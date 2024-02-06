Мойше Фельденкрайз: Как движения глаз организуют движение тела

Как движение глаз координирует движение тела, и как они связаны с движениями мышц шеи. Эти упражнения расширяют спектр действия и помогают избавиться от ложных привычек.

Проверка связи между глазами и шейными мышцами улучшает управление движениями тела и делает их легче. Движение глаз в направлении, противоположном движению тела, создает дополнительные возможности, о которых многие не подозревают. Эти упражнения расширяют спектр действия и помогают избавиться от ложных привычек. Вы также научитесь различать мышцы, управляющие движениями глазных яблок, и мышцы, управляющие зрением более специфическим образом.

Упражнения, которые помогут избавиться от ложных привычек

Движение направо и налево стоя

Встаньте, ноги слегка врозь и вращайте тело направо и налево. Руки мягко висят. Когда вы поворачиваетесь направо, правая рука движется направо за спину, а левая — направо впереди тела, как бы желая перехватить правый локоть. Когда вы поворачиваетесь налево, левая рука движется налево назад, а правая — налево перед телом, перехватывая ее спереди.

Продолжайте движение туловища, закройте глаза. Следите, чтобы движения головы были плавными. При каждом изменении направления обращайте внимание, что начинает двигаться первым — глаза, голова или таз.

Проделайте много таких движений справа налево и обратно, пока не получите ясный ответ и пока не сумеете наблюдать за всеми частями тела, участвующими в движении, не останавливаясь в начале или в конце поворота.

Откройте глаза и продолжайте повороты. Обратите внимание, продолжают ли глаза смотреть вперед в сторону носа, как и в закрытом состоянии, или они делают что-то еще, — а если так, то что именно? Предвосхищают ли они движения головы? Осматривают ли бегло все поле зрения?

Координация глаз и плавности движения

Закройте глаза и попробуйте почувствовать, когда повороты становятся более плавными и текучими — когда глаза открыты, или когда они закрыты. Попробуйте достичь с открытыми глазами той плавности, которой вы достигаете с закрытыми.

Можно предположить, что с открытыми глазами движения лучше во всех отношениях, но на деле оказывается, что это часто ведет к прерыванию плавности движения и его размаха, потому что у многих людей движения глаз не скоординированы в достаточной степени с мышечной деятельностью.

Обратите внимание на ощущение движения в ногах, тазе, на все маленькие изъяны во вращательном движении, чтобы иметь возможность осознавать изменения, которые возникнут при улучшении управления движением тела.

Поворот тела направо сидя

Сядьте на пол. Согните левую ногу и положите ее назад налево, так, чтобы ее внутренняя*часть лежала на полу, со ступней в сторону от бедра. Положите ладонь правой руки на пол, правую ногу положите перед собой таким образом, чтобы икра лежала параллельно телу перед ним, а подошва прикасалась к бедру левой ноги у колена.

Вытяните левую руку вперед, напротив глаз, и поверните туловище направо, ведя его за левой рукой. Глазами следите, как движется направо большой палец.

Вернитесь к середине и снова повернитесь направо, до предела, насколько сможете. Согните левый локоть таким образом, чтобы ладонь могла больше сдвинуться направо. Убедитесь, что глаза остаются в покое, то есть смотрят на ладонь руки, в то время как голова и плечи движутся направо.

Продолжайте медленно двигаться, не пытаясь повернуться направо больше, чем удобно. Убедитесь, что глаза не движутся направо дальше, чем ведет их голова. Старайтесь не укорачивать позвоночник, то есть не стягивать грудь и ребра, давая голове сидеть высоко, но не выпрямляя ее намеренным усилием.

Внимательно давайте глазам следовать за движущейся левой ладонью. Многие бессознательно продолжают смотреть направо после того, как рука прекратила движение, иногда даже после того, как им укажут на этот недостаток. Лягте отдохните, почувствуйте соприкосновение спины с полом.

Поворот туловища налево сидя

Сядьте и поверните обе ступни направо, в положение, симметричное предыдущему. Вытяните правую руку перед глазами и поверните все туловище налево, причем глаза должны следить за большим пальцем руки. Сгибайте правый локоть по мере того, как рука движется налево. Вернитесь в начальное положение.

Сделайте двадцать пять поворотов, делая каждое движение легче, чем предыдущее. Обращайте внимание на таз, позвоночник, затылок, излишние напряжения в ребрах или где-нибудь еще, которые мешают легко выполнять это движение. Легкость движения важнее того, насколько далеко вы повернетесь налево.

Отдохните лежа на спине.

Движение глаз увеличивает угол поворота

Сядьте и согните левую ногу назад налево. Правую ногу вытяните на полу вдоль тела. Поверните туловище направо и обопритесь правой рукой о пол. Рука, таким образом, оказалась справа дальше, чем раньше, потому что туловище уже повернуто направо.

Поднимите левую руку вперед, следя за ней глазами, и с движением туловища поверните ее направо. Согните левый локоть таким образом, чтобы отвести левую руку вперед как можно дальше, и оставьте в таком положении.

