Ночные пробуждения: Причин, по которым мы просыпаемся

Качественный и полноценный сон – важная составляющая общего здоровья организма. Если по каким-либо причинам вы не можете спать спокойно и часто просыпаетесь, прислушайтесь к сигналам организма. При обнаружении неблагоприятных симптомов или признаков обратитесь к врачу. А мы желаем вам крепкого сна и здоровья!

Многие из нас нередко просыпаются ночью по неизвестным и непонятным причинам. Это может быть банальное неудобство, неправильная позиция или переедание на ночь. Однако, слишком частые и регулярные ночные пробуждения могут являться свидетельством наличия проблем со здоровьем.

Причины ночных пробуждений

1. Вы чувствуете, что вам слишком холодно или очень тепло

Для полноценного сна телу необходимо остудиться. Не чрезмерно, конечно, но и сон в пижаме у батареи – не выход. Оптимальная температура в комнате для здорового сна – 18-22 градуса по Цельсию.

2. У вас может наблюдаться ноктурия

Ноктурия — это заболевание, при котором мочеиспускание очень трудно контролировать. В таком случае организм, испытывая нужду опорожнения мочевого пузыря, будит вас.

У здоровых же людей без ноктурии сон протекает беспрепятственно в течение 7-9 часов. Если вы несколько раз за ночь просыпаетесь с острым желанием пописать, то обратитесь к врачу.

3. Возраст и старение

Ни для кого не секрет, что с возрастом любой человек все меньше времени проводит в стадии глубокого сна. А значит, что его легче разбудить и ему труднее полноценно отдохнуть.

4. Алкоголь как причина тревожного сна и частых пробуждений

Потребляя на ночь большие порции алкогольных напитков, вы провоцируете скорейшее вхождение организма в стадию глубокого сна, однако протяженность его сильно страдает. Выход есть – поменьше алкоголя на ночь. Одного бокала вина за сытным ужином будет достаточно.

5. Апноэ и ночные пробуждения

Обструктивная форма заболевания вызывает затруднение дыхательных процессов. Организм, чтобы защититься, намеренно дает импульс к пробуждению. Если мучают головные боли, сухость во рту и боли в груди во время пробуждения, немедленно обратитесь к врачу.

6. Расстройство или депрессия

Повод не важен, важно лишь то, что вас что-то тревожит и беспокоит, не давая спокойно наслаждаться отдыхом. Выход есть – поработайте над собственной тревожностью и своими эмоциями перед сном, или обратитесь к специалисту.

7. Синдром беспокойных ног

Если во время ночных «побудок» вы ощущаете острое желание шевелить нижними конечностями, самое время обратиться к врачу. Вас спасут особые комплексы упражнений и массаж.

8. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

Еще одной причиной беспокойного и неполноценного сна может являться гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). При таком расстройстве пищеварения процессы выделения кислоты осуществляются неправильно, что приводит к ночным пробуждениям от болей в пищеводе и тошноты. Чтобы избежать проблемы, обратитесь к врачу и постарайтесь не есть перед сном, откажитесь от алкоголя и никотина.

Сразу отметим, что если такое явление, как ночные пробуждения – редкость для вас, то особых поводов для беспокойства нет. Если же пробуждения ночью происходят постоянно, то стоит насторожиться и обратиться к врачу!

Качественный и полноценный сон – важная составляющая общего здоровья организма. Если по каким-либо причинам вы не можете спать спокойно и часто просыпаетесь, прислушайтесь к сигналам организма. При обнаружении неблагоприятных симптомов или признаков обратитесь к врачу. А мы желаем вам крепкого сна и здоровья!опубликовано econet

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