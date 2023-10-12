ПОЛИКИСТОЗ ЯИЧНИКОВ: Что делать

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – это комплекс обменных и эндокринных нарушений. Он характеризуется множеством симптомов, главные из которых – кистозные изменения в яичниках, нарушения менструального цикла, бесплодие. А также различные проявления, связанные с повышением уровня мужских половых гормонов.

Это заболевание наследственное и в полном варианте встречается редко. Довольно часто у женщин бывают отдельные симптомы, или несколько симптомов, похожих на СПКЯ. Например, наличие нескольких кист на яичнике, или жирная кожа, или выпадение волос. Если вы обнаружили у себя хотя бы некоторые из них, то нужно принимать меры. С чего начать? Сделать пробу на толерантность к инсулину и определить его уровень в крови. Если уровень инсулина хотя бы немного повышен, а чувствительность тканей к этому гормону снижена - то это признак возможного начинающегося СПКЯ и даже сахарного диабета.

Синдром поликистозных яичников: Обследование и лечение

Изменение питания. При повышении инсулина и снижении чувствительности тканей к нему обязательна гипогликемическая диета. Необходимо исключить любые сладости, хлебо-булочные и молочные изделия, любые крахмалосодержащие продукты, а также острое и жареное. Недопустимы фаст-фуд, колбасы, любая некачественная пища.

Это даст вам шанс, что уровень инсулина снизится. А его снижение – ключевой момент в процессе лечения поликистоза яичников.

Я понимаю, это сложно, но крайне необходимо. Потому что, если вы сможете на этом этапе остановить процесс развития поликистоза яичников (СПКЯ), то возможно, что вам больше ничего не понадобиться делать.

Я вам искренне сочувствую – такие ограничения не каждый сможет принять. Но это – минимальная цена, которую вы можете заплатить за своё здоровье. Если этого будет достаточно – я готова вас поздравить. Вы проживёте период восстановления после оральных контрацептивов (ОК) относительно безболезненно, дадите своему организму время и возможность прийти в себя после испытаний, которые ему выпали во время приёма синтетических гормонов.

Кроме строгой диеты, необходимо повышать чувствительность тканей к инсулину. Для этой цели используется препарат метформин, но его применение должно быть под контролем анализов крови на инсулин. Это нужно делать в динамике – смотреть, как меняется чувствительность тканей к инсулину и корректировать дозу метформина.

Более мягким вариантом является использование трав. Инсулин стабилизируют лист черники, овёс, галега.

Физическая нагрузка. Физическая нагрузка во время лечения поликистоза – обязательна. Доказано, что уровень инсулина, андрогенов и стресса снижается при физической нагрузке. Прогулки в быстром темпе, приседания, ходьба на ягодицах, бег, плавание очень важны во время восстановления после ОК.

Очищение кишечника. Во время приёма ОК наш желудок и кишечник сильно пострадали. В них накапливаются токсины и шлаки, это вредно само по себе. Кожа может иметь неухоженный вид, серый оттенок. А прыщи бывают даже только от зашлакованности толстого кишечника. От этого страдает иммунитет, все внутренние органы, загрязняется кровь.

Но это не всё – в тонком кишечнике вырабатываются десятки гормоноактивных веществ, даже гормоны гипофиза!

Помогая пищеварительной системе восстановиться, мы помогаем восстановлению и её эндокринной функции. Это, безусловно, поможет восстановлению и "большой" эндокринной системы. Сами понимаете, это - наша цель.

Я не буду писать здесь способы очистки кишечника – их десятки. Найти свой вариант вы сможете сами. Важно, чтобы вы понимали важность очищения кишечника в процессе лечения поликистоза яичников.

Чистить его лучше на убывающей Луне, самые активные очистительные мероприятия лучше поводить с 5 до 7 часов утра, или с 17 до 19 часов вечера – в это время кишечник максимально активен. И пищей его лучше не грузить после 19 часов вечера.

