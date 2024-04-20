Спазм мышц: 2 упражнения, которые избавят от боли в шее

Эти упражнения избавят от болей и снимут напряжения с мышц шеи.

Рефлекторная контрактура (спазм) мышц шеи обусловлена взаимодействием нервных импульсов в задних корешках шейного отдела спинного мозга. При патологии шейного отдела позвоночника возникает напряжение мышц шеи, что, в свою очередь, может привести к сдавлению проходящих в них нервных волокон. Сдавление нервных волокон ведет к болезненности и дальнейшему усилению спазма мышц.

Рефлекторная контрактура мышц шеи: упражнения

Заболевание проявляется резкой болью в области шеи с выраженным напряжением шейных мышц, вынужденным положением шеи и головы. Боль усиливается и принимает стреляющий характер при попытке повернуть голову в сторону. Интенсивность боли такая же, как зубная боль. Боль часто иррадирует (отдает) в плечо или затылочную область предплечья.

1.Упражнение (боли в области шеи и затылка)

Упражнение выполнять лежа на спине, с опорой на затылок, разместив четыре пальца противоположной руки, обхватывающей голову, на болевой зоне в области шеи, а ладонь руки с больной стороны — на лбу, и плавно перекатывать рукой, расположенной на лбу, голову из стороны в сторону в течение 0,5–1 минуты.

Затем мягко ощупывать (пальпировать) пальцем противоположной руки все спазмированные мышцы шеи, применяя приемы продольного, линейного и поперечно-бокового поглаживания, поглаживания «рубанком» и полукругового поглаживания.

Прием выполнять в течение 5–10 минут.

2. Упражнение (боли в области шеи)

Исходное положение на стуле рядом (вплотную) с письменным столом. Локтем руки на стороне боли в шее опираться на письменный стол.

Вначале, наклонив туловище к столу за счет приподнимания со стула (не наклоняя вбок шейный отдел позвоночника), осторожно ощупать (пальпировать) мышцы шеи для выявления наиболее пострадавших зон, выделив из них самую болезненную (пусковой пункт).

Затем подушечкой большого пальца провести продольное поглаживание, двигаясь вверх и вниз по шее по боковым зонам в течение 1 минуты, 6–15 раз.

Нащупав самую болезненную зону, провести поперечно-боковое поглаживание в поперечном направлении, в течение 1 мин, 6–15 раз.

Затем провести поглаживание «рубанком» в продольном направлении вверх или вниз, с большим усилием в ту сторону, где вызывается боль, 1 минуту, 6–15 раз.

После этого краем большого пальца около ногтя провести полукруговое поглаживание, как бы «вкручивая» и «выкручивая» винт против часовой стрелки, в течение 1 минуты, 6–15 раз.

Сделав перерыв и отдохнув 2–3 минуты, принять исходное положение, нащупать наиболее болезненную зону и провести прием вибрации, захватив мышцы кончиками пальцев, сообщая им колебательные движения вперед-назад и вращая против часовой стрелки. Прием выполняется в течение 1,5–2 минут.

После этого бугорком у основания большого пальца в течение 1,5–2 минут провести растирание медленными возвратно-поступательными движениями с нажимом на наиболее болезненную зону.

После подготовительной части сделать перерыв 2–3 минуты. Нащупав наиболее выраженную болевую точку, выпрямленным большим, средним или указательным пальцем («палецигла») провести прием вонзания до появления боли.

По мере уменьшения болевого ощущения в течение 0,5–1 минуты давление необходимо постепенно усиливать. Надавливать в течение 1–2 минут с силой от 3 до 6 кг.

Для этого, опираясь на расположенный на письменном столе локоть, необходимо приподняться со стула, чтобы сила передавалась на выпрямленный палец из нижних конечностей и таза. Прием повторяется 3–6 раз через каждые 2–3 часа до полного исчезновения болевых ощущений. При отсутствии аллергических реакций за 40 мин до выполнения упражнения использовать: аскорбиновую кислоту (витамин С) 1000 мг (после еды); глицин 0,3 мг под язык; индометацин в свечах 50 мг; вольтарен актив 25 мг (после еды).опубликовано econet

Анатолий Ситель "Точка боли. Уникальный массаж пусковых точек боли"

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