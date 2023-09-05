Увеличение простаты: Признаки проблемы

Предстательная железа у мужчины растет на протяжении всей его жизни, и это считается нормой. У большинства населения мужского пола этот процесс происходит бессимптомно, а другие сталкиваются с этой проблемой воочию. Увеличение предстательной железы влияет не только на здоровье в целом, но и изменяет качество жизни мужчины в частности.

Увеличенная простата встречается у одного из пяти мужчин в возрасте 50-60 лет и чаще всего у пожилых мужчин. Симптомы этого заболевания могут быть очень назойливыми, так как они могут сказываться на качестве личной жизни или на работе из-за постоянных недосыпаний. Не во всех случаях увеличения простаты стоит прибегать к помощи лекарственных препаратов или хирургии, особенно, если в этом нет большой необходимости, так как можно усугубить течение заболевания. В большинстве случаев нужно просто внести коррективы в рацион питания и образ жизни, чтобы вернуть себе былое здоровье.

Увеличение предстательной железы: причины, симптомы и натуральные способы лечения

Простата — железа в мужской репродуктивной системе, расположенная чуть ниже мочевого пузыря, между прямой кишкой и основанием полового члена. Увеличенная простата может вызвать проблемы с мочеиспусканием, так как находится вокруг уретры, по которой проходит моча.

С медицинской точки зрения увеличенная простата называется доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ) или аденома простаты. Слово доброкачественный говорит о том, что рост простаты происходит не за счет раковых клеток, а слово гиперплазия означает увеличение или аномальное повышение числа клеток. ДГПЖ — это самая распространенная нераковая форма роста клеток у мужчин, которая не перерастает в рак предстательной железы.

По мере своего роста простата начинает давить на мочевой пузырь и мочеиспускательный канал, в результате чего затрудняется процесс вытекания мочи и возникают частые позывы к мочеиспусканию, даже если мочевой пузырь не полон. Эти позывы усиливаются, когда мышцы внизу мочевого пузыря начинают сокращаться, даже когда в нем есть совсем небольшое количество мочи. Со временем это постоянное давление ослабляет мышцы мочевого пузыря, в результате чего он перестает правильно и до конца опорожняться.

Симптомы

Когда увеличена простата, она давит на мочевой пузырь и мочевой тракт. Это может привести к возникновению таких проблем, как:

учащенное мочеиспускание, особенно по ночам;

сложно терпеть при позывах;

моча начинает течь не сразу (несмотря на сильный позыв);

напряжение при мочеиспускании;

слабая струя и невозможность резко закончить процесс;

после завершения процесса моча продолжает капать и подтекать;

ощущение, что мочевой пузырь не пустой после мочеиспускания.

Стоит отметить, что нет прямой связи между размером простаты и симптомами. У мужчин с очень большой простатой может и вовсе не проявляться никаких простатических симптомов, в то время как сравнительно небольшое увеличение может вызывать кучу проблем.

Около трети мужчин с увеличенной простатой испытывают на себе симптомы нижнего мочевого тракта (СНМТ), которые влияют на качество их жизни. Симптомы СНМТ были описаны выше. У некоторых мужчин они со временем исчезают, у других остаются неизменными или ухудшаются. В последнем случае может потребоваться хирургическое лечение.

Иногда случается, что у мужчины с увеличенной простатой внезапно появляются трудности с мочеиспусканием или он не может помочится вовсе. Это неприятное и потенциально опасное состояние называется острым удержанием мочи, и оно требует немедленной медицинской помощи.

Оно обычно происходит у мужчин с доброкачественной гиперплазией предстательной железы, и ему предшествует обычно какое-то неблагоприятное воздействие на простату. Это может быть холодная погода, прием лекарств, которые влияют на сокращение мочевого пузыря, или чрезмерное потребление алкоголя. Другими факторами могут послужить инвазивные процедуры, проводимые для лечения дгпж, острый бактериальный простатит и вирусные инфекции.

Причины увеличения простаты

Совершенно нормально, когда простата начинает интенсивно расти во время полового созревания. За это время она достигает размера грецкого ореха. Примерно в возрасте 25 лет простата продолжит свой рост снова, только очень медленно. Ее рост у каждого человека происходит по-разному: у некоторых она растет быстрее, чем у других.

Оказывается, изменения, которые происходят с мужскими половыми гормонами (андрогенами) с возрастом, влияют на рост предстательной железы. Простата превращает тестостерон в дигидротестостерон (ДГТ), еще один мощный андроген, а ДГТ в свою очередь стимулирует рост клеток в ткани предстательной железы.

Это основная причина увеличенной простаты, и это обычно происходит в период между половым созреванием и до 25 лет. Эстроген также может участвовать в процессе увеличения простаты. По мере взросления уровень тестостерона у мужчин снижается, а процент эстрогена будет увеличиваться и может спровоцировать рост простаты.

