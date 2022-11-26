О чем говорят гормоны щитовидной железы

Щитовидная железа - один из основных органов эндокринной системы человека. Она прямо или опосредованно влияет на все органы и системы, поэтому ее проблемы быстро превращаются в целый букет самых различных болезней.
Гипертония, тахикардия, мерцательная аритмия, дерматологические и гинекологические недуги, даже депрессия либо повышенная нервозность. Их истинная причина долгое время может оставаться скрытой, если не сделать УЗИ и анализ крови на тиреоидные гормоны. Увы, очень часто пациенты обращаются к эндокринологу, когда в щитовидной железе уже масса патологических узлов, любой из которых может стать началом злокачественной опухоли.
Анализы на гормоны щитовидной железы – это лабораторные тесты, которые помогают врачу оценить, насколько хорошо функционирует ваша щитовидная железа.
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Уровень тиреотропного гормона (ТТГ), отклоняющийся от нормы, может говорить о скрытом течении различных болезней.
При недостаточном значении выработки ТТГ возможны такие патологии, как гипертиреоз или «тиреотоксикоз» (повышенная выработка гормонов щитовидной железы) и снижение функции гипофиза. Причиной низкого уровня тиреотропного гормона также могут являться травмы гипофиза.
В том случае, если анализ крови на гормоны щитовидной железы показывает избыток ТТГ, это может сигнализировать о гипотиреозе (длительном недостатке гормонов щитовидной железы), недостаточности функции надпочечников, наличии опухолей и тяжелых психических болезней.
Повышение уровня общего трийодтиронина проявляется при йоддефецитном зобе, тиреотоксикозе, тиреодиной недостаточности, а также во время беременности.
Если результат анализа крови на гормоны щитовидной железы показал недостаточный уровень Т3, высока вероятность пониженного обмена веществ, гипотиреодизма.
Следует знать, что у людей пожилого возраста уровень трийодтиронина существенно снижен, поэтому для них анализ крови на гормоны щитовидной железы имеет особые показатели нормы.
Повышение уровня гормона наблюдается при токсическом зобе, дисфункции щитовидной железы (в том числе послеродового характера), хориокарциноме, нефротическом синдроме, хронических заболеваниях печени и других болезнях.
Недостаток свободного трийодтиронина возникает при первичной надпочечниковой недостаточности, гипотиреозе, потерях массы тела и чрезмерных физических нагрузках.
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Данная разновидность анализа крови на гормоны щитовидной железы используется при мониторинге лечения рака щитовидной железы, а также в ходе диагностики цирроза печени и хронического гепатита.
Повышение тиреоглобулина характерно для больных хроническим и аутоимунным тиреодитом, гипертиреозом, раком щитовидной железы и другими заболеваниями.
Повышение уровня общего тироксина наблюдается при гипертиреозе, териотоксикозе, токсическом зобе, остром тиреодите, снижение – при гипотиреозе.
Результаты этого анализа крови на гормоны щитовидной железы во многом зависят от косвенных факторов, среди которых – прием оральных контрацептивов и сильный стресс.
Несоответствие уровня свободного тироксина норме говорит о повышенном или пониженном обмене веществ.
Правильную оценку состояния Вашего здоровья, исходя из результатов анализа, может дать только профессиональный врач-эндокринолог.опубликовано econet.ru.
В.А. Романова
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Источник: https://econet.kz/
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