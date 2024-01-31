11 вредных для мозга вещей

К сожалению, люди больше заботятся о лице, о бюсте, животе и ягодицах, чем о мозге. Хотя именно мозг является ключом к желанной красоте лица, груди, пресса и вообще к хорошему здоровью. Именно неполадки в работе мозга обычно разрушают наши тела и вызывают раннее старение.

Именно наш мозг решает, вытащить нас из кровати утром на зарядку и укрепить тело или нажать на кнопку дремоты и отменить разминку. Именно мозг оттаскивает нас от обеденного стола и говорит, что уже достаточно, либо разрешает съесть второе ведерко твердого мороженого «Каменистая дорога», пока мы не раздуемся, как шарик. Именно наш мозг находит способы справиться со стрессом и расслабиться (и мы выглядим великолепно) или посылает телу сигналы стресса и создает на коже морщинки. И именно он игнорирует сигареты, кофеин и алкоголь, поддерживая нашу хорошую форму, или дает разрешение курить, выпить третью чашку кофе или третий бокал вина и тем самым состаривает наше тело и портит настроение.

Дабы оставаться на пути к намеченным целям и совершенствовать тело, нужно оптимизировать работу мозга, поддерживать внимание и работоспособность. Вредные для мозга привычки ежедневно мешают сконцентрироваться на достижении целей по изменению состояния тела.

Что крадет нашу энергию и мешает концентрации

Наследственные заболевания мозга

Инфекционные болезни

Гормональные проблемы

Низкий или нестабильный сахар крови

Анемия

Черепно-мозговая травма

Токсические вещества

Лекарства

Хронический стресс

Невылеченная эмоциональная травма из прошлого

Вредные для мозга привычки

Наследственные заболевания мозга

К ним относятся такие нарушения, как синдром дефицита внимания (СДВ), некоторые формы депрессии, тревожных расстройств и обцессивно-компульсивный синдром. Расстройства чаще проявляются у кровных родственников. Конечно, есть внешние факторы, которые могут усугубить или сгладить эти проблемы, однако наследственная уязвимость тоже существует.

Классическая проблема, мешающая энергетическому тонусу, — СДВ. Проблема с энергией в данном случае заключается в том, что ее слишком много — гиперактивность, неугомонность. Есть и подтип СДВ, для которого характерны недостаток энергии и невнимательность. Оба типа почти всегда проявляются в детстве.

Правда, «невнимательная» форма СДВ более распространена у девочек, и ее нередко упускают, потому что невнимательные меньше привлекают к себе внимание, чем гиперактивные дети. У обоих типов СДВ в перечне симптомов наблюдается: повышенная отвлекаемость, опоздания, плохой почерк, чувствительность к запахам, звукам и свету.

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Что делать

Чтобы ослабить симптомы СДВ, попробуйте тренировки, правильное питание и добавки с рыбьим жиром, цинком.

Проявления СДВ смягчает правильное питание. Голландские исследователи назначали детям с СДВ диету (нежирный белок, фрукты, овощи, рис и грушевый сок) и наблюдали существенное улучшение.

Невыпеченная депрессия и тревожные расстройства также бывают связаны с упадком энергии и трудностями концентрации внимания. Постоянное подавленное настроение в комбинации с нарушениями сна, расстройствами аппетита (слишком сильный или слабый) и негативными мыслями (о безнадежности, беспомощности или бесполезности), напряженность и страх — являются общими симптомами тревожных расстройств и депрессии, которые нужно исследовать и лечить. Невылеченная депрессия фактически удваивает риск болезни Альцгеймера.

Инфекционные болезни

Такие болезни, как синдром хронической усталости (СХУ) или болезнь Лайма, отнимают у людей много сил..

Гормональные проблемы

Дисбаланс гормонов может выкачать из человека энергию и расстроить его способность концентрироваться. . Есть несколько научных исследований, которые сообщают, что упадок сил встречается у людей с гипотиреозом. Низкий уровень эстрогена у женщин также связан со сниженной активностью мозга, особенно той его части, что наиболее уязвима для болезни Альцгеймера.

