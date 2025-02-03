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Что происходит с вашим телом, когда вы едите глютен

Источник: russian.mercola.com 03 февраля 2025 6400
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Клейковина - это белок, который состоит из молекул глютенина и глиадина, которые образуют эластичную связь при наличии воды. Непереносимость глютена - это состояние, при котором иммунная система человека аномально реагирует на клейковину. Ее можно спутать с целиакией (другое расстройство, связанное с глютеном) или просто считать аллергией на пшеницу.

Что происходит с вашим телом, когда вы едите глютен

Слово «глютен» стало таким модным в последние годы, скорее всего, из-за внезапной популярности безглютеновой диеты, которая была одобрена известными людьми. Прежде чем переходить на нее, сначала ознакомьтесь с материалами на этой странице, чтобы узнать больше о глютене, и о том, как он может негативно повлиять на ваше тело и здоровье в долгосрочной перспективе.

Что такое глютен?

Глютен это тип белка, который состоит из молекул глютенина и глиадина, которые образуют эластичную связь при смешивании с водой. Он известен своей адгезионной способностью, которая может поддерживать компактную структуру и позволяет хлебу и пирожным сохранять форму и обеспечивает их более густую текстуру. Это неудивительно, учитывая, что слово «глютен» происходит от латинского «клей».

Хотя он творит чудеса для продуктов, то же самое нельзя сказать о вашем теле. Исследования показали, что глютен может быть довольно вреден для вас из-за большого количества осложнений, которые он вызывает (дальше я расскажу об этом подробнее).

Что глютен делает с вашим телом?

Глютена стоит опасаться, так как он имеет склонность препятствовать правильному расщеплению питательных веществ и их абсорбции из продуктов питания, независимо от того, есть в них клейковина или нет. Это может помешать правильному пищеварению, потому что ее избыток приводит к образованию склеенного комка в кишечнике, вызывающего запор.

После этого непереваренный глютен вынуждает иммунную систему атаковать ворсинки (пальцевидные выступы, находящиеся на слизистой оболочке тонкой кишки). Это может привести к побочным эффектам, таким как диарея или запоры, тошнота и боль в животе.

Чрезмерное потребление глютена и дальнейшее повреждение тонкой кишки и воспаление могут предрасположить человека к мальабсорбции питательных веществ, их недостатку, анемии, остеопорозу, другим неврологическим или психическим заболеваниям и осложнениям, связанным с кожей, печенью, суставами, нервной системой и т.д.

Какие типы продуктов питания содержат глютен?

Мука с пшеничной основой:

  • Белая мука
  • Цельная пшеничная мука
  • Мука Грэма
  • Тритикале
  • Зародыши пшеницы
  • Пшеничные отруби

Побочные продукты пшеничного производства:

  • Макаронные изделия
  • Кускус
  • Хлеб, хлебные крошки и гренки
  • Мучные лепешки
  • Печенье, пирожные, кексы и выпечка
  • Хлопья
  • Крекеры
  • Пиво
  • Подлива, заправки и соусы
  • Обычный овес (имеет высокую вероятность загрязнения на этапах выращивания, сбора урожая или переработки)

Есть еще одна веская причина, по которой вы не должны есть обработанные пищевые продукты - они часто содержат клейковину. Вот примеры продуктов с глютеном, которые не содержат зерен:

  • Обработанный бульон и бульонные кубики
  • Жареная еда
  • Леденцы
  • Мясная нарезка и хот-доги
  • Колбасы
  • Пельмени
  • Мясо птицы в собственном соку
  • Крабовые котлетки
  • Искусственная рыба
  • Приправленный рис
  • Маца
  • Модифицированный пищевой крахмал
  • Салатные заправки
  • Приправленные чипсы и другие закуски
  • Обработанный йогурт
  • Рожки мороженого

Еще хуже то, что производители обманывают покупателей, «скрывая» глютеновые продукты, такие как пшеница, под другими названиями на этикетках, например:

  • Солод
  • Крахмалы и другие производные
  • Гидролизованный растительный белок (HVP)
  • Гидролизованный белок пшеницы
  • Соевый текстурат (TSP)

Общие признаки «аллергии на клейковину», которых стоит опасаться

  • Кашель
  • Заложенность носа
  • Чихание
  • Чувство сдавленности в горле
  • Астма
  • Покалывание
  • Зуд
  • Опухание языка и / или горла
  • Металлический привкус во рту
  • Боль в животе
  • Мышечные спазмы
  • Рвота
  • Диарея

Предупреждающие признаки непереносимости клейковины

Если иммунная система имеет необычный ответ на наличие глютена в организме, это может быть признаком того, что у вас непереносимость.