Факторы риска

Возраст является основным фактором риска увеличения простаты. Этот процесс развивается как строго возрастной феномен почти у всех мужчин, начиная примерно с 40-летнего возраста. Исследования результатов аутопсии во всем мире показывают, что распространенность ДГПЖ составляет примерно 10 процентов у мужчин 30-го возраста, 20 процентов у мужчин в возрасте 40 лет, достигает 50-60 процентов у мужчин в возрасте 60 лет и составляет 80-90 процентов у мужчин в возрасте 70-80 лет.

Исследования, проведенные клиникой и фондом Майо, показали, что из 2 119 мужчин, участвующих в исследовании, 440 (21%) сообщило о том, что эта проблема была и у их родственников мужского пола. Эти 440 человек также столкнулись с этой проблемой в той или иной степени. Отсюда можно сделать вывод, что наследственный фактор повышает риск развития ДГПЖ.

Исследование, опубликованное в Международном Журнале Кардиологии, свидетельствует о том, что у пациентов с ДГПЖ и симптомами нижних мочевых путей чаще возникают заболевания сердечно-сосудистой системы, чем у людей в пожилом возрасте. Основополагающие причины этой корреляции не совсем ясны, но исследователи предполагают, что увеличенная предстательная железа может быть фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний из-за постоянного недосыпания, скачков артериального давления и повышенного уровня кортизола.

Традиционные методы лечения увеличения простаты

Лечение увеличенной простаты будет зависеть от тяжести симптомов и риска осложнений, таких как острое удержание мочи, например. Большинство мужчин с увеличенной простатой испытывают симптомы легкой или умеренной степени выраженности, и они могут справиться с ними, не прибегая к помощи лекарственных средств. Если же увеличенная простата приносит дискомфорт и боль, снижает качество жизни мужчины, а симптомы со временем становятся лишь хуже, тогда необходимо обязательно обратиться к врачу и пройти назначенный курс лечения.

В США врачи в отношении данной проблемы выбирают выжидательную тактику, и такой подход становится все более популярным. Пациенты с увеличенной простатой постоянно контролируются, чтобы знать наверняка, ухудшилась ли общая картина, прежде чем обращаться к любой форме лечения. Зачастую методы лечения увеличенной простаты или рака предстательной железы, такие как хирургическое вмешательство или облучение радиацией, слишком консервативны, болезненны и несут за собой массу побочных эффектов, таким как недержание мочи, проблемы с детородным органом, импотенция.

Исследование, которое началось между 1989 и 1999 годами и было опубликовано в журнале «New England Journal of Medicine», проводилось среди 695 мужчин с раком предстательной железы на начальной стадии. Одной группе была назначена радикальная простатэктомия (удаление предстательной железы), а вторая группа просто находилась под тщательным наблюдением врачей без какого-либо лечения.

В конце 2012 года были обнародованы результаты 23-летнего исследования. Стоит отметить, что хирургическое вмешательство проводилось лишь в случае, когда риск смерти был слишком велик, при этом также учитывался возраст пациента.

Естественно выживаемость в группе, находящейся под регулярным наблюдением, но без всякого лечения, была значительно выше, чем у людей, перенесших операцию. Но у этой группы пациентов было медленное течение заболевания, незначительные симптомы и меньший риск смертности. Отсюда следует вывод, что прежде чем лечить радикальными методами с массой побочных эффектов вплоть до летального исхода, стоит выждать время, чтобы понять, а нужно ли лечение вообще.

Если симптомы увеличенной простаты не уходят или становятся интенсивнее со временем, тогда применяются следующие традиционные способы лечения:

Медикаментозное лечение

Как говорилось ранее, прежде чем решаться на радикальные методы, стоит для начала подождать и понаблюдать за развитием симптомов. Если общая картина с течением времени лишь ухудшается, необходимо обратиться к врачу, что делать с этим, он уж точно знает и подберет индивидуальный план лечения.

Альфа-блокаторы, такие как теразозин, используются для облегчения симптомов ДГПЖ. С их помощью симптомы уходят всего за несколько недель, однако они не препятствуют дальнейшему росту предстательной железы.

Ингибиторы 5-альфа-редуктазы (такие, как аводарт или проскар) используются для уменьшения увеличенной простаты, но курс может занять до шести месяцев или более, чтобы появились первые результаты. Иногда альфа-блокаторы и ингибиторы 5-альфа-редуктазы используют в комбинации.

При приеме лекарств следует учитывать их возможные побочные действия, а также взаимодействие с другими лекарственными средствами. Например, альфа-блокаторы не следует принимать с препаратами для лечения импотенции, потому что оба из них понижают кровяное давление.

Хирургическое вмешательство

Существуют хирургические методы, которые используются для удаления ткани предстательной железы. Оперативное вмешательство необходимо, когда начались осложнения либо симптомы стали острее, и нет другого способа облегчить дискомфорт.

