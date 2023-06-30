Отек Квинке: алгоритм первой помощи

Для большинства людей аллергические реакции кажутся каким-то неприятным, но при этом не угрожающим жизни состоянием. В большинстве случаев это так, но все это не относится к такому опасному проявлению аллергии, как отек Квинке.

В большинстве случаев отек Квинке возникает из-за несоразмерной реакции иммунной системы на какой-то внешний раздражитель. В результате в организме вырабатываются особые вещества, ответственные за реакцию организма на воспаление – гистамины и простагландины. Эти вещества повышают проницаемость сосудов, прежде всего мелких капилляров, и лимфа из них начинает поступать в окружающие ткани. Так возникает аллергический отек Квинке, который также по традиции называют ангионевротическим.

Отек Квинке: признаки, первая помощь, лечение и профилактика

Но на самом деле это название не совсем точное. Оно было дано этому состоянию в связи с тем, что раньше считалось, что отек вызван дисфункцией нервов, управляющих расширением и сужением сосудов.

Также встречается название «опухоль Квинке», что является еще более неверным термином, так как отек Квинке не имеет никакого отношения к настоящим опухолям, представляющим собой патологическое разрастание клеточной ткани.

Ангионевротический отек был известен еще много веков назад. Но название было дано ему в честь немецкого физиолога Генриха Квинке, описавшего отеки подобного типа у своих пациентов в конце 19 века. Он же разработал и первые эффективные способы их лечения.

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Отек Квинке может поражать многие ткани тела и внутренние органы. Но наиболее часто отеки появляются на внешних тканях верхней части туловища – лице и шее. Также нередко возникновение отека Квинке на конечностях, на половых органах.

Но особенно опасны отеки Квинке, затрагивающие органы дыхания и мозговые оболочки. Они могут приводить к таким тяжелым осложнениям, как нарушение мозгового кровообращения и удушье. Без надлежащей помощи подобные осложнения могут закончиться летальным исходом.

Отек не является самой частой аллергической реакцией. Частота встречаемости этого синдрома составляет всего лишь 2% от числа всех аллергических реакций. Тем не менее, нельзя сказать, что ангионевротический отек является экзотическим заболеванием, с которым мало шансов столкнуться. Согласно многим исследованиям как минимум каждый десятый человек хоть раз в своей жизни переносил ангионевротический отек в той или иной форме.

Ангионевротический отек может развиться в любом возрасте. Однако наиболее часто ему подвержены молодые женщины и дети. Люди, которые склонны к аллергическим реакциям, чаще страдают от отека Квинке. Однако это не значит, что отек не может появиться и в тех случаях, когда человек не попадает в группу риска.

Скорость развития отека Квинке может различаться в отдельных случаях. Иногда отек полностью развивается за несколько минут, а иногда отек прогрессирует постепенно в течение часов или даже дней. Все зависит от количества аллергена и продолжительности его воздействия. Длительность отека может быть также разной. Иногда отек может не проходить неделями, переходя в хроническую форму. К хроническому типу относят отеки, длящиеся более 6 недель.

Дети могут быть подвержены отеку уже с самых первых дней жизни. У грудных детей он часто бывает спровоцирован кормлением с помощью искусственных смесей, а также употреблением коровьего молока, лекарственными препаратами. Как правило, заболевание в первые месяцы жизни протекает тяжелее, чем у взрослых и часто заканчивается летальным исходом. Также у детей чаще наблюдаются желудочная форма отека Квинке, и форма, затрагивающая мозговые оболочки. Часто отек у детей сочетается с бронхиальной астмой.

Причины

Как и в случае прочих аллергических реакций, синдром развивается в ответ на поступление в организм аллергенов. В их качестве могут выступать различные вещества и агенты:

вещества, содержащиеся в продуктах питания , в особенности, в орехах и фруктах, яичные и молочные белки, рыба, мед, шоколад, пищевые добавки – красители, усилители вкуса, консерванты, и т.д.

медикаменты , в особенности антибиотики, анестетики, витамины группы В, бромиды и йодиды, аспирин, некоторые гипотензивные средства

яды и токсины , прежде всего, яды насекомых

пыльца растений

шерсть животных

препараты бытовой химии или промышленные химические вещества – фенол, скипидар, и т.д.

