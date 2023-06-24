Щитовидная железа: 4 пищевые привычки, которые полезны для её здоровья

Знаете ли вы, что для того, чтобы заботиться о здоровье щитовидной железы, необходимо избегать полуфабрикатов, и делать выбор в пользу продуктов органического и натурального происхождения?

Хотите узнать больше о привычках, полезных для здоровья щитовидной железы? Как вы уже поняли, пища является ключом к регулированию ее нормальной работы. Если вы все еще не знаете, какие продукты можно есть, а какие стоит избегать, продолжайте чтение, и вы найдете ответы на все ваши вопросы. Почему так важна щитовидная железа и ее здоровье? Щитовидная железа расположена на шее, в передней верхней части трахеи. Его основная функция — производство гормонов. При дисбалансе ее работы, может возникнуть гипертиреоз и гипотиреоз. Все зависит от того, происходит ли увеличение или уменьшение активности щитовидной железы.

Привычки, полезные для здоровья щитовидной железы

Поддерживать здоровья щитовидной железы не сложно, если вы придерживаетесь сбалансированной и здоровой диеты. Основная проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня, заключается в том, что из-за обилия полуфабрикатов и замороженных готовых блюд, употребление в пищу натуральных продуктов неуклонно снижается.

Однако есть продукты и добавки, которые всегда должны присутствовать в вашем рационе. Среди них:

1. Добавки, содержащие йод

Йод является важным элементом вашего организма, особенно он необходим для производства гормонов. Особенно опасен его дефицит во время беременности, так как у ребенка может произойти задержка развития.

На протяжении всей жизни важно ежедневно получать достаточное количество йода, чтобы щитовидная железа функционировала нормально. Проконсультируйтесь у вашего лечащего врача, и он подскажет вам нужную форму приема, вероятно это будет пищевая добавка.

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2. Ешьте клюкву по крайней мере раз в неделю

Клюква — один из самых полезных продуктов, которые существуют в природе. Это поистине кладезь витаминов и полезных веществ, при этом она отличается низким содержанием жира, натрия и холестерина. Кроме того, клюква — источник йода (½ чашки ягод содержат 400 мкг йода), клетчатки, антиоксидантов и витаминов С и К.

Мы рекомендуем вам включать две чашки клюквы в неделю в свой рацион. Благодаря ее приятному вкусу, клюкву можно добавлять в салаты или есть в качестве гарнира или соуса к мясным блюдам.

Кроме того, клюквенный сок можно добавлять в смузи. Таким образом, вы придадите приятный вкус даже овощам, которые вам не очень по вкусу.

Вот один простой рецепт:

Ингредиенты

1 стакан беби-шпината (60 г)

1 стакан клюквенного сока (250 мл)

5 грецких орехов

1 кубик льда

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере и немедленно выпейте.

3. Включите картофель в свой рацион

Этот клубень, родом из Америки, обеспечивает нас 60 мкг йода на единицу. Однако, чтобы действительно получить пользу для здоровья щитовидной железы, вы должны убедиться, что готовите его правильным способом.

То есть:

В небольшом количестве масла: лучше употреблять его запеченным в духовке или вареным. Чтобы улучшить вкус, вы можете добавить немного соли.

В сочетании с другими овощами, так как картофель очень сытный и содержит клетчатку.

Не злоупотребляйте этим продуктом. Картофель содержит большое количество углеводов, поэтому вы должны есть максимум один средний клубень в день, не больше.

Помните, что вы должны избегать употребляет полуфабрикаты из картофеля, а также картофель фри. Они содержат большое количество трансжиров, соли и консервантов, которые могут плохо влиять на здоровье вашей щитовидной железы.

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4. Ешьте как можно более натуральную пищу

Скажите честно говоря, сколько замороженных, консервированных или переработанных продуктов вы едите в день? Проверьте свой холодильник, и вы, несомненно, будете удивлены, обнаружив, что подавляющее большинство продуктов именно такие.

Поскольку здоровье щитовидной железы связано с гормонами, важно избегать продуктов, которые негативно влияют на эту функцию, то есть, содержащих химикаты, подсластители, консерванты и прочие подобные вещества.

В идеале вы должны употреблять только свежие и сезонные продукты. Мы рекомендуем вам повторить проверку через несколько месяцев. Вы увидите, что это не так сложно.

Все, что вам нужно это:

Заменить хлопья из коробки на натуральные злаки. Уже практически в любом магазине вы можете найти более натуральные варианты овса, пшеницы, амаранта и киноа. Еще одно их преимущество состоит в том, что, они гораздо дешевле.

Уже практически в любом магазине вы можете найти более натуральные варианты овса, пшеницы, амаранта и киноа. Еще одно их преимущество состоит в том, что, они гораздо дешевле. Ешьте сезонные фрукты и овощи. Они с меньшей вероятностью подвергаются процессу заморозки, которая влияет на их пользу.

Вы даже можете устроить свой собственный огород прямо дома.

Готовьте дома. Йогурт и безалкогольные напитки являются двумя примерами продуктов, которые легко приготовить самостоятельно. Что касается прохладительных напитков, замените их на компоты или фруктовые воды, также приготовленные самостоятельно.

Йогурт и безалкогольные напитки являются двумя примерами продуктов, которые легко приготовить самостоятельно. Что касается прохладительных напитков, замените их на компоты или фруктовые воды, также приготовленные самостоятельно. Носите с собой снэки, чтобы утолить голод между приемами пищи. Это может быть что угодно, от самодельного мороженого до контейнера с сухофруктами. Вы будете уверены, что такие перекусы, в отличие от чипсов, не содержат химические вещества, которые могут быть вредны для здоровья щитовидной железы.

Ну как? Вы уже следуете этим советам? Если нет, возможно, пришло время начать, и щитовидная железа скажет вам за это спасибо.опубликовано econet

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