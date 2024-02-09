Закисление организма: Соблюдаем баланс кислых и щелочных продуктов и лечимся

Основная причина хронического закисления организма — неправильное питание. Кислотная нагрузка пищи современного человека, употребляющего в основном промышленно обработанные белковые и углеводные продукты, составляет в среднем плюс 48 миллиэквалентов в день.

Если вы просыпаетесь с «кислым» настроением, уже утром чувствуете усталость, проявляете раздражительность и тревожность, часто страдаете от изжоги, головных и сердечных болей и бессонницы, у вас слишком низкое артериальное давление, выпадают волосы, крошатся зубы и ноют мышцы и суставы, скорее всего это связано с нарушением кислотно-щелочного баланса вашего организма. Именно его чрезмерная закисленность — ацидоз, по мнению ученых, является причиной многих недугов, вплоть до развития онкологических заболеваний.

Биохимические причины заболеваний

Швейцарский врач Кристофер Вазей посвятил данной проблеме свою книгу, где утверждает: когда внутренняя среда организма закислена, болезнь может начаться по нескольким причинам.

Во-первых, нарушается образование и функционирование ферментов (энзимов), которые управляют биохимическими процессами организма. От ферментов зависит работа и здоровье всех органов. Максимальная активность ферментов наблюдается только в слабощелочной среде с определенным уровнем рН, который составляет 7,3 — 7,4 единицы. Даже незначительное отклонение в ту или иную сторону уменьшает скорость биохимических реакций, что замедляет метаболизм и ведет к развитию различных болезней.

Другой причиной ухудшения здоровья является агрессивность излишних кислот, которые накапливаются в тканях организма. До тех пор, пока они не нейтрализованы щелочами, эти кислоты вызывают болезненные воспаления, повреждение или склероз тканей. В первую очередь страдают кожа и почки. Большая часть экзем, крапивниц, зуда и покраснений кожи вызваны повышенной кислотностью пота.

Если излишек кислоты содержится в моче, то вполне возможны болезненное мочеиспускание, жжение в мочеиспускательном канале, воспаление (уретрит) и инфицирование (цистит).

Избыточная кислота провоцирует боль в суставах (артрит), воспаление нервов (неврит) и расстройства кишечника (энтерит, колит). Вызванное ацидозом повреждение слизистых оболочек позволяет микробам легко проникать в ткани и размножаться. Все усугубляется тем, что действия кислот ослабляют также и иммунную систему.

И, наконец, закисление организма вызывает его деминерализацию. Организм пытается как-то восстановить кислотно-щелочное равновесие и ему приходится изымать основные минералы — кальций, магний, натрий — из различных органов и тканей и направлять их на нейтрализацию лишних кислот.

Кости, лишенные кальция и магния, утрачивают твердость и гибкость, легко ломаются (нередко происходит самопроизвольный перелом шейки бедра), теряют свою плотность (возникает остеопороз), воспаляются в суставах (развивается ревматизм), а межпозвонковые диски стачиваются (появляется ишиас).

Серьезное исследование на эту тему было проведено в Калифорнийском университете (США), где обследовали 9 тысяч женщин. Те из них, у кого в организме наблюдался постоянно высокий уровень кислотности, страдали повышенной ломкостью костей.

При повышенной кислотности полости рта и деминерализации зубы становятся слабыми, чувствительными к горячему и холодному, трескаются, крошатся и гниют, десны воспаляются и кровоточат.

Деминерализация ослабляет волосы — они тускнеют и сильно редеют, ногти слоятся и легко ломаются, кожа выглядит сухой и потрескавшейся.

Процессы жизни протекают в водных средах, которые характеризуются определенной концентрацией атомов водорода. Вещества, которые отдают водородные атомы, называются кислотами, а те, которые их забирают — щелочами.

Кислотно-щелочное соотношение определяется специальным показателем свободных атомов водорода в растворе. Он называется рН (от латинского potentia hydrogeni — сила водорода).

В нейтральной среде рН равно 7,0, в кислой — ниже 7, в щелочной — от 7,1 до 14,0.

В норме кровь имеет слабощелочную реакцию — 7,35–7,45.

В целом, устойчивость организма к ощелачиванию в несколько раз выше, чем к закислению, то есть закислить его гораздо проще, чем защелочить, и об этом следует помнить.

Меньше мяса — больше овощей

Нарушение кислотно-щелочного равновесия вызывают серьезные заболевания почек, а еще стрессы, повышенные эмоциональные и физические нагрузки, гиподинамия.

Показания рН крови зависят также от температуры тела и окружающей среды. При переохлаждении организм защелачивается, а при перегреве закисляется.

Однако основная причина хронического закисления организма — неправильное питание.

Мы привыкли оценивать свой рацион по калорийности, содержанию белков, углеводов, жиров, витаминов и других веществ.