Иногда ее можно ошибочно принять за целиакию (другое расстройство, связанное с глютеном) или аллергию на пшеницу. Первопричина непереносимости клейковины не полностью ясна, хотя она связывается с пищеварительной системой в отличие от целиакии, у которой обнаружена генетическая связь.

Типичные симптомы непереносимости глютена включают вздутие и боль в животе, диарею, усталость и общее плохое состояние. Страдающие от непереносимости клейковины могут также испытывать данные симптомы, хотя они являются менее частыми и затрагивают области за пределами кишечника:

  • Боль в мышцах или суставах
  • Тревожность
  • Головная боль
  • Тошнота
  • Спутанность сознания
  • Онемение

Если вы или кто-то знакомый испытываете какие-либо из этих симптомов, немедленно обратитесь к врачу. Это поможет вам определить, есть ли у вас непереносимость глютена или эти симптомы возникают по другим причинам.

Особенно это важно, если вы или кто-то из знакомых испытывает сильную боль в животе. Крайняя степень такой боли не является признаком непереносимости клейковины, поэтому она может быть связана с другой потенциально разрушительной болезнью, которая может потребовать немедленного лечения.

Также может быть полезно немедленно обследоваться на симптомы, связанные с кишечником, так как его многочисленные заболевания могут накладываться на другие болезни. К счастью, они могут быть осмотрены во время проверки, и ваш врач может исключить другие причины.

Обратите внимание, что симптомы непереносимости клейковины в целом аналогичны симптомам целиакии, хотя реакции, которые люди с этими состояниями испытывают, не идентичны.

Чтобы диагностировать непереносимость клейковины, важно, чтобы вы продолжали есть обычные блюда, особенно если в них много продуктов с глютеном. Это поможет врачу определить основную причину симптомов. Неправильный диагноз может возникнуть, если пациент решит прекратить употреблять в пищу продукты с глютеном до или во время консультации.

Что происходит с вашим телом, когда вы едите глютен

Общие индикаторы чувствительности к глютену

В различных исследованиях чувствительность к клейковине также называется нецелиакийной чувствительностью к глютену (NCGS), поскольку пациенты с целиакией также чувствительны к нему. Разница между чувствительностью и целиакией заключается в том, что первая может быть вызвана не только пшеницей, но и другими зернами, такими как рожь и ячмень, так как известно, что они содержат белки глютенина и глиадина (или их фрагменты), которые также присутствуют в пшенице.

Типичные симптомы чувствительности включают тошноту, раздражение кожи, вздутие живота и повышенное газообразование, затуманенность сознания и усталость. Однако эти показатели могут широко варьироваться и также возникать из-за гинекологических проблем, непереносимости лактозы и синдрома раздраженного кишечника.

Поскольку нет конкретных лабораторных тестов на чувствительность к глютену, ваш врач должен будет исключить другие возможные причины. В некоторых случаях пациенты могут нуждаться в анализе на аллергию на пшеницу или целиакию.

Если результаты тестов будут отрицательными, может быть рекомендована безглютеновая диета. Однако, если какой-либо из вышеупомянутых тестов дает положительные результаты, вам стоит продолжать потреблять продукты, богатые глютеном, для более точного диагноза.

Почему безглютеновая диета работает

Безглютеновая диета - важный курс действий для борьбы с расстройствами, связанными с глютеном, и выбор продуктов без глютена - это первый шаг в нем. Но поскольку существуют продукты, неправильно обозначенные отметкой «без глютена», сначала выбирать правильные будет сложно.

Может помочь список рекомендаций по надлежащим стандартам маркировки продуктов без глютена, выпущенный в 2013 году Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA).

Организация заявляет, что для того, чтобы на пищевой продукт можно было нанести этикетку «без глютена» и чтобы он считался таковым, он должен быть:

  • Естественно безглютеновым — Рис, не ГМО кукуруза, киноа, сорго, лен и семена амаранта, являются естественно безглютеновым зерном.
  • Рафинирован для удаления глютена — Клейковину необходимо удалить из любого зерна, ее содержащего. Таким образом, конечный продукт не должен содержать более 20 ее частей на миллион (ppm).