В этом повернутом положении посмотрите на правый край левой руки, потом переместите глаза на остальную часть руки. Подвигайте глазами таким образом — направо и обратно — около двадцати раз.

Помогайте себе направлять движение глаз движением головы. Движения глаз должны оставаться горизонтальными, хотя они и стремятся опуститься вниз на правом краю.

Не укорачивайте тело

Чтобы облегчить это движение, постарайтесь не укорачивать шею. Позвоночник должен двигаться легко, как будто-то кто-то помогает вам, легко поднимая голову за волосы на макушке. Можно также облегчить движение, подняв левую ягодичную кость от пола. Отдохните.

Попробуйте еще раз повернуться направо, ведя себя левой рукой, посмотрите, увеличилась ли дуга поворота (не причиняя, при этом неудобства).

Глаза нужны не только для того, чтобы смотреть

Обратите внимание, какую важную роль играют глаза в координации мышц тела, — даже большую роль, чем мышцы шеи. У большинства частей тела две функции: рот служит для еды и речи, нос — для дыхания и обоняния и так далее. Внутреннее ухо, помимо слуха, участвует в уравновешивании тела при медленных и быстрых движениях.

Точно так же глазные мышцы влияют на сокращение шейных мышц. Достаточно вспомнить подъем и спуск по лестнице, когда глаза не видят пола в конце лестницы, чтобы понять, сколь важную роль играют глаза в управлении мышцами тела.

Каждый глаз отдельно и оба вместе

Сядьте, согните правую ногу направо, левую направьте к телу. Поверните тело налево и обопритесь на левую руку так далеко, как можете (но не испытывая при этом неудобства). Поднимите правую руку на уровень глаз и поверните в горизонтальной плоскости.

Смотрите на правую руку и поверните голову и глаза к какой-нибудь точке на стене, далеко налево от руки. Потом посмотрите на руку, затем снова на пятно, и так далее, около двадцати раз: десять раз с закрытым левым глазом, двигая только правым глазом, десять раз с закрытым правым глазом, двигая только левым глазом.

Теперь попробуйте выполнить движение еще раз, открыв оба глаза, и посмотрите, увеличился ли угол поворота налево. Увеличение часто оказывается ошеломляющим.

Согните левую ногу назад, правую к себе, попробуйте так же улучшить движение направо. Не забудьте, что упражнение выполняется поочередно каждым глазом.

Координация глаз приводит к совершенствованию движений туловища

Отдохните лежа на спине. Посмотрите, какие части тела ближе прилегают к полу. Это является следствием движения глаз.

Если туловище через некоторое время опять зажмется, можно будет заметить соответствующее уменьшение гибкости движения глаз.

Можно овладеть техникой координации движений глаз настолько, чтобы усовершенствовать движения всего туловища.

Поворот направо, взгляд налево

Сядьте, согните левую ногу назад, правую придвиньте близко к телу. Поверните туловище, голову и плечи направо как можно дальше, но так, чтобы это не вызывало неудобство. Обопритесь на правую руку сзади себя. Поднимите левую руку с согнутым локтем на уровень глаз и поверните его направо.

Посмотрите на руку, потом налево от нее, на какое-нибудь определенное пятно на стене, затем снова на руку, и так двадцать пять раз, каждый раз глядя налево немного дальше. Закройте один глаз и проделайте еще десять движений. Потом закройте этот глаз и проделайте десять движений, открыв другой глаз. Убедитесь, что вы не двигаете головой, закрывая поочередно глаза.

Откройте оба глаза и сделайте еще пять движений. Помните о воображаемой легкой поддержке за волосы на макушке.

После этого попробуйте простое движение налево и посмотрите, стала ли дуга поворота больше и удобнее.

Поворот налево, взгляд направо

Сядьте, согните правую ногу назад, левую придвиньте, поверните тело, голову, плечи налево так, чтобы опереться на левую руку. Поднимите правую руку налево на уровень глаз. Смотрите направо от руки много раз.

Затем поочередно закрывайте глаза при этом движении, затем сделайте пять движений, открыв оба глаза. Проверьте, как раньше, качество поворота. Лягте на спину и отдохните.

Движение плечевого пояса направо

Сядьте, согните левую ногу назад, правую поместите перед телом. Повернитесь всем туловищем направо. Сначала обопритесь на правую руку, потом также на левую, руки стоят на некотором расстоянии друг от друга.

Поднимите голову и сдвиньте плечевой пояс направо таким образом, чтобы правое плечо двинулось назад и направо, а левое — вперед и направо. Убедитесь, что каждое плечо определенно движется в этом направлении, одно вперед, другое назад, пока давление не будет распределено равномерно между руками.

По мере того как плечи движутся направо, голова и глаза тоже по привычке движутся направо. Попробуйте повернуть голову налево в то время, как плечи движутся направо, и направо, когда плечи движутся налево.

