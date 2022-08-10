Гормоны Лептин и Грелин: Контроль массы тела

Эти два гормона, регулируемые сном, контролируют массу тела, поскольку влияют на чувства голода и насыщения. Уровни грелина повышаются, чтобы сигнализировать мозгу, что мы голодны, после еды увеличиваются уровни лептина, сообщающие, что мы сыты.

Инсулин производится поджелудочной железой в ответ на повышение в крови уровня сахара. Одна из первичных функций инсулина — накапливать. Его задача забрать питательные вещества из крови и сохранить их в клетках тела. Инсулин помогает запасать глюкозу в печени и мышцах в виде гликогена, а также «складировать» невостребованную глюкозу в жировых клетках. Поскольку инсулин предназначен сберегать, а не тратить, он мешает телу использовать жир в качестве источника топлива.

Гормональное равновесие

Избыток инсулина останавливает сжигание жира. Съедая много простых углеводов (конфет, выпечки, белого хлеба), вы вызываете резкое повышение сахара в крови, что провоцирует производство инсулина. Как только инсулин забрал сахар, уровень сахара в крови снова падает, и опять возникает тяга к сладкому. Этот замкнутый круг может привести к тучности, инсулиновой резистентности и в конечном счете к диабету 2-го типа.

Инсулин: против лишнего веса и для здоровья

Дисбаланс инсулина. Когда этот гормон разбалансирован, растет вероятность увеличения веса, проблем с заживлением ран, болезни Альцгеймера, инсультов, болезней сердца и других неприятностей.

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Общие симптомы дисбаланса инсулина. Лишний вес, жир на животе, диабет, высокое артериальное давление, метаболический синдром (сочетание отложения жира на талии с высоким холестерином и гипертензией).

Сбалансируйте инсулин. Обычный анализ крови на глюкозу показывает ее состояние на данный момент — день и час. Лучше проводить анализ на уровни гемоглобина А1С, который показывает, как вы усваиваете глюкозу за 2–3 месяца.

Физическая активность, потеря веса и помогают уравновесить содержание сахара в крови.

Альфа-липоевая кислота, корица и женьшень тоже способствуют балансу сахара в крови.

И разумеется, надо сократить потребление сладостей и простых углеводов, дабы держать инсулин под контролем.

Лептин и грелин: управление аппетитом

Эти два гормона, регулируемые сном, контролируют массу тела, поскольку влияют на чувства голода и насыщения.

Уровни грелина повышаются, чтобы сигнализировать мозгу, что мы голодны, после еды увеличиваются уровни лептина, сообщающие, что мы сыты.

Сон помогает балансировать эти гормоны. Но если вы плохо спите, они выходят из равновесия и усиливают тягу к простым углеводам: конфетам и печенью.

Низкий уровень лептина. Без достаточного количества лептина вы не чувствуете, что насытились и пора остановиться. У людей с лишним весом может быть высокий уровень лептина, но их мозг устойчив к нему. Чем меньше в вашем теле жира, тем лучше.

Высокий уровень грелина. Исследования показывают, что избыток этого гормона обманывает ваш организм и заставляет набрасываться на конфеты и пончики, вместо того чтобы съесть пару фруктов. При хроническом избытке грелина высока вероятность, что вы наберете лишний вес.

Общие симптомы низкого уровня лептина и высокого уровня грелина. Ожирение, повышенный аппетит, тяга к простым углеводам.

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Шаг к действию

Один из лучших способов уравновесить лептин и грелин — спать не менее 7 часов каждую ночь.

Сбалансируйте грелин и лептин. На сегодняшний день уравновесить эти гормоны можно только благодаря правильному образу жизни. Высыпайтесь, ешьте часто и понемногу, чтобы поддерживать нормальный уровень сахара в крови, учитесь управлять стрессом.

Поскольку лептин и грелин регулируются во время сна, пищевые добавки, которые улучшают сон (L-триптофан, 5-ГТФ, валериана, кава-кава, магний и мелатонин) могут помочь сбалансировать эти гормоны.опубликовано econet.ru.

Из книги Дэниела Амена "Измени мозг - изменится и тело"

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet