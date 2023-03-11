Грудная жаба: Первая помощь при приступе стенокардии

О заболевании, которое официальная медицина называет «стенокардией», миру известно уже достаточно давно. Обывателю в нашей стране это заболевание издавна известно под названием «грудная жаба».
Пару веков назад в кругах аристократии существовала мода на болезни. Такие заболевания, как подагра, грудная жаба и почти все разновидности неврозов считались «аристократическими». Достигая определённого возраста, представители богатых сословий однажды усаживались в кресло и натурально играли роль больного человека. Так было нужно, потому что так было модно. В наши дни модно быть здоровым. Все силы современного человека направлены на профилактику заболеваний и их своевременное лечение. Это связано со стремлением его преуспеть в жизни, достичь больше, чем другие.
Установка хорошая, но в погоне за идеалами и реализацией собственной мечты, в надрыве сил, именно эти люди чаще становятся жертвой различных заболеваний.
Согласно статистике, около 20% наших граждан заболевают грудной жабой (стенокардией), едва преодолеют возрастной барьер 50-55 лет. Из них порядка 65% — это мужчины. Медики отмечают, что за последние десятилетия наметилась тенденция «омоложения» стенокардии, когда она поражает людей более молодого возраста и даже детей.
Стенокардия (или грудная жаба) является одной из форм ишемического заболевания сердца (ИБС). Её также относят к одному из типов расстройств сердца и сосудистой системы человека, характеризующегося недостатком объёма крови, доставляемого к сердечной мышце, что негативно сказывается на функциональной деятельности сердца.
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Грудная жаба поражает чаще организм тех, кто страдает атеросклерозом артерий, и выражается по-разному: от незначительных и непродолжительных проблем с дыханием до стойкой и сильной боли за грудиной.
Известно, что приступ грудной жабы провоцируют физические, эмоциональные или психологические перенапряжения организма, а также особые состояния тонуса блуждающего нерва.
Грудная жаба развивается на фоне атеросклероза коронарных артерий, которые снабжают сердечную мышцу кровью.
Помимо этого, существуют и иные факторы, которые могут способствовать развитию ИБС вообще и грудной жабы в частности. К таковым, к примеру, относят:
Любой из этих факторов сам по себе может стать провокатором возникновения грудной жабы. Сочетание их в несколько раз повышает вероятность развития этого заболевания, протекающего более тяжело и слабо поддающегося лечению.
Основным проявлением стенокардии считают возникновение приступа острой боли давящего или сжимающего характера с локализацией за грудиной.
Иногда такая боль принимает удушающий характер, может распространяться на руку, плечо, ключицу, подлопаточную область и лопатку левой половины туловища.
Также известны случаи, когда боль во время приступа отмечалась в нижней челюсти слева и вызывала зубную боль.
Приступ стенокардии часто сопровождается чувством страха и паники (из-за ощущения удушья), что вынуждает больного принимать определённую позу (вынужденное положение тела), облегчающую его страдания.
Нередко приступ грудной жабы не вызывает явной боли, а лишь вызывает ощущение сильной тяжести, стеснения, давления, сжатия, жжения, распирания или дискомфорта, сопровождающегося сильной или слабо выраженной одышкой.
Иногда больные жалуются на ощущение присутствия инородного тела за грудиной, в этот момент они даже способны описать его (колючее, острое, ёж, гладкое, горячее, круглое, маленькое, тяжёлое и т.д.).
С началом приступа может происходить резкий скачок АД, побледнение кожных покровов, на теле появляется испарина, наблюдается нестабильная ЧСС, появляются экстрасистолы.
Обычно грудную жабу легко диагностируют ещё при первом обращении больного к врачу. Для полноценной диагностики врач должен использовать целый комплекс инструментов и методов, способных подтвердить, дифференцировать или опровергнуть диагноз стенокардии.
Основными инструментами в диагностике грудной жабы являются:
От того, насколько тщательно будет собран анамнез и проведены специальные исследования, зависит своевременная и точная постановка диагноза.
При этом, врач обязательно должен учитывать, что больной может скрывать некоторые симптомы, характерные для стенокардии, но не относящиеся (по его мнению) к болезням сердца.
Также иногда случается, что больной в жалобах акцентирует внимание врача на ощущениях в сердце, относящихся к второстепенному ряду в симптоматике.
В задачу врача входит не только распознать стенокардию, но и определить, каким именно её видом страдает больной.
Следует знать, что болезнь грудная жаба может спровоцировать возникновение приступа при различных обстоятельствах, что и обусловливает принадлежность её к разным видам.
Сегодня медицина различает следующие виды стенокардии:
Как правило, для этой формы стенокардии характерно постепенное и стабильное проявление симптомов на протяжении одного месяца, после чего болезнь может перейти в стадию регресса или далее прогрессировать.
Для данной формы характерен регулярный повтор приступов после перенапряжения эмоционального или физического.
По статистике, эта форма стенокардии является доминирующей среди прочих её видов и воспринимается медициной, как своеобразный сигнал о возможном развитии инфаркта миокарда.
Этой формой стенокардии страдают курильщики и злоупотребляющие алкогольными напитками. Спровоцировать её можно быстрой ходьбой, бегом, переохлаждением, эмоциональным возбуждением, перееданием.