пыль и перхоть

микроорганизмы – грибки, бактерии и вирусы

В качестве аллергена для каждого конкретного человека может выступать любое вещество, которое безопасно для большинства остальных людей. Однако особенно сильные и быстрые аллергические реакции развиваются в ответ на действие яда змей и насекомых.

К косвенным, факторам, способствующим развитию отека Квинке, относятся некоторые заболевания внутренних органов, глистные инвазии, эндокринные заболевания.

Также существует группа людей с генетической предрасположенностью к заболеванию. У таких людей подобный отек может развиваться вне зависимости от аллергенов, например, при переохлаждении или стрессе.

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Симптомы отека Квинке

В большинстве случаев симптомами отека Квинке является распухание и увеличение в размерах мягких тканей лица, шеи и головы. В некоторых случаях лицо отекает настолько, что начинает напоминать воздушный шар, а вместо глаз остаются одни щелки или же больной не может открыть глаза. Иногда отек переходит на руки, особенно области пальцев, стопы, и верхнюю часть груди.

Как правило, отек воздействует на все слои кожи, подкожную клетчатку и слизистые оболочки. В редких случаях отек может затрагивать суставы и органы желудочно-кишечного тракта. Последняя форма отека наблюдается лишь при поступлении аллергенов в желудок с пищей и медикаментами.

Отек Квинке также иногда называют гигантской крапивницей. Однако отек более опасен, чем крапивница и имеет некоторые отличия от нее. В частности, в отличие от крапивницы, у больного отсутствует кожный зуд.

Также в отличие, от многих других форм кожных аллергических реакций, отек не сопровождается сыпью. При надавливании на отекшее место оно кажется плотным и на нем не образуется ямка. Цвет кожи остается неизменным, или отмечается незначительное побледнение кожи.

Признаки отека Квинке могут также включать такие симптомы, как снижение давления, тахикардия и повышенное потоотделение. Сознание может становиться спутанным, нарушается координация, появляются беспокойство, тревога и страх.

Наиболее грозными симптомами являются те, которые свидетельствуют об отеке на верхних дыхательных путях – трахее, бронхах, гортани, слизистых оболочках глотки и носоглотки. Если отек перешел на эти ткани, то больному грозит асфиксия.

К подобным симптомам относятся лающий кашель, першение в горле, затрудненное дыхание, прежде всего, на вдохе, проблемы с речью. Кожа может сначала краснеть, а затем синеть. Могут наблюдаться кровотечения из-за мелких лопнувших капилляров слизистых оболочек. Симптомы отека Квинке на слизистой оболочки гортани проявляются примерно у одной четвертой части больных.

Однако отсутствие симптомов не может служить оправданием для того, чтобы откладывать или вообще не проводить лечения, или не обращаться к врачу. Ведь отек может продолжать развиваться, и драгоценное время может быть упущено.

Симптомы желудочно-кишечной формы отека Квинке во многом напоминают расстройство желудка – острые боли в эпигастральной области, рвота, тошнота и диарея, затруднение мочеиспускания. В данном случае поставить диагноз и назначить лечение может лишь врач. Отек органов желудочно-кишечного тракта также опасен, поскольку может перейти в опасное осложнение – перитонит.

Отек мозговых оболочек не менее опасен, чем отек гортани и трахеи. Основные симптомы в данном случае сходны с симптомами менингита. Это головные боли, боязнь света и звука, онемение затылочных мышц, выражающееся в невозможности прижать подбородок к груди. Также могут появляться тошнота и рвота, судороги, параличи, нарушения зрения и речи.

Суставная форма отека Квинке не опасна для жизни. При ней поражаются синовиальные отделы суставов, что выражается в болях и снижении подвижности.

Ангионевротический отек также может сопровождать крапивница (примерно в половине влучаев). Этот вид аллергических реакций сопровождается появлением зуда, волдырей различного размера, слезотечения и конъюнктивита.

Симптомы отека Квинке у маленьких детей распознать бывает непросто, но это должны уметь все родители, поскольку для детей этот синдром особо опасен, а малыш не может сообщить о том, что с ним происходит.

