, уже после двадцати лет многие люди теряют бодрость, здоровье и ощущение полноты жизни. Они случае только на те или иные виды лекарственных средств, временно облегчающих их страдания. Чтобы пробудить свое тело к жизни, им необходимы одни таблетки, а чтобы ночью заснуть – другие уныло влачат свое существование, уповая в лучшем.

Человечество в настоящее время больно, и с каждым годом его болезни усугубляются. Но если проанализировать истории болезней, накопившиеся за то время, когда подобные документы стали вести и хранить, то заметно, что люди страдают от многих болей, прямо связанных с употреблением жесткой воды, насыщенной неорганическими минералами.

В музее в Милуоки я видел позвоночники американских индейцев, которые жили на территории современного штата Висконсин тысячу лет назад. Их кости заизвесткованы. Это говорит о том, что и эти люди были жертвами артритов.

Индейцы пили воду из озера Мичиган, в которой и тогда содержалось избыточное количество неорганического карбоната кальция и подобных ему минералов. Вода из ручьев и рек была не лучше.

Правда, в одном отношении положение в те времена было более оптимистическим: никто не занимался опасным для здоровья «очищением» питьевой воды, хлорируя и фторируя ее, то есть не добавлял от себя вредных нагрузок на организм.

Даже у египетских мумий, возраст которых насчитывает 2500 лет и больше, можно наблюдать следы артритов и других болезней, причиной которых является употребление воды из Нила, насыщенной большим количеством неорганических минералов.

Таким образом, как вы видите, даже древние цивилизации, начиная от первобытных людей, живших в девственных природных условиях, страдали от похожих болезней и умирали задолго до своего срока. На основании таких фактов можно с уверенностью заявить, что питьевая вода с неорганическими минералами является универсальным напитком болезней и смерти.

И всякий раз, когда человек открывает водопроводный кран и набирает из него стакан воды, химически обработанной хлором и насыщенной карбонатом кальция и другими неорганическими минералами, он наносит дополнительный вред своему здоровью и укорачивает продолжительность своей жизни.

В течение последних 60 лет время от времени то там, то здесь появляются некоторые «специалисты по питанию», которые рекомендуют принимать в некоторых количествах морскую воду, так как в ней, по их утверждению, находятся минералы, полезные для человеческого организма.

Чаще всего эти «ученые» ссылаются на то, что ежегодно в океан смываются миллиарды тонн верхнего слоя почв с прибрежных территорий и что минералы, содержащиеся в таких почвах, очень полезны для укрепления нашего здоровья.

Нет ничего менее правдивого, чем подобные утверждения. Действительно, океан – это огромный склад различных неорганических минералов. Однако я снова и снова вынужден повторять, что человеческое тело не может использовать напрямую неорганические минералы, независимо от того, откуда они попадают в него: из колодца, ручья, реки, озера или океана.

К тому же концентрация хлорида натрия (обыкновенной соли) в океанской воде очень высока, и при этом она не может перерабатываться организмом.

Не пейте морскую воду, какие бы аргументы в защиту этого вы ни читали! Моряки и люди, оставшиеся в живых после кораблекрушения, не раз пытались пить морскую воду, но всегда результатом были огромные страдания, а порой и мучительная смерть.

Лучшее, что вам может дать книга, если говорить откровенно, –

это заставить вас задуматься о самом себе.

Элберт Хаббард

Бурые водоросли

Если в ваш рацион входят морские продукты, такие как бурые или морские водоросли, то вы следуете правилам научного питания. Морская растительность обладает способностью преобразовывать неорганические минералы, содержащиеся в море, в органические, поэтому очень полезно употреблять в пищу морские растительные продукты.

В свои салаты и некоторые другие блюда я всегда добавляют бурые водоросли. Это придает пище острый вкус и в то же время обеспечивает организм достаточным количеством йода.

Помимо непосредственной добавки водорослей в пищу я каждый день принимаю таблетку из морских водорослей весом в 5 гран (0, 32 г), чтобы наверняка снабдить свой организм йодом, этим полезнейшим органическим минералом.

Уродство испорченных капилляров

Процесс известкования организма неорганическими веществами проявляется в виде сетки капилляров на коже. Посмотрите внимательнее на лица встречающихся вам людей. Особенно присмотритесь к их щекам, области вокруг носа и подбородку, на которых можно заметить крошечные кровавые отметины в толщину волоса, лежащие очень близко под кожей.

