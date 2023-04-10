От шеи до пяток: 6 упражнений для устранения отеков и понижения артериального давления

Простые упражнения, представленные в этой статье, расслабляющие движения и размеренное дыхание снимут напряжение от шеи до пяток, избавят от каждодневного стресса и помогут восстановить силы в летнюю жару.

Массаж – единственый вид врачевания, когда между лекарем и пациентом нет посредников – ни инструмента, ни лекарства, – только руки целителя, напрямую несущие здоровье и радость. И неземное блаженство. Под воздействием массажа отшелушиваются отмершие клетки эпителия и улучшается кровообращение кожи, ее питание, из пор «выдавливается» секрет сальных желез. Это делает кожу мягче, чище, эластичнее. В то же время повышается ее сопротивляемость неблагоприятным факторам, таким, как сухой ветер, влага и перепады температуры.

Энергетический массаж в сочетании с упражнениями

Массаж благотворно влияет на нервную систему. Он успокаивает, снимает стресс, но в то же время (в зависимости от методики) может и взбодрить, вызвать прилив сил и энергии.

Влияя на сосуды, массаж ускоряет ток крови и лимфы, что способствует более активному снабжению внутренних органов кислородом, питательными веществами. Применяя особые методики, можно добиться устранения отеков, понижения (а если надо – и повышения) артериального давления.

Под воздействием массажа мышцы становятся сильнее и эластичнее. Эта процедура и подготавливает мускулы к работе, и расслабляет их после нагрузки.

В результате массажа суставы и связки становятся крепче и гибче: суставы способны нести большую нагрузку, а связкам и сухожилиям легче удержать сустав и обеспечить достаточный объем движений.

После сеанса массажа повышается насыщение крови кислородом, из организма интенсивнее выводятся продукты жизнедеятельности и шлаки, а обменные процессы протекают более активно, и происходит естественное сжигание жира.

Если во время сеанса массажа удастся заснуть, эффект усиливается. Сон – высшая степень расслабления. Но как бы вы ни нежились под руками специалиста, по окончании процедуры вы почувствуете бодрость тела и духа.

Простые упражнения, представленные в этой статье, расслабляющие движения и размеренное дыхание снимут напряжение от шеи до пяток, избавят от каждодневного стресса и помогут восстановить силы в летнюю жару.

Упражнение 1

Укрепляет нервы. Сядьте в позе лотоса, спину выпрямите, руки вытяните вперед параллельно полу ладонями вверх. На вдохе разведите руки назад, на выдохе вернитесь в исходное положение. Повторите 10 раз.

Массаж. Расслабляет и улучшает концентрацию. Сядьте в позе лотоса, положите ладони рядом друг с другом на середину грудной клетки. Сделайте глубокий вдох и медленно разведите ладони к сторонам грудной клетки. На выдохе снова соедините ладони, словно вы помогаете грудной клетке уменьшиться в объеме. Повторяйте на протяжении 1 минуты, выдерживая одинаковый темп вдохов и выдохов.

Упражнение 2

Снимает напряжение с суставов ног после тяжелого дня. Сядьте на пол, обопритесь сзади на руки, ноги вытяните вперед. Не сгибая коленей, потяните на себя мыски – поочередно каждый по 1 минуте. В завершении выполните круговые движения ступнями вправо и влево.

Массаж. Расслабляет все тело. Сожмите пальцы в кулак и ударьте им по ступне. Это ускоряет кровообращение, стимулирует активные точки акупрессуры и поэтому снимает усталость с ног. Затем надавите большим пальцем на центр ступни точно под подушечками пальцев, держите 30 секунд.

Упражнение 3

Устраняет вздутие живота и запоры. Лягте на спину, выпрямите ноги. Вдохните и на выдохе согните правую ногу в колене и подтяните ее к груди. Обхватите колено обеими руками и прижмите ногу к животу как можно плотнее. На 4 секунды задержите дыхание и зафиксируйте это положение. Выдохните, выпрямите ногу, расслабьтесь. Повторите с левой ноги. Выполните по 5 раз каждой ногой.

Массаж. Стимулирует работу печени, селезенки, желудка и кишечника. Надавите в течение 5 секунд указательными и средними пальцами на точки, симметрично расположенные по обеим сторонам от пупка на расстоянии примерно двух пальцев. Не выполняйте массаж после еды.

Упражнение 4

Растягивает и распрямляет позвоночник. Лягте на спину, руки вытяните вдоль корпуса ладонями вверх. На выдохе согните ноги в коленях, подтяните колени к голове и аккуратно опустите их на лоб, подняв ягодицы вверх. Поясницу при этом поддерживайте ладонями. Ступни опустите на пол как можно дальше, растягивая мышцы ног. Замрите на несколько секунд и вернитесь в исходное положение. Не выполняйте при болях в спине.

Массаж. Поддерживает нервную систему, расслабляет спину и стимулирует вывод шлаков. Лягте на спину, согните ноги и сцепите руки под коленями. Голову поднимите к коленям, локти с обеих сторон от корпуса, немного приподнимитесь, покачайтесь на спине вперед-назад в течение 1 минуты.

Упражнение 5

Дарит ощущение свежести. Стоя, глубоко вдохните, при этом руки вытяните вверх, встаньте на цыпочки, задержите дыхание и замрите на несколько секунд. Опуститесь на пол и расслабьтесь. Повторите 5 раз.

Массаж. Активизирует кровообращение и циркуляцию энергии. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч. Сожмите пальцы в кулаки и постучите по всему телу, начиная от левой ступни вверх по левой ноге и левой стороне корпуса, затем по правой сверху вниз, заканчивая на правой ступне.

Упражнение 6

Расслабляет шею. Сядьте, распрямив шею и спину. На вдохе слегка наклоните голову вперед, вы должны почувствовать, как у вас скругляется один позвонок за другим. Поднимите голову назад. Выдохните, выпрямитесь. Повторите 10 раз плавными равномерными движениями.

Массаж. Снимает напряжение. Сцепите пальцы рук сзади на шее и помассируйте подушечками ладоней шею от внешней стороны к внутренней в течение 1 минуты.опубликовано econet

Дебора Грейс "Массаж для всей семьи"

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