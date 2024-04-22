Кинезиологические упражнения при головной боли

Два вариантах упражнений при сильной и при хронической головной боли. Они могут помочь вам, как скорая помощь, убрать симптом на время, но к сожалению не причину.

Меня часто спрашивают, есть ли какие-то упражнения, которые помогают при головной боли? Да! Такие упражнения есть. Их много. Однако и видов боли, ее проявлений, локализаций, как и причин ее возникновения - много. Поэтому, чтобы исключить возможность наличия органических нарушений, следует пройти медицинское обследование. И, если это боль не органического происхождения. То данные упражнения будут вам полезны и эффективны. Они не новы, придуманы не мной и возможно, что кто-то знаком с ними. Но они действенны. Сейчас я расскажу вам о двух вариантах упражнений при сильной и при хронической головной боли. Они могут помочь вам, как скорая помощь, убрать симптом на время, но к сожалению не причину.

2 варианта упражнений при сильной и при хронической головной боли

Первое упражнение поможет, если у вас острая головная боль.

Понадобится для выполнения чуть больше минуты.

Вы можете выполнять данное упражнение самостоятельно или прибегнуть к помощи кого-то, кому доверяете.

1. Для того, кто выполняет - потрите ладошки друг о друга так, чтобы руки стали тёплыми. Если не получается, подержите руки под струёй тёплой воды, чтобы они согрелись. Не стоит притрагиваться к телу холодными руками.

2. Теперь, помассируйте зону затылка (наклоните голову назад там, где шея переходит в голову образуя впадину, поставить пальцы и поставьте голову в исходное). Двигайтесь вверх, к основанию черепа, массируя всю затылочную область, немного надавливая (сколько для вас допустимо) и делая круговые движения. Сначала двигаем пальцы против часовой стрелки синхронно, затем по часовой, а затем на встречу друг другу и в разные стороны.

3. Снова поместить пальцы у основания черепа рядом с позвоночником. Надавливая делайте круговой массаж. Сначала двигаем пальцы против часовой стрелки синхронно, затем по часовой, а затем на встречу друг другу и в разные стороны.

4. Снова поместить пальцы у основания черепа рядом с позвоночником. Продолжая надавливать, направьте пальцы к боковым сторонам шеи. Повторите надавливания несколько раз.

5. Поставьте пальцы обеих рук на область затылка. С небольшим надавливанием круговыми движениями очень медленно пройдите от затылка вверх к лобной части до линии волос. Затем снова от затылочной области в сторону висков. А теперь снова помассируйте затылочную область. Повторите этот пункт несколько раз.

6. Поставьте пальцы рук на линию роста волос (лобная зона). Выполните движение рук вниз синхронно, как будто вы расчёсываете волосы, мягко прикасаясь к коже головы сверху вниз до основания шеи и по плечам заканчивая движение сбрасыванием пальцев в стороны и вниз по спине. Повторите действие несколько раз.

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Второе упражнение поможет, если вы страдаете хроническими головными болями.

Понадобится для выполнения чуть больше пары минут.

1. Сядьте удобно, расслабьте плечи. Наклоните голову в право на сколько сможете. В идеале необходимо постараться коснуться правого плеча.

2. Теперь, поместить ладонь правой руки на правую строну височной зоны, как бы упираясь в неё. Большой палец не должен касаться или закрывать ушную раковину. Пальцы раскрыты. Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание. С допустимой для вас силой надавите одновременно головой и рукой друг на друга – создайте противодействие.

3. Достаточно. Перестаньте давить. Теперь, оставаясь в таком положении, начните медленно, полностью выдыхать воздух. И как только сделаете выход, этой же рукой чуть-чуть пригните голову ещё ближе, если это позволяет сделать ваше тело, к правому плечу. Повторите дважды весь цикл.

4. Теперь, повторите все эти движения с левой стороны три раза.

5. После того, как вы выполнили упражнения с обеих сторон, поставьте голову прямо, поместите подушечки пальцев на кости у основания черепа (затылок). Сделайте глубокий вдох и одновременно надавите пальцами на основание черепа, оказывая головой равносильное сопротивление давлению пальцев. Расслабьтесь. Повторите упражнение несколько раз.

6. Опустите руки на колени. Сделайте глубокий вдох и выдох через рот, расслабляя при этом нижнюю челюсть. Снова сделайте глубокий вдох через рот и выдвиньте нижнюю челюсть вперёд, подтягивая нижние зубы к верхней челюсти. Выдыхая откройте рот, и расслабьте челюсть.7. Ещё раз сделайте глубокий вдох через рот и выдвиньте нижнюю челюсть вперёд, подтягивая нижние зубы к верхней челюсти. Выдыхая, уроните аккуратно голову вперёд на грудь.

7. Ещё раз сделайте глубокий вдох через рот и выдвиньте нижнюю челюсть вперёд, подтягивая нижние зубы к верхней челюсти. Выдыхая, уроните аккуратно голову вперёд на грудь.

8. Сделайте глубокий вдох. Поставьте подушечки пальцев на лоб так, чтобы большие пальцы упирались в виски. Теперь, начните подталкивать пальцами голову вверх, в то время, как голова продолжает давить вниз. Расслабьте пальцы с выдохом и позвольте голове упасть на грудь. Повторите упражнение дважды.

9. Теперь, снова вдохните и замкните пальцы в области затылка (сделайте замок). Разведите локти в разные стороны. На выдохе начните локтями толкать голову вниз.

10. Разомкните пальцы. Положите руки на колени. Поднимите голову и расправьте плечи. Сделайте глубокий вдох и выдох. Улыбнитесь!

На этом все!

Выполняйте упражнения. Делитесь результатами.

И помните! Упражнения только помогают снять болевой симптом, но ни как не излечивают от боли. Любое упражнение необходимо делать не один раз. Если вам не помогают данные упражнения, то это не значит, что они не помогают никому! Ищите причину! опубликовано econet

Автор Наталья Походилова

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