Следите за грудью и дыханием и продолжайте двигать головой в направлении, противоположном плечам, пока движение не станет приятным.

Переход от противоположного движения к однонаправленному и обратно

Продолжайте противоположные движения головы и плеч, а потом, не останавливаясь, перейдите к однонаправленным движениям, то есть таким движениям, когда голова идет в том же направлении, что и плечи, направо и налево. Затем, также не останавливаясь, снова перейдите на противоположное движение.

Остановитесь и постарайтесь обнаружить, улучшился ли поворот и изменились ли ощущения при движениях. Лягте на спину и посмотрите, изменилось ли соприкосновение спины с полом.

Движение плечевого пояса налево

Сядьте так же, ногами направо, и повторите все движения в противоположную сторону. Поворачивайте голову то в ту же сторону, что и плечи, то в противоположную. Время от времени вспоминайте о том, что желательно избегать стремления добиться успеха при выполнении упражнения.

Большее усилие не улучшает действие

Если вы в каждый момент пытаетесь достичь предела своих возможностей, вы добьетесь только боли в мышцах и напряжения в суставах.

Если вы напрягаетесь, стремясь достичь результата, вы блокируете, по меньшей мере, часть улучшений, которые могли возникнуть при разрушении привычных паттернов движений и поведения, в чем и состоит цель этих упражнений.

Улучшенная дифференциация движений различных частей тела и отношений между ними ведет к уменьшению тонуса (то есть степени напряжения, создаваемого непроизвольными центрами) и реальному возрастанию управления.

Время от времени нужно выбиваться из рутины и спрашивать себя, действительно ли вы делаете то, что, как вам кажется, вы делаете.

Многие люди обманывают себя, полагая, что если они чувствуют усилие и хотят, чтобы плечи двигались, то плечи действительно движутся относительно пола и относительно туловища именно так, как задумано.

Убедитесь, что мышечное усилие переходит в движение, потому что усилие, полностью перешедшее в движение, улучшает как способности, так и тело.

Усилие, не перешедшее в движение, создает укорачивание и напряжение, ведет к потере энергии и может привести к повреждению структуры тела.

Наклоняйте голову из стороны в сторону, поворачивая тело направо и палево

Сядьте, согните левую ногу назад, а правую вперед и близко к телу. Поверните все туловище направо и обопритесь на правую руку. Немного увеличьте поворот направо и сдвиньте руку еще немного направо, так, чтобы поворот создавал лишь небольшое напряжение.

Положите левую руку на макушку, чтобы она помогала голове наклоняться направо и налево так, чтобы правое ухо приближалось к правому плечу, потом левое ухо — к левому плечу.

Будьте внимательны, не поворачивайте голову, вместо того чтобы наклонять ее; нос должен смотреть в первоначальном на правлении, даже когда правое ухо приближается к правому плечу, а потом левое ухо — к левому плечу.

Затем перемените положение ног в другую сторону, поверните тело налево и обопритесь на левую руку. Повторите наклоны головы, помогая правой рукой, лежащей на макушке.

Вы сможете наклонять голову дальше направо и налево, если поможете движением позвоночника, который будет сгибаться налево, когда голова нагибается направо, и наоборот.

Раскачивание туловища сидя

Сядьте на пол, передвиньте ступни направо. Раскачивайте туловище справа налево легкими движениями, постепенно увеличивая амплитуду. Пусть руки уносятся движением туловища, как это было в упражнении в положении стоя в начале урока. Дышите свободно, чтобы раскачивание стало легче.

После нескольких качаний измените движение головы и глаз относительно туловища и рук таким образом, чтобы голова и глаза двигались налево, а туловище двигалось направо, и наоборот.

Не останавливая движение, сделайте его опять однонаправленным, затем опять противоположным.

Продолжайте такие переменные движения, пока переход от одного к другому не станет плавным и легким. Выполните около двадцати пяти движений каждого вида, затем отдохните.

Повторите это упражнение, сев наоборот, повернув обе ноги налево. Отдохните.

Сядьте и посмотрите, как изменилось качество и угол поворотов по сравнению с началом урока.

Повороты туловища стоя, попеременно поднимая пятки

Встаньте, ноги примерно на ширине таза, поворачивайте руки и туловище справа налево, голова движется вместе с телом. Когда вы движетесь направо, дайте левой пятке подняться от пола, когда движетесь налево — правой.

Убедитесь, что руки движутся свободно, продолжайте, сделайте двадцать пять-тридцать поворотов. Когда движения головы станут плавными и приятными, измените их направление.

Продолжайте поворачивать голову в направлении, противоположном движению туловища, пока это движение тоже е станет легким и плавным.

Снова измените направление, есть двигайте голову вместе с плечами. Попробуйте менять правление движения головы, не останавливая движение ловища. Пройдитесь и посмотрите, как изменились ваша поза, ижение и дыхание.опубликовано econet

По книге Мойше Фельденкрайза "Сознавание через движение: двенадцать практических уроков"

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