Очищение печени. Это является профилактикой и лечением многих осложнений СПКЯ. Именно в печени синтезируется фермент 5-альфа-редуктаза, превращающий неактивный тестостерон в активный андроген дигидротестостерон (ДГТ), дающий женщине массу проблем.

Правильная работа печени, помощь ей в выведении метаболитов искусственных гормонов - очень важны. Печень снижает синтез 5-альфа-редуктазы и уровень ДГТ снижается – а значит, уменьшаются симптомы гиперандрогении. Обязательно нужна биохимия крови, липидный профиль крови, проверка функций печени и желчного пузыря.

Чистить печень лучше всего в мягком режиме, мне не нравятся жёсткие чистки с растительным маслом и лимонным соком. Методик очистки печени тоже много, подбирайте, что вам больше по вкусу.

Я могу посоветовать месячный курс бессмертника и календулы. Травы смешиваются 1:1, завариваются как чай по чайной ложке на 200 мл кипятка, пить до еды 3-4 раза в день. Курс можно повторить через 4-5 месяцев.

Также для очистки и восстановления печени можно использовать расторопшу (молочный чертополох). Она помогает выводить остатки лекарств.

Убираем стресс из своей жизни. Следующий важный пункт в лечении поликистоза яичников – это уменьшение уровня стресса. Стрессовый фон, режим жизни, когда вы не высыпаетесь, устаёте, нервничаете – крайне неблагоприятен для восстановления после ОК.

Подумайте, как вам снизить уровень стресса в жизни. Как наладить режим сна и отдыха, улучшить взаимоотношения, и пр. Иногда женщина считает, что у неё стресса нет, всё спокойно.

Я всегда рекомендую вести карты самонаблюдений. В этом случае стоит только посмотреть на карту, увидеть линию БТТ – и всё становится ясно. Ломаная линия БТТ, так называемая "пила" свидетельствует о высоком уровне стресса, который женщина может даже и не замечать. Поэтому, самонаблюдения абсолютно необходимы, они дают нам объективную картину.

Чтобы чётко определить уровень стресса, сдайте кровь на кортизол. Кортизол – это гормон надпочечников, вырабатывается в ответ на стресс. Если его много – уровень стресса высокий. Его снижают рыбий жир, элеутерококк, солодка, родиола розовая и др. Но самое главное – это образ жизни, нормализация веса, правильное питание.

Восстановление кровотока в малом тазу. Сама по себе физическая активность восстанавливает кровоток в малом тазу.

Кроме этого могу посоветовать гирудотерапию. Как ничто другое, пиявки восстанавливают кровоток тканей малого таза, матки, яичников. 4-6 пиявок на шейку матки 2 раза в неделю, 6-10 раз, и вы увидите значительное улучшение состояния репродуктивных органов.

После ОК часто бывают симптомы гиперандрогении. Симптомы многочисленные, очень неприятные, довольно стойкие, лечить их сложно. Например, избыточное оволосение, выпадение волос, прыщи.

При развитии гиперандрогенных состояний необходимо выяснить причину этих симптомов. Какие андрогены повышены? Связано ли это с яичниками? Может, есть сопутствующие заболевания?

Вначале исключаем другие возможные причины. Требуется сдать кровь на пролактин, гормоны щитовидной железы и ТТГ, а также сделать анализ крови на гемоглобин, ферритин и трансферрин (чтобы исключить анемию).

Состояние волос и кожи зависит не только от гормонов надпочечников и яичников. Симптомы, похожие на СПКЯ, могут быть и при других нарушениях. Например, функция яичников обязательно снижается при каких-то проблемах со щитовидной железой.

Какие нужны обследования?

Сдать кровь на DHEA-S. Этот андроген синтезируется только в надпочечниках. Нам это важно, определить, где повышен синтез андрогенов – в яичниках или в надпочечниках? Для правильного диагноза нужно знать – яичники причина гиперандрогении, или надпочечники?