Когда процесс заизвесткования таких капилляров продолжается, они укрупняются и часто ломаются, что приводит к появлению на лице фиолетовых или красноватых пятен.

Заблокированные неорганическими отложениями и неспособные или почти неспособные передавать кровь, испорченные капилляры не только придают лицу гротескное выражение, но и вызывают у человека болезненные ощущения.

Холодные руки и ноги

Люди всех возрастов часто страдают от плохого кровообращения. Нередко это происходит из-за отложений неорганических минералов в артериях, венах и капиллярах, составляющих основу системы кровообращения, или усугубляется из-за этого, если первопричина вызвана чем-то другим.

Мне часто приходилось здороваться с людьми, у которых руки были холодными как лед даже в очень жаркие дни. Многие жалуются, что у них постоянно мерзнут ноги, особенно в холодную погоду.

К 60 годам большинство из нас имеют участки небольших голубоватых испорченных и вздутых вен на стопах и возле лодыжек, из-за чего создается впечатление общего потемнения ноги, а иногда даже и грязи на ней, которое не исчезает порой и после принятия человеком ванны.

Плохое кровообращение в первую очередь и главным образом сказывается на состоянии рук и ног, так как это наиболее удаленные от сердца органы. Если подводящие к ним сосуды становятся забитыми отложениями, крови труднее добираться до конечностей.

И вместо того, чтобы наполнять стопы и кисти теплым и оздоровляющим потоком, крови удается лишь кое-как доставить до них минимум питательных веществ, но говорить о согревающей функции в данном случае не приходится.

Конечно, отрицательные последствия от закупорки артерий испытывают не только конечности, но и все тело.

Людям, у которых плохое кровообращение, трудно согреться в холодную или даже в прохладную погоду. Поэтому им приходится повышать температуру в доме или кутаться в толстые свитеры, пальто и прибегать к различным ухищрениям, когда они выходят из теплого дома на улицу.

Более того, можно утверждать, что у каждого заболевшего человека система кровообращения начинает работать хуже, и можно только говорить о степени такого ухудшения.

Причина, как мы уже выяснили, связана с блокировкой подводящих каналов. А первопричиной является питьевая вода, насыщенная неорганическими минералами. Те же, кто пьет соки овощей и фруктов или дистиллированную воду, имеют гораздо больше шансов сохранить свою систему кровообращения в нормальном работоспособном состоянии.

Здоровые стопы: упражнения

Несколько простых упражнений на каждый день, выполнение которых позволит сохранять хорошее состояние ног и улучшить кровообращение во всем теле.

1. Поднимитесь несколько раз на цыпочках.

2. Хватайте пальцами ног какой-нибудь мелкий предмет, например карандаш.

3. Скрестив ноги, вытяните их как можно дальше, а затем максимально расслабьте их.

4. В положении, описанном в предыдущем упражнении, вращайте стопы несколько раз по часовой стрелке, а затем – против.

5. Сядьте на пол, соединив вместе подошвы ног и взявшись руками за лодыжки. В таком положении пробудьте какое-то время.

6. Встаньте, поставив ноги параллельно на расстоянии 10 – 12 см друг от друга. Слегка согните колени и выставите их вперед. Старайтесь прижать при этом стопы как можно сильнее к полу, «расплющите» их.

7. При каждом удобном случае походите босиком по мягкой траве или по песку. Вашим ногам понравится непосредственный контакт с землей. Кроме того, это хорошее упражнение и для улучшения кровообращения.

8. Делайте сами себе массаж стоп, например, когда вы смотрите телевизор или слушаете радио. При этом вращайте и вытягивайте каждый палец стопы, разминайте и поглаживайте его, а заканчивайте сеанс нажимным массажем на различные точки стопы.

9. Можно помочь усталым и больным стопам, если лечь на спину и положить ноги на небольшое возвышение, например на подушку, чтобы снизить к ним прилив крови, или подержите их в течение короткого времени на весу выше головы. Отдых для ног будет полезен и для всего тела.опубликовано econet

Из книги "Шокирующая правда о воде и соли", Поль Брэгг, Патриция Брэгг

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