Чрезвычайная бдительность нужна только при наличии у вас целиакии, поскольку воздействие глютена может вызвать болезнь и угрожать вашему здоровью в долгосрочной перспективе. В безглютеновой диете хорошо то, что почти каждый может извлечь из нее выгоду, независимо от того, есть у вас непереносимость или нет. Зерна, даже их цельные проростки, как правило, вызывают множество проблем из-за следующих факторов:

  • Гибридизация пшеницы
  • Глютен
  • Другие белки пшеницы
  • Фруктаны
  • Процесс помола или выпечки
  • Загрязнение глифосатом

Зерна имеют высокое содержание чистых углеводов, поэтому удаление их из рациона может помочь улучшить функцию митохондрий, которая важна, если вы хотите снизить риск возникновения проблем, связанных с резистентностью к инсулину, таких как избыточный вес и высокое артериальное давление, а также такие болезни, как диабет 2 типа, заболевания сердца и рак.

Перед началом безглютеновой диеты проконсультируйтесь с врачом-диетологом или экспертом по вопросам здравоохранения, который может дать рекомендации о том, как эффективно избегать продуктов с глютеном и придерживаться здорового и сбалансированного рациона.

Лучшие продукты для безглютеновой диеты

  • Бобы (при условии, что вы пытаетесь их прорастить и / или ферментировать, чтобы уменьшить содержание лектина, который может негативно повлиять на ваше здоровье в долгосрочной перспективе)
  • Семена (чиа, тыквы или подсолнечника)
  • Орехи (пекан, макадамия или грецкие)
  • Органические яйца
  • Органическое мясо травоядного скота, не в панировке, тесте или маринаде
  • Рыба (дикий аляскинский лосось, сардины, анчоусы и сельдь), не в панировке, тесте или маринаде
  • Органически выращенные не ГМ фрукты и овощи
  • Сырое органическое молоко или йогурт
  • Здоровые источники жира (сырое органическое масло, кокосы и кокосовое масло, оливки и оливковое масло и авокадо)

Что происходит с вашим телом, когда вы едите глютен

Рецепт блинов с кокосовой и миндальной мукой

Ингредиенты:

  • 1/2 чашки кокосовой муки
  • 1/3 стакана миндальной муки
  • 1 1/2 чайных ложки разрыхлителя
  • 4 органических яйца
  • 1 столовая ложка расплавленного кокосового масла 
  • 1/3 чашки сырого коровьего или кокосового молока
  • 1 чайная ложка экстракта ванили
  • Щепотка гималайской соли 
  • 1-2 столовых ложки органического сырого масла, плюс еще немного для подачи
  • Чистый кленовый сироп чтобы сбрызнуть блины (необязательно)

Способ приготовления:

  • В большой миске смешайте все сухие ингредиенты: кокосовую и миндальную муку, разрыхлитель и соль.
  • Медленно вмешайте жидкие ингредиенты: яйца, кокосовое масло, молоко и ваниль. Смешайте, пока тесто не станет однородным. (Если оно немного сухое, добавьте больше молока, пока оно не достигнет нужной консистенции).
  • Нагрейте большую сковородку на среднем огне. Добавьте масло и дайте ему расплавиться, затем вылейте половник теста (размером примерно в 1/4 чашки) для блинов размером с серебряный доллар. Обжарьте около минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Положите сверху большой кусок масла и сбрызните кленовым сиропом по желанию.

По этому рецепту получится около 16 небольших блинов.

Время приготовления: 10 минут

Время готовки: 10 минут

Дополнительные советы для придерживающихся безглютеновой диеты

Журнал Gluten Free & More подчеркивает эти важные советы для людей, которые следуют безглютеновой диете:

  • Внимательно читайте этикетки — Знание того, как правильно читать этикетки, очень поможет, если вы будете следовать безглютеновой диете. В идеале, никогда не предполагайте, что в чем-то нет клейковины, даже если слово «глютен» отсутствует в списке. Как упоминалось ранее, некоторые производители намеренно используют другие названия, чтобы скрыть его в своих продуктах.
  • Если вы сомневаетесь, не покупайте продукт — Если вы не можете проверить, что в продукте нет зерен, не покупайте и не ешьте его. Тот же принцип применяется, если вы не можете найти состав на продукте.
  • Помните, что отсутствие пшеницы автоматически не делает продукт безглютеновым — Это связано с тем, что полба, рожь или ячмень, все из которых содержат клейковину, могут использоваться в продуктах с этикеткой «без пшеницы».
  • Вводите в рацион новые продукты медленно — Убедитесь, что вы добавляете только один новый продукт за раз, и обратите внимание на симптомы, прежде чем добавлять другой.
  • Будьте «пищевым детективом» — Позвоните, напишите электронное или бумажное письмо производителю, чтобы проверить ингредиенты продукта. Обратите внимание на ингредиенты и номер партии. Как только вы свяжетесь с представителем, четко изложите свои проблемы и будьте настойчивыми, вежливыми и терпеливыми.опубликовано econet

© доктор Джозеф Меркола

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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