Низкий или нестабильный уровень сахара в крови

Низкий уровень сахара в крови может быть по разным причинам: плохое питание, диабет, гипогликемия. Нестабильные уровни сахара создают ощущение усталости.

Что делать

Ешьте маленькие порции еды, в которых есть белок, и избегайте сахара, чтобы не допустить резких скачков уровня глюкозы в крови. Съев сладкое, вы сначала испытываете подъем, а потом резкий упадок сил.

Анемия

Факторы, понижающие количество эритроцитов (т. е. ведущие к анемии), делают вас более усталым и несосредоточенным. Чрезмерное употребление алкоголя вызывает увеличение и дисфункцию красных клеток крови.

Травмы мозга

Физические повреждения, инсульты, недостаток кислорода или другие травмы могут вызвать серьезное повреждение головного мозга и лишить вас энергии.

Токсичные вещества окружающей среды и лекарства

Многие лекарства, включая препараты химиотерапии, бета-блокаторы (некоторые сердечные препараты), успокоительные таблетки, антидепрессанты и обезболивающие, могут выкачивать энергию и мешать концентрации внимания. При лечении рака химиотерапией и радиационной терапией, к сожалению, гибнут не только раковые, но и нормальные клетки. Сканы людей, прошедших химио- или радиационную терапию, показывают токсическое поражение участков мозга. После подобного лечения многие жалуются на упадок сил, ухудшение памяти и общее снижение когнитивных способностей. Очень важно понимать это и заботиться о мозге и о теле.

Хронический стресс

Хронический стресс может вызвать проблемы с концентрацией внимания и энергичностью.

Невылеченная эмоциональная травма в прошлом

Если вы не вылечили какую-то травму, случившуюся в прошлом, она будет продолжать отнимать у вас силы.

Вредные для мозга привычки

Избыток кофеина, алкоголя или сахара; употребление наркотиков; недостаток физической активности; плохой сон; бедная диета и негативное мышление ухудшают концентрацию. Употребление алкоголя (четыре и более бокала вина в день) постепенно увеличивает риск деменции. Одно из новых исследований показывает, что даже умеренное количество алкоголя оказывает отрицательное воздействие на мозг. Было выяснено, что мозг людей, которые пьют всего три раза в неделю, меньше, чем у трезвенников.

Что делать

Если вы хотите улучшить концентрацию внимания и увеличить уровень энергии, то первым делом следует лечить заболевания и избавиться от истощающих энергию привычек.

Вот стандартный набор анализов, которые я назначаю пациентам с проблемами энергии и концентрации, чтобы исключить медицинские причины их недомогания:

Полный анализ крови — может выявить анемию, повреждения эритроцитов или дисбаланс лейкоцитов

Основная метаболическая панель — чтобы проверить здоровье почек, печени и уровни глюкозы крови

Дефицит В12 - частая причина анемии и упадка сил

Уровни фолата (фолиевая кислота) — это важное вещество для питания мозга

Уровни 25-гидрокси-витамина D — низкий уровень витамина обычно связан с депрессией, проблемами памяти и иммунитета

С-реактивный белок — индикатор воспаления

Гомоцистеин — индикатор воспаления

Липидные группы

Инсулин

Гемоглобин А1С — чтобы проверить риск на диабет

Тест на глюкозу через два часа после еды — при подо-зрении на гипогликемию

Группа гормонов щитовидной железы: ТТГ, свободный T3, свободный T4, антитела щитовидной железы и гормон антител щитовидной железы

ДГЭА-S (дегидроэпиандростерон)

Свободный и общий тестостерон для мужчин и женщин

Эстрадиол и прогестерон для женщин старше 45 лет

Пищевая аллергия — тестирование

Профиль жирных кислот, чтобы проверить уровни омега-3

Первый шаг к увеличению количества энергии — избегать всего, что вредит мозгу, а также вести здоровый образ жизни, описанный в других главах: высыпаться, правильно питаться, тренироваться 4–5 раз в неделю, оптимизировать гормональные уровни, сокращать стресс. опубликовано econet

Из книги Дэниела Амена «Измени мозг - изменится и тело»

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