Если на коже ребенка появляется бледность, носогубная область синеет, учащается сердцебиение, дыхание происходит с трудом, то это означает недостаток кислорода, связанный с отеком гортани. В дальнейшем синюшность распространяется на другие участки кожи, повышается потоотделение. Затем может наступить удушье с потерей сознания и уменьшением частоты пульса.

Лечение

Сам по себе отек кожных тканей и слизистых оболочек не представляет опасности для жизни и может проходить сам по себе. Однако осложнения отека Квинке, затрагивающие органы дыхания и мозговые оболочки, а также развивающийся на его фоне анафилактический шок, чрезвычайно опасны.

Неотложная помощь при отеке Квинке

При развитии вышеописанных симптомов следует незамедлительно вызвать неотложную помощь. Если вызвать помощь не представляется возможным, то следует попытаться доставить больного к врачу самостоятельно. Тем не менее, любой человек способен оказать другому первую помощь при аллергическом отеке.

Алгоритм помощи следующий. В первую очередь больного надо успокоить. Постельный режим не рекомендуется. Лучше, чтобы больной находился в сидячем положении. Маленького ребенка можно взять на руки.

Если известен источник аллергии, то необходимо принять все меры, чтобы он перестал поступать в организм. Например, прекратить прием пищи или лекарства, покинуть место, где находятся аллергены, распространяющиеся по воздуху.

В том случае, если состояние было вызвано укусом насекомого, то следует удалить его жало из раны. Чтобы яд не распространялся по организму, следует наложить жгут на укушенную конечность выше места укуса.

Жгут держать не более 30 минут. Если это невозможно сделать (больной был укушен не в конечность), то следует приложить к месту укуса лед или холодный компресс.

Те же методы следует применять и в том случае, если отек развился после инъекции какого-либо препарата.

Чтобы облегчить дыхание, с пострадавшего необходимо снять тесную одежду, галстук, расстегнуть верхние пуговицы на рубашке или блузке, снять с шеи цепочки, открыть форточку или перевести пострадавшего в помещение со свободным доступом свежего воздуха.

Если развитие синдрома произошло в результате поступления в организм пищи или лекарственного препарата в желудок, то следует принять сорбенты – активированный уголь в дозировке 1 таблетка на 10 кг веса, смекту или энтеросгель. Промывание желудка запрещено, так как при возможном отеке на гортани пациент может захлебнуться рвотными массами.

Можно ли уменьшить отек в домашних условиях? Для этой цели подойдут очень немногие немедимекаментозные средства. Например, на большой отек можно накладывать холодный компресс, который способствовал бы сужению сосудов. Показано также обильное питье жидкостей с щелочной реакцией – минеральной воды, раствора соды.

Но основным средством лечения являются антигистаминные препараты. Для этого больше подойдут антигистаминные препараты первого поколения, такие как супрастин, тавегил и димедрол. Несмотря на то, что они вызывают сонливость, скорость их действия несколько выше, чем у прочих препаратов данного класса. В большинстве случаев достаточно будет одной таблетки.

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Принцип действия антигистаминных препаратов основан на блокировании ими воздействия гистамина на особые рецепторы в сосудах. Таким образом, прекращается разрастание отека, и состояние больного стабилизируется. Для вывода из организма излишней жидкости используются мочегонные препараты. Для ускорения всасывания препарата таблетку можно положить под язык.

Следует иметь в виду, что даже если прием антигистаминных препаратов привел к стабилизации состояния больного, это не является поводом для отмены вызова скорой. Особенно это касается тех случаев, когда причина аллергии неизвестна, или воздействие аллергена на организм больного полностью не устранено.

В случае отсутствия антигистаминных препаратов могут помочь сосудосужающие препараты местного действия для лечения насморка (нозивин, отривин, ринонорм). Несколько капель подобного препарата требуется закапать в область носоглотки и гортани. Также следует иметь в виду, что антигистаминные препараты сами в редких случаях могут вызывать аллергию.