Американские ученые в начале XXI века сделали важное открытие: любой продукт имеет еще один фундаментальный показатель, который критически важен для нашего здоровья. Это — кислотная нагрузка пищи, которая измеряется в миллиэквивалентах. Она складывается из соотношения в еде компонентов, которые в ходе метаболизма образуют либо кислоту, либо щелочь.

Кислотная нагрузка пищи современного человека, употребляющего в основном промышленно обработанные белковые и углеводные продукты, составляет в среднем плюс 48 миллиэквалентов в день.

К ацидозу приводят одновременное употребление несовместимых пищевых продуктов:

например, белков (мяса) с углеводами (картошка);

избыток мяса в рационе;

злоупотребление рафинированными углеводами, особенно изделиями из белой муки, и сахаром;

нехватка в рационе фруктов и овощей.

Чем старше человек, тем меньше он должен употреблять мясных продуктов, сладостей и алкоголя, которые закисляют организм.

Вместо говядины и свинины лучше есть рыбу или мясо птицы, кислотная нагрузка которых не столь велика.

Кислотная нагрузка основных продуктов питания

В миллиэквивалентах на 240 килокалорий.

Кислые продукты

Мясо — 67,9

Зерновые -13,8

Сыр — 4,2

Молоко, йогурт — 2,8

Яйца — 2,5

Нейтральные продукты

Бобовые — 0,8

Орехи — 0,1

Щелочные продукты

Листовая зелень — 59,1

Помидоры, огурцы, кабачки, тыква, арбуз, дыня — 46,5

Коренья — 26,4

Клубни — 10,6

Фрукты — 5,8

Раз плюнуть

Проще всего оценить состояние кислотно-щелочного равновесия своего организма по pН физиологических жидкостей. Для этого в аптеках продаются специальные тест-полоски, которые смачиваются мочой или слюной.

Достаточно раз плюнуть и сравнить цвет своей тест-полоски с эталоном, чтобы определить уровень рН.

В идеале слюна должна быть нейтральной — 7,0. Если по утрам, когда слюна бывает самая кислая, у вас именно такой показатель, кариес вам не грозит. Вообще же в норме рН слюны находится в диапазоне 6,5–7,5.

По мнению антропологов, у первобытных людей, рацион которых на две трети состоял из растительной пищи, моча имела щелочную реакцию, ее рН составлял приблизительно 7,5 — 9,0. Норма современного человека находится в слабокислом диапазоне: от 6,0–6,4 по утрам до 6,5–7,0 по вечерам.

Кислотность мочи лучше измерять натощак, за 2 часа до и через 2 часа после приема пищи. При отклонении рН в кислую сторону необходимо увеличить содержание в рационе щелочных продуктов и больше заниматься аэробными физическими упражнениями, совершать 30-40-минутные прогулки в быстром темпе 4–5 раз в неделю.

Для ощелачивания организма народные целители рекомендуют регулярный прием пищевой соды утром натощак: половину чайной ложки соды следует размешать в стакане горячей воды и выпить за 15–20 минут до завтрака.

Кальций против рака

Лауреату Нобелевской премии немецкому биохимику Отто Варбургу еще в первой половине прошлого века удалось установить, что кислая среда идеальна для размножения грибков, вирусов и патогенной микрофлоры.

Кроме того, в условиях ацидоза организма даже здоровые клетки начинают вести себя неадекватно и превращаются в злокачественные.

Антиподом кислоты является щелочь — в ней раковые клетки жить не могут.

Сто лет назад американские хирурги, удалив злокачественное новообразование, обрабатывали поверхность раны каустиком. Спустя полчаса рану зашивали, и если раковая опухоль была единственной, не имела метастазов и была удалена тщательно, рецидивов болезни не возникало.

Сам Отто Варбург пытался найти средство от закисления организма, и, следовательно, научиться предупреждать и лечить рак. Результатом его совместной работы с доктором Карлом Ричем стало удивительное открытие: у подавляющего большинства пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями в 3 и 4 стадиях, ученые диагностировали острую нехватку кальция, вызывающую артриты и артрозы. Доктор Карл Рич прописывал таким больным ударные дозы кальция, а также витаминов, облегчающих его усвоение.

Едва попав в человеческий организм, кальций вступает в химическую реакцию, одним из результатов которой является щелочь. Таким образом, препараты кальция борются с переизбытком кислот в нашем теле, а значит, защищают нас от рака и прочих болезней.

Взрослому человеку в день необходимо получать примерно один грамм кальция. А женщине в период беременности или лактации нужно и того больше — 1,5–2 грамма.

Однако проблема в том, что без некоторых витаминов кальций очень плохо усваивается. Вот почему обычно в аптеках нам предлагают витаминно-минеральные комплексы, в которых соотношение полезных компонентов оптимально.опубликовано econet.

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