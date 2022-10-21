Грибок ногтей: Как победить при помощи уксуса и пищевой соды?

Пищевая сода, как и яблочный уксус, обладают противогрибковыми свойствами, поэтому они помогут справится с таким неприятным явлением, как грибковое поражение ногтей. Главное действовать строго по инструкции.

Грибок ногтей, или онихомикоз, — весьма распространенная инфекция. Ее вызывает чрезмерный рост дерматофитов (дрожжевых грибков). Мы расскажем, как победить грибок ногтей с помощью натуральных средств: уксуса и пищевой соды. Это очень распространенная проблема. Хотя она не является серьезной или опасной для здоровья, грибок может вызвать изменения в цвете, фактуре и форме ногтей. Основная причина возникновения онихомикоза — это контакт с зараженным предметом. Это может быть пол в душевой или чужая обувь. Но также заражение может быть вызвано ослаблением иммунитета или чрезмерным потоотделением.

Первый этап заражения, как правило проходит незамеченным. Однако с течением времени ногти приобретают желтоватый оттенок, становятся более слабыми и ломкими.

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К счастью, существует множество натуральных средств, которые благодаря их свойствам помогают победить грибок ногтей. И это произойдет прежде, чем он вызовет более серьезные осложнения.

Среди них можно особо отметить яблочный уксус и пищевую соду. Эти два противогрибковых компонента помогают быстро остановить заражение без нежелательных побочных эффектов.

Далее мы расскажем вам, в чем их основные преимущества и как провести лечение дома, выполнив несколько простых шагов.

Средство на основе яблочного уксуса и пищевой соды поможет победить грибок ногтей

Яблочный уксус и пищевая сода являются естественным выбором, если вы хотите избавиться от грибков, влияющих на структуру ногтей.

Эти продукты останавливают рост микроорганизмов. В результате они не дают им ослаблять ваши ногти и придавать им желтоватый или темный цвет.

Несмотря на то, что грибок невозможно вывести за один день, регулярное использование этого средства предотвратит его дальнейшее распространение и не даст заразить других.

Тем не менее, стоит дополнить его действие надлежащей гигиеной. Так как грязь — это отличная среда для размножения бактерий и грибов.

Полезные свойства яблочного уксуса

Яблочный уксус — это продукт, который получают путем ферментации плодов. Это объясняет наличие в нем полезных бактерий и дрожжей. Имейте в виду, что они не только придают ему специфический кислый запах, но также обеспечивают противогрибковые и антибактериальные свойства, которые помогают защитить организм.

Прежде всего, он содержит яблочную и уксусную кислоту. А эти два щелочных вещества помогают остановить рост дрожжевых инфекций.

А еще вам стоит знать, что его регулярное применение изменяет среду, которая необходима грибкам для размножения. Таким образом, вам будет легче от них избавиться.

Кроме того, в яблочном уксусе много витаминов, минералов и клетчатки. Они также полезны для здоровья кожи.

Полезные свойства пищевой соды

Бикарбонат натрия, или пищевая сода — натуральный продукт, который широко используют в гастрономических, бытовых и медицинских целях.

Она имеет антисептические, подщелачивающие, а также противогрибковые свойства. Это, как вы понимаете, облегчает борьбу с различными типами внутренних и наружных инфекций.

Местное применение помогает удалить мертвые клетки с поверхности кожи и, в свою очередь, замедляет рост грибков на ногтях.

Примите к сведению, что сода идеально подходит для регулирования рН баланса кожи. А также она помогает снизить чрезмерное потоотделение и другие нарушения, которые способствуют развитию грибков и бактерий.

Ее отбеливающие свойства восстанавливают естественный цвет ногтя, убирая желтый или коричневый оттенок.

Как приготовить это средство из пищевой соды и яблочного уксуса?

Это лечение проводится в два этапа, все очень просто:

Во-первых, нанесите яблочный уксус прямо на ногти при помощи ватного тампона или сделайте с ним ванночку для ног.

Подождите несколько минут и нанесите пищевую соду, чтобы усилить действие средства.

Ингредиенты

6 чашек воды (1,5 л)

½ стакана яблочного уксуса (125 мл)

7 ½ столовых ложек бикарбоната натрия (75 г)

Приготовление

1. Налейте в тазик горячую воду (подходящей температуры, чтобы не обжечься). Затем добавьте в нее яблочный уксус.

2. Погрузите ноги в жидкость и подождите 15 минут.

3. По истечении этого времени хорошо их высушите. Нанесите пищевую соду нежными массажными движениями.

4. Вотрите соду непосредственно в ногти и оставьте на 15 минут.

5. Смойте теплой водой и снова высушите ноги полотенцем.

Повторяйте это лечение каждый вечер, чтобы оно оказало лечебный эффект. В этом случае вы полностью избавитесь от этой проблемы.

Обратите внимание, что этот метод позволяет победить грибок ногтей, но это не происходит после первого же применения.

Важно не прерывать лечение, чтобы кислая среда замедлила рост грибов и они полностью исчезли.опубликовано econet.ru.

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