Но, разумеется, медикаментозная терапия при помощи таблеток будет эффективна лишь в том случае, если у больного нет отека пищевода и гортани, и он способен проглотить таблетку. Нередко при отеке помочь может лишь подкожное или внутривенное введение препарата. Этими манипуляциями лучше всего заниматься работникам скорой помощи, за исключением тех случаев, когда находящиеся рядом с больным люди имеют достаточный опыт.

При терапии отека Квинке также часто используются глюкокортикостероидные препараты, такие, как преднизолон (60-90 мг) или дексаметазон (8-12 мг). Гормоны отключают иммунные реакции организма на аллергены. Как правило, эти препараты вводят подкожно или внутривенно, но при невозможности сделать инъекцию рекомендуется вылить содержимое ампулы под язык.

Для повышения давления подкожно вводится раствор сосудосужающего средства – адреналина. Обычно используется раствор 0,1 % в объеме 0,1-0,5 мл. Мероприятия по повышению давления проводят то тех пор, пока систолическое давление не составит 90 мм.

В том случае, если у больного уже были случаи отеков, то рекомендуется, чтобы его родственники имели бы наготове препараты для подкожного введения.

Если пострадавшему не будет оказана вовремя медицинская помощь, то может наступить асфиксия и клиническая смерть. При отсутствии дыхания следует начать мероприятию по искусственному дыханию.

Лечение в стационаре

После прибытия машины скорой помощи медики, в зависимости от тяжести состояния, могут оказать больному помощь на месте либо госпитализировать. Госпитализации подлежат все больные с явными признаками отека гортани. Также в эту группу попадают следующие категории больных:

имеющие отек впервые

дети

пациенты с тяжелой формой болезни

пациенты с лекарственным отеком

пациенты с патологиями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания

недавно вакцинированные

недавно перенесшие ОРВИ, инсульт или инфаркт

В стационаре пациенты с отеком Квинке помещаются либо в аллергологическое отделение, либо в реанимацию или палату интенсивной терапии – в случае тяжелого, угрожающего жизни состояния.

Терапия пациентов продолжается с использованием инфузий антигистаминых препаратов, глюкокортикостероидов и мочегонных препаратов. Также проводятся процедуры по очистке крови от аллергенов при помощи сорбентов. Связывание пищевых аллергенов производится при помощи энтеросорбентов.

Помимо антигистаминных препаратов первого поколения могут использоваться и другие препараты данного класса, которые обладают более комплексным воздействием на иммунную систему и имеют меньше побочных действий.

Помимо введения необходимых препаратов работники скорой помощи или стационара также могут использовать кислородные ингаляции, а в тяжелых случаях – интубацию трахеи.

Профилактика

Мы живем в мире, в котором нас окружают миллионы различных веществ и потенциально опасных агентов. Избежать их не всегда возможно, однако такие встречи следует свести к минимуму.

Например, не стоит пробовать экзотическую еду, следует проверять препараты, особенно при парентеральном (внутривенном, подкожном или инфузионном) введении, на наличие аллергии, избегать укусов насекомых. Не следует принимать подряд все препараты и БАДы, особенно те, которые вроде бы не особо нужны, но активно рекламируются или их принимают знакомые.

Прежде всего, меры предосторожности касаются людей, имеющих склонность к аллергии. Особое внимание следует обращать на состав лекарственных средств или пищевых продуктов и следить, чтобы среди их компонентов не было бы индивидуально опасных аллергенов.

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Но и для тех, кто не имеет подобной предрасположенности, не существует никаких гарантий. Ведь иммунитет человека может меняться с течением времени, например, после перенесенных острых инфекционных заболеваний.

Также следует понимать, что тяжелые аллергические реакции, такие, как Квинке отек, коварны. Иногда они могут возникать не после первого контакта организма с аллергеном, а в один из последующих, когда человек может быть совсем не готов к такому развитию событий.

Поэтому всегда надо быть наготове и иметь при себе необходимые препараты, помогающие справиться проявлениями аллергии, а также уметь распознавать отек Квинке, симптомы, свойственные ему. Нужно знать, как оказывается первая помощь при отеке Квинке. Ведь далеко не во всякой ситуации можно рассчитывать на быструю врачебную помощь, а от скорости оказания первой помощи больному может зависеть его жизнь.опубликовано econet

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