Этот андроген синтезируется только в надпочечниках. Нам это важно, определить, где повышен синтез андрогенов – в яичниках или в надпочечниках? Для правильного диагноза нужно знать – яичники причина гиперандрогении, или надпочечники? Анализ крови на свободный тестостерон. Тестостерон (Т) – самый главный андроген в нашем организме. 99% тестостерона в норме должны находиться в связанном состоянии. Свободного тестостерона должно быть не более 1%. Если его больше, то у женщины обязательно будут симптомы гиперандрогении. В этом случае нужны травы с антиандрогенным эффектом, например, льняное масло, или корни крапивы.

Тестостерон (Т) – самый главный андроген в нашем организме. 99% тестостерона в норме должны находиться в связанном состоянии. Свободного тестостерона должно быть не более 1%. Если его больше, то у женщины обязательно будут симптомы гиперандрогении. В этом случае нужны травы с антиандрогенным эффектом, например, льняное масло, или корни крапивы. Анализ крови на фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), и лютеинизирующий гормон (ЛГ), трижды за менструальный цикл. Также, важно определить соотношение ЛГ/ФСГ. Если, например, ЛГ больше нормы, и соотношение их неправильное, то это значит, что гипофиз неправильно руководит репродуктивной системой.

При СПКЯ у женщины обнаруживают повышение уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ), повышенное соотношение ЛГ/ФСГ. Иногда повышен пролактин, тестостерон крови, 17-кортикостерон (17-КС), андростендион и дигидроэпиандростерон (DHEA, ДГЭА).

Все эти гормоны так или иначе участвуют в формировании гирсутизма (избыточного оволосения), маскулинизации, проблем кожи и волос. Кортизол и 17-оксикортикостерон (17-ОКС), как правило, не повышены.

Трансвагинальное УЗИ органов малого таза трижды в течение цикла. Однократное УЗИ, не подтверждённое анализами, неинформативно. По одному УЗИ диагноз СПКЯ не ставится!

Однократное УЗИ, не подтверждённое анализами, неинформативно. Кровь на эстрадиол. Эстрадиол – самый активный эстроген. При СПКЯ уровень эстрогенов чаще всего повышен.

Всё вышеперечисленное – это необходимый минимум, чтобы определиться с тем, что у вас происходит, и что нужно делать.

Могу вам посоветовать самостоятельно изучить всё, что только сможете найти по лечению поликистоза яичников (СПКЯ). Официальная точка зрения, что этот синдром лечится гормональными контрацептивами, не выдерживает никакой критики. ОК только усугубляют его течение, углубляют все нарушения. После них труднее восстановить волосы и кожу, наладить цикл, сбросить вес, восстановить либидо и выйти из депрессий.

Я рассказала про основные направления лечения поликистоза яичников. У вас есть прекрасный инструмент - симпто-термальный метод распознавания плодности, дающий обратную связь с организмом. У вас есть интернет, где вы можете найти любую информацию. Советую думать, анализировать, подбирать травы и не ждать советов от врача – в вашей индивидуальной ситуации никто не сможет разобраться лучше вас.

Я не останавливалась здесь подробно на конкретных препаратах, травах, дозировках, продолжительности приёма, и т.д. Это невозможно в рамках одной статьи, даже самой большой. Каждая ситуация - индивидуальна.

Главное, чтобы вы понимали направление, думали, искали, пробовали.

Восстановление репродуктивной системы после гормональных контрацептивов, как правило, процесс длительный. Он может занять даже несколько лет. Если вы принимали ОК недолго, имели большой потенциал здоровья, то всё может быть намного легче.

Если соединить всё вместе – изменение образа жизни, питания, снижение стресса, фитотерапия, гомеопатия, психологическая работа с собой, освоение симпто-термального метода распознавания плодности, то результат обязательно будет.

Обязательно восстановится цикл, кожа и волосы, позитивное мироощущение, родятся здоровые дети. Помните, что всё, что с нами происходит, учит нас, делает мудрее и сильнее.опубликовано econet

Автор Елена Волженина

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