Функциональные классы стабильной стенокардии:
Характеризуется внезапным развитием приступа в любой обстановке, включая спокойное состояние больного, проявляется сильным болевым синдромом за грудиной.
Она также относится к заболеваниям, провоцирующим инфаркт миокарда.
Купируются приступы трудно, поэтому часто являются причиной ургентной госпитализации больного. Обычно приступы возникают ближе к утру и характеризуются яркой картиной боли за грудиной и нехваткой воздуха.
Фактор физического перенапряжения в развитии приступа этой формы грудной жабы никакой роли не играет.
Эта форма стенокардии считается редкой, возникают приступы чаще в ночной период времени и являются следствием сосудистых спазмов.
В отличие от других видов, вариантная форма стенокардии хорошо читается аппаратом ЭКГ, облегчая её диагностику.
Важным диагностическим симптомом является чёткий характер возникновения, течения и окончания приступа.
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Стенокардию (во всех её видах) необходимо дифференцировать с различными неврозами, поскольку боли и ощущения, характерные для приступов стенокардии, почти идентичны приступам, вызванным неврозами.
Для невротических приступов характерно:
Грудная жаба – это заболевание хроническое, поэтому необходимо, как можно раньше обратиться за помощью к профессионалу, чтобы предотвратить возникновение патологических изменений со стороны сосудистой системы и сердца.
Это один из наиболее эффективных способов предупредить развитие «чумы» нашего столетия – инфаркта миокарда и иных патологических заболеваний сердца (симптом сердечной недостаточности, кардиосклероз, нарушение ритма сердечной деятельности).
Специфика лечения стенокардии направлена на уменьшение факторов риска, ведущих к возникновению грубых изменений и патологических состояний сердца, а также сосудов человека. К их числу относят предотвращение инфаркта миокарда и стремление нормализовать качество жизни больного.
Лечение не ограничивается приёмом специальных лекарств, это является лишь вспомогательным элементом в комплексе мероприятий, направленных на борьбу со стенокардией и инфарктом миокарда.
К числу мер, способствующих уменьшению числа и силы приступов стенокардии, относят:
Купирование приступа стенокардии обычно проводят с помощью сосудорасширяющих препаратов. Если действие их не эффективно, больному показано введение омнопона, промедола, морфина.
Эффективным будет назначение ему закиси азота (с подачей воздуха), приём антикоагулянтов (непрямое действие – назначают при стойком приступе и вводят под врачебным контролем).
Самостоятельно принимать все вышеперечисленные лекарственные средства нельзя, поскольку они относятся к категории сильнодействующих лекарственных форм с характерными побочными действиями.
Во время первого приступа есть вероятность испуга не только самого больного, но и всех членов его семьи или тех людей, кто находится рядом с ним в это время.
Поскольку больной не в состоянии адекватно оценить своё состояние и оказать себе помощь, его жизнь зависит от правильного поведения окружающих. В первую очередь необходимо:
При стойком и не курирующемся приступе стенокардии больному показана экстренная медицинская помощь и госпитализация в лечебное учреждение.
Практика лечения стенокардии показывает, что в некоторых случаях очень хорошего эффекта можно добиться в результате приёма народных средств.
Народная медицина – это область, которую не отрицает официальная медицина. Единственное предостережение заключается в том, что перед началом лечения любыми народными средствами, необходимо проконсультироваться со специалистом.
Особенно это касается тех больных стенокардией, анамнез которых отягощён сопутствующими хроническими заболеваниями.
Это связано с тем, что лечение стенокардии, например, йодом, может вызвать аллергическую реакцию организма.
Лечение аспирином также может вызвать осложнения, если на этот препарат у больного когда-нибудь была аллергическая реакция.
К народным средствам, с помощью которых лечат стенокардию, относится чайный гриб (настой), настой смеси шиповника, брусники, чёрной смородины и лимона, лечение чесноком (настой, приём чеснока по схеме, прикладывания в виде аппликаций кашицы из чеснока, растирание чесночным соком) и др.
Все профилактические меры, сводятся к выполнению следующих правил:
Необходимо исключить факторы, провоцирующие возникновение приступов грудной жабы. Следует понимать, что жизнь страдающего стенокардией находится в его руках, поэтому он должен сам быть заинтересован в соблюдении всех врачебных рекомендаций. Только в этом случае он сможет вести нормальную общественную и семейную жизнь, избежать грозного осложнения – инфаркта миокарда.
Стенокардия – это заболевание, которое проще предупредить, нежели лечить годами.
В основе профилактики этого заболевания лежит нормализация образа жизни и питания больного.
Грудная жаба предполагает лечение не только медикаментозным способом, но и народными, а также не лекарственными средствами. К числу их относят лечебную гимнастику, лечение в профильном санатории, приём физиотерапевтических процедур, изменение образа жизни, переход к полезному питанию.
Важен также вопрос определения оптимальных нагрузок на организм.
Больной должен иметь при себе лекарственные препараты, которые сможет самостоятельно принять в момент возникновения у него приступа стенокардии.опубликовано econet
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Источник: https://econet.kz/
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