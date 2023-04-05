ВАЖНО! Гипотиреоз может носить скрытый характер

Гипотиреоз – это снижение функции щитовидной железы. Современная подготовка специалистов в области медицины, к сожалению, не предусматривает рассмотрение вопроса касательно взаимосвязи гипотиреоза со многими заболеваниями, к которым относятся и такие болезни как инфаркт и рак. Нарушение функции щитовидки можно назвать «убийцей».

Согласно проведенным исследованиям лауреата Нобелевской премии Отто Варбурга, развитие и прогрессирование рака происходит при нарушении нормального функционирования клеток и снижении эффективности продуцирования ими энергии. А такая ситуация с клетками возникает именно при гипотиреозе.

Гипотиреоз – убийца

Состояние абсолютно каждой клетки человеческого организма находится в зависимости от гормонов щитовидки, то есть без них клетки не могут нормально функционировать. Соответственно, все ткани и жизненно важные органы, в том числе сердце и мозг, не способны выполнять свою работу должным образом, быстро повреждаются и даже вовсе прекращают функционировать, если нарушена работа щитовидной железы.

Почти сто лет назад другой доктор – Брода Барнс доказал, что косвенной причиной атеросклероза является именно гипотиреоз, то есть если лечить последнее заболевание небольшими дозами гормонов, то от первого удастся избавиться. Но современная медицина по каким-то причинам игнорирует этот доказанный факт.

В давние времена практикующие доктора знали, что повышение уровня холестерина в организме означало необходимость лечить гипотиреоз. А современные врачи предпочитают сразу назначать пациентам статины и вовсе не думать о щитовидке, не принимая внимания то обстоятельство, что эти статины только ухудшают положение и провоцируют развитие гипотиреоза. А ведь гормоны щитовидки позволяют печени перерабатывать холестерин, отслеживать уровень гормонов и запускать работу клеточных рецепторов.

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По уровню гормона щитовидки можно определить сложность протекания ишемии сердца, то есть, чем ниже ее активность, тем больше у больного шансов скончаться от инфаркта.

Важно! Пациентам, страдающим ишемией сердца, необходимо пройти полное исследование щитовидной железы.

При наличии сердечных заболеваний большему риску умереть подвержены больные, у которых уровень свободного гормона трийодтиронина низкий, а тиреотропного гормона - высокий. Теория Варбурга подтверждена многочисленными исследованиями.

Снижение функции щитовидки напрямую связана с развитием онкологии груди и легких.

Полагаем, фиксирование взаимосвязи работы щитовидки с возникновением онкологии других видов - это временный вопрос.

При таком заболевании как неалкогольная жировая печень также нередко обнаруживается и гипотиреоз. Предположительно, он тесно связан с метаболическими расстройствами, то есть лишним весом, сахарным диабетом и инсулинорезистентностью. Снижение функции щитовидки и болезнь Хашимото способны убить еще не рожденных детей.

Часто нарушение функционирования щитовидной железы служит причиной бесплодия.

При гипотиреозе нарушается нормальное взаимодействие половых гормонов женщин с гормонами гипофиза. Именно по этой причине представительницы прекрасного пола часто сталкиваются с проблемами при зачатии или выкидышами, в таких случаях необходимо провести тщательную диагностику щитовидной железы. При этом следует учесть, что прием противозачаточных таблеток нарушает процесс взаимодействия между гормонами, а при проблемах с функционированием щитовидки прием различных стимуляторов репродуктивной функции будет бесполезным.

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Гипотиреоз скрытого характера нередко является причиной возникновения послеродовой депрессии и трагических ситуаций, когда молодые матери убивают собственных детей. Поэтому всем женщинам, находящимся в детородном возрасте и желающим познать счастье материнства необходимо пройти полную диагностику щитовидной железы и лучше до момента зачатия.

Есть подозрение, что главный герой И.И.Обломов из известного романа Гончарова страдал расстройством функции щитовидки, а причиной его скоропалительной смерти стал тяжелейший атеросклероз, поэтому следует не судить этого человека по образу жизни, а провести серьезный анализ. Если вы наблюдаете за собой или за своими родными снижение инициативности, отсутствие мотивации, склонность к изоляции, тяжелое пробуждение по утрам и непереносимость холода, то не теряйте времени и обратитесь к специалистам с целью тщательной проверки работы щитовидной железы.опубликовано econet

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