Трансуретральная резекция предстательной железы (ТУРП) является наиболее распространенной формой хирургического вмешательства, применяемого для лечения увеличенной простаты. Ежегодно в США около 150 000 человек проходят через данную процедуру. Операция заключается в удалении разросшейся ткани простаты электрическим током или лазером.

В исследовании 2011 года принимало участие 40 пациентов, которым из-за ДГПЖ была проведена ТУРП. Участники эксперимента были в возрасте до 80 лет, а вес их ткани ДГПЖ составлял 30 — 80 граммов. После сбора данных от участников после операции исследователи обнаружили, что качество их жизни улучшилось после оперативного вмешательства, и возраст пациентов не повлиял на исход ситуации.

Увеличенная простата лечение народными средствами

1. Изменения в образе жизни и рационе питания

Некоторые коррективы в привычном образе жизни способны смягчить симптомы проявления увеличенной простаты. Для тех, кто решил повременить с традиционными методами лечения, эти изменения могут значительно улучшить положение дел:

ограничьте или избегайте алкоголь и кофеин;

пейте меньший объем жидкости по вечерам;

старайтесь писать хотя бы 1 раз в три часа;

ведите активный образ жизни;

поддерживайте здоровый вес;

увеличьте потребление полезных жирных кислот, таких как омега-3, например.

2. Тренируйте мышцы тазового дна

Тренировки на мышцы тазового дна, также известные как упражнения кегеля, могут помочь мужчинам укрепить мышцы тазовой диафрагмы, улучшить ситуацию с недержанием мочи. Упражнение довольно простое и заключается в напряжении и расслаблении мышц, которые поддерживают мочевой пузырь и закрывают сфинктер.

Если сложно определить расположение этой мышцы, тогда попробуйте выполнить упражнение во время мочеиспускания. Напрягайте мышцы так, чтобы поток струи сначала замедлился, а затем полностью прекратился на 20 секунд. Рекомендуется выполнять это упражнение 3-5 раз в день.

3. Травяные добавки

Следующие лекарственные травы могут также помочь с ДГПЖ:

Пальма сереноа

Она широко используется в качестве терапевтического средства для лечения расстройств мочеиспускания, вызванных ДГПЖ. Исследования доказали, что пальма сереноа способна решить проблему частых позывов в туалет у мужчин с ДГПЖ, а также ее можно применять в течение длительного времени без вреда для здоровья.

Корень крапивы жгучей

В исследовании, проведенном в Японии, было обнаружено, что в состав крапивы жгучей входят гидрофобные компоненты (стероиды, например), притормаживающие активность мембран в тканях простаты и подавляющие метаболизм и рост клеток предстательной железы.

Тыквенное масло

Исследования показали, что тыквенное масло способно уменьшить симптомы увеличенной простаты в течение трех месяцев, а через 6 месяцев проблемы с мочеиспусканием и вовсе исчезают.

Увеличенная простата и меры предосторожности

Прежде чем принимать какие-либо лекарственные препараты без рецепта врача (противозастойные или антигистаменные, к примеру), мужчинам с увеличенной простатой просто необходимо посоветоваться со специалистом. Эти препараты, применяемые обычно для лечения простуды и аллергии, могут ухудшить проблему с мочеиспусканием. Они имеют расслабляющее действие на мышцы в области предстательной железы и шейки мочевого пузыря, что приводит к недержанию мочи.

Диуретики, которые усиливают мочеиспускание, также могут ухудшить симптомы увеличенной простаты, поэтому перед прием следует проконсультироваться с лечащим врачом.

Заключение

Увеличенная простата встречается у одного из пяти мужчин в возрасте 50-60 лети чаще всего в пожилом возрасте.

Когда простата увеличена, она давит на мочевой пузырь и уретру. Это вызывает проблемы с мочеиспусканием, такие как частые позывы в туалет, хотя мочевой пузырь может быть практически пустым, невозможность полностью опорожниться и недержание мочи.

Возраст является самым большим фактором риска для развития ДГПЖ. Практически у всех мужчин пожилого возраста имеются признаки и симптомы увеличенной простаты.

Прежде чем прибегать к помощи медикаментов или операции, рекомендуется тщательнее наблюдать симптомами развития ДГПЖ. Если течение болезни обостряется или продолжает постепенно прогрессировать, назначаются альфа-блокаторы и ингибиторы 5-альфа-редуктазы. Препараты очень эффективны, но имеют ряд побочных эффектов.

Изменения в образе жизни могут облегчить симптомы увеличенной простаты. Нужно просто снизить количество потребляемой на ночь жидкости, поддерживать правильный вес и заниматься спортом. Упражнения кегеля помогут укрепить мышцы таза и контролировать процесс мочеиспускания. Травяные добавки, такие как пальма сереноа, корень крапивы жгучей и тыквенное масло, отлично справляются с дискомфортом, связанным с увеличенной простатой.опубликовано econet

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