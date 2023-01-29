Как избавиться от неприятного запаха обуви

Бромодоз – медицинское название запаха ног - является причиной неприятного запаха обуви. Запах передается от стопы к обуви и со временем накапливается. Когда вы ходите без носков, бактерии размножаются и еще больше усиливают проблему запаха, как от ног, так и от обуви. Спирт, масло чайного дерева, газета или даже пакетики силикагеля – все это подойдет для уменьшения влажности, количества бактерий и, следовательно, запаха.

Когда становится теплее и солнце начинает прогревать тротуар, так хочется сбросить носки и носить обувь без них. Это дает ощущение свободы и напоминает о детстве. К сожалению, если вы не позаботитесь об обуви, в ней разведутся бактерии и появится запах, который вы сможете узнать входя в комнату. Если бы запах был индикатором, ваша обувь бы встала и пошла сама по себе.

Скажите «нет» запаху обуви!

Как же все-таки можно ходить без носков и не отравлять воздух в доме?

Как возникает запах ног

Обувь начинает пахнуть, потому что находится в непосредственной близости к имеющим неприятный запах ногам. Первый шаг к тому, чтобы обувь пахла приятно - уменьшить запах от ног. Медицинское название запаха ног – бромодоз и от него не застрахован никто.

Запах начинается от пота, который выделяется потовыми железами на ногах. Задача этих желез – поддерживать влажность ваших ног, эластичность кожи и помогать регулировать температуру. Когда вам жарко или вы занимаетесь физическими упражнениями, ваши ноги потеют больше обычного.

В отличие от других потовых желез на вашем теле, потовые железы на ногах секретируют пот постоянно, а не только в ответ на тепло или физические упражнения.

Запах начинается тогда, когда пот расщепляется бактериями и грибками, живущими на коже. По мере разложения пота возникает заметный запах, похожий на запах сыра. Запах может стать еще более интенсивным, если эти бактерии и пот накапливаются, как, например, в вашей обуви.

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Носки предотвращают запах

Ношение носков предотвращает запах, потому что они впитывают пот и бактерии, тем самым защищая обувь. Когда ваши ноги целый день заперты в обуви, бактерии, пот и грязь переносятся на стельки и ткань обуви.

Меняя носки ежедневно, вы уменьшаете накопление бактерий и разлагающегося пота внутри своей любимой обуви.

Носки уменьшают трение между ногами и обувью и снижают образование мозолей. Кроме того, носки защищают ноги от сухости и трещин, которые увеличивают риск заражения кожи. А еще носки - это защита ног от грибковых инфекций, например, от так называемой «стопы атлета».

Накопление влаги может также привести к росту плесени на обуви. Из-за этого гораздо быстрее разрушается целостность обуви и она быстро приходит в негодность.

Но способы уменьшить запах, исходящий от вашей обуви, есть и при этом вы и дальше можете не носить носки или чулки со своими любимыми кроссовками или балетками.

Запах «стопы атлета»

Медицинский термин для «стопы атлета» - дермофития стопы. Она возникает от грибковой инфекции, чаще всего между пальцами ног. Симптомы могут варьироваться от человека к человеку.

У вас могут быть все возможные симптомы, включая сильный дискомфорт, или только некоторые из них. Грибок обычно растет в теплой, влажной и темной среде. Симптомы могут включать в себя:

Трещины и кровотечения на коже

Шелушение

Покраснение

Зуд

Жжение кожи

Мацерация или разрушение кожных покровов

Запах от ног

Волдыри

«Стопу атлета» иногда связывают с онихомикозом или грибковой инфекцией ногтей на ногах. Если у вас диабет, инфекция может распространиться или развиться в тяжелую вторичную инфекцию. Если у вас сильное покраснение, боль, отек или гной на ногах, следует обратиться к врачу.

Хотя это состояние, как правило, безвредно, оно также может издавать неприятный запах, который заметно отличается от обычного запаха ног.

Чтобы обувь не пахла: советы по уходу

Если вы просто хотите пройтись летом в своей обуви без носков, ряд мер предосторожности поможет уменьшить запах от вашей обуви.

Помните, что запах исходит от бактерий и пота, которые передаются от ног к обуви. Каждый из этих советов либо поможет уменьшить рост бактерий, либо создаст в вашей обуви неблагоприятные условия для роста бактерий и грибков.

Мыть и сушить

Это просто. Чем чище и суше ваши ноги и обувь, тем больше вероятность того, что ноги не будут пахнуть. Мойте ноги мылом и водой, по крайней мере, один раз в день.

Перед тем, как надевать обувь перед выходом из дома, убедитесь, что ноги совершенно сухие. Хотя они будут продолжать выделять пот, на сухих ногах он не будет иметь неприятного запаха.

Убить бактерии

Убить бактерии, отвечающие за неприятный запах ног, можно с помощью белого уксуса или раствора перекиси водорода с водой. Налейте выбранную вами жидкость выбора в пульверизатор и распыляйте на стопы после каждого принятия душа.

Дайте коже обсохнуть на воздухе в течение нескольких минут и только потом ходите или надевайте обувь. Раствор перекиси водорода делается так: 1 чайную ложку 3%-ной перекиси смешать с 240 мл воды. Белый уксус можно использовать прямо из бутылки.

Кокосовое масл

Кокосовое масло обладает природными антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Вы можете распылять на ноги белый уксус или раствор перекиси водорода после душа, а перед сном – втирать в ноги кокосовое масло. Масло помогает убить бактерии и смягчить кожу.

Берегитесь темноты

Бактерии и грибки любят темную, влажную среду. Сняв обувь в конце дня, не прячьте ее в спортивные сумки, темные коробки или шкафы. Поставьте обувь на стойку и вытяните язычок, чтобы воздух мог свободно циркулировать внутри.

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Пакетики силикагеля

Это пакетики с маленькими бусинками, которые всегда кладут в коробки с новой обувью или бутылки с витаминами. Их также можно приобрести оптом. Они используются для поглощения влаги, а это именно то, что нужно вашей обуви после того, как вы ее снимете.

Положите пару пакетиков в каждую туфлю и поместите обувь в закрытый пакет. Если оставить обувь на воздухе, пакетики с силикагелем будут не столь эффективны, потому что они будут поглощать влагу как из воздуха, так и из обуви. Закрытые в пакете, они будут поглощать влагу только из вашей обуви.

Масло чайного дерева

Хотя не было проведено научных исследований, которые бы продемонстрировали эффективность масла чайного дерева в случае запаха ног, оно действенно борется с микозом и другими грибковыми инфекциями. Масло чайного дерева может оказывать раздражающее действие на кожу; кроме того, не изучено его действие на детей или беременных женщин.

Если вы хотите попробовать применить масло чайного дерева, используйте его щадяще и не каждый день, чтобы уменьшить раздражение, которое может у вас возникнуть.

Газета

Следите за тем, чтобы обувь всегда была сухой – это важно для снижения роста бактерий и грибков. Вымыв обувь после особенно жаркого дня или тренировки, набейте ее газетой. Меняйте газету каждые четыре часа, пока бумага, которую вы вытянете, не будет сухой.

Солнечный свет

Солнечный свет и свежий воздух – естественные способы высушить обувь и избавиться от неприятных запахов. Подвесьте свои спортивные туфли за язычок, чтобы проветрить обувь. Балетки или обувь на каблуках поставьте на стул или стол и выставьте на солнце. Следите за погодой, не забывайте занести ее в дом, если собирается дождь.

Спирт

Бактерии чувствительны к спирту. Нанесите изопропиловый спирт на внутреннюю часть обуви. Концентрация изопропилового спирта бывает от 70 процентов до 99 процентов – для вашей цели подойдет любая. Следите за тем, чтобы спирт не попал на внешнюю часть обуви, потому что это может испортить ее поверхность. Оставьте обувь в хорошо проветриваемом месте. Применяя этот способ раз в неделю, вы сократите рост бактерий в своей обуви до минимума.

Чередуйте обувь

Чередуя обувь, вы даете ей больше времени, чтобы хорошенько просохнуть, тем самым уменьшая рост бактерий. Если вы предпочитаете спортивную обувь, то пусть в вашем шкафу будут две-три пары, чтобы вы могли их чередовать.

Используйте стельки с активированным угле

Ваши стельки поглощают довольно много пота и бактерий от ног. Их периодическая замена может уменьшить количество бактерий в обуви. Если основная проблема - это запах, то, даже приняв вышеперечисленные меры, советую подумать о том, чтобы заменить свои стельки на стельки, содержащие активированный уголь для борьбы с запахом. Но они могут раздражать кожу, поэтому желательно носить с ними носки.

Соль

Для роста бактериям нужна влага. Соль будет вытягивать воду из клеток бактерий, в результате чего клетки будут умирать. Соль также препятствует ферментативной активности бактерий и ослабляет молекулярную структуру клетки.

Используйте морскую соль, потому что обычная поваренная соль более мелкая и ее труднее удалить из обуви. Возьмите 1 столовую ложку соли крупного помола и равномерно насыпьте на стельку обуви. Оставьте обувь на 12-24 часов, а затем удалите соль.

Разрыхлитель, сода, крахмал или наполнитель

Еще один способ высушить внутреннюю часть обуви – насыпать в нее смесь из равных частей разрыхлителя, соды и кукурузного крахмала в кофейном фильтре. Скрепите края фильтра степплером и поместите его в обувь на ночь.

Наполнитель для кошачьего лотка – еще один материал, прекрасно впитывающий жидкость. Насыпьте 2-3 столовые ложки наполнителя в кофейный фильтр, скрепите края степплером и поместите его в обувь на ночь.

Забудьте об этом

Вы уже знаете о том, что можно сделать, чтобы уменьшить запах от ног и обуви. Сейчас мы расскажем о том, чего делать не нужно.

Брызгать духам

Они лишь маскируют запах. Духи и потные ноги – не самое приятное сочетание!

Антиперспиранты для ног

Антиперспиранты, препятствующие выделению пота ногами – совершенно противоестественный вариант. У вас, конечно, может возникнуть соблазн применить спрей, чтобы справиться с запахом ног, но одновременно вы добавите химические вещества в организм и остановите механизм, с помощью которого организм увлажняет кожу ног.

Замораживание

Хотя оно и может ненадолго уменьшить запах в обуви, замораживание не убивает бактерии, которые обитают в обуви и вызывают запах. Положите обувь в плотно закрытый пакет и поместите его на несколько часов в морозильную камеру. Когда вы их достанете, запаха не будет, но через день-другой рост бактерий возобновится, независимо от того, носите вы эту обувь или нет. Так что, если будете замораживать, то носите обувь сразу же, пока запах не вернулся.

Если ничего не помогает

Если ничего не помогает и ваша обувь по-прежнему источает запах, пора вернуться к носкам. Если вы ходите без носков, потому что вам не нравится, как они выглядывают из обуви, попробуйте заниженные носки. Они, как правило, ниже уровня спортивной обуви и их вообще не видно.

У женщин есть возможность носить тонкие подследники с обувью под платье. Они точно также будут поглощать пот и бактерии, но их не будет видно из обуви. Может, вам не очень нравятся носки, но они защищают ваши ноги от сухости и трещин, а также от образования мозолей от натирания об обувь.опубликовано econet

© Джозеф Меркола

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