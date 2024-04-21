Ишиас и боль в спине: 5 древних индийских практик, которые облегчат страдания

Ишиас и боли в спине — довольно частые проблемы как у людей старшего возраста, так и молодых. При явных симптомах ишиаса (воспаление седалищного нерва) рекомендуется не менее трех раз в день выполнять массаж биологически активных точек.

Втирание обезболивающего бальзама на основе топленого масла гхи и кайенского перца ускорит лечение спины, а горячая имбирная ванна поможет существенно облегчить боль в суставах. Снижения болевого синдрома можно добиться, положив на больные места кристаллы дымчатого кварца. Нельзя не отметить и положительные результаты сокотерапии с применением свежевыжатых соков. Узнайте обо всем детальнее в нашей статье, и ваша спина оздоровится!

5 оздоровительных рецептов от ишиаса и болей в спине

Ишиас и боли в спине: причина в энергетическом дисбалансе

Разум и тело неразрывно взаимосвязаны, поэтому неудивительно, что подавленные негативные эмоции проявляются на физическом уровне человека в виде тех или иных заболеваний. Не исключение ваша спина!

Боли в спине и ишиас (невралгия седалищного нерва) могут иметь острую или хроническую форму, возникая в результате нарушений в сложной сети нервов, мышц, суставов, сухожилий или межпозвоночных дисков. Такие нарушения вызывают ощущение напряжения и дискомфорта в верхнем, среднем или нижнем отделах позвоночника, в области бедренных суставов, ногах, коленях, голеностопном суставе или стопе.

Индийские целители считают, что главной физической причиной боли в спине является энергетический дисбаланс надпочечников. Такое состояние влияет на ток крови и насыщение крови кислородом, вызывая нарушение кровообращения. Что в свою очередь провоцирует скопление загрязнений (шлаков), застой и появление избыточной влаги в тканях органов. В результате таких процессов возникают воспаление и боль.

Индийские целители также называют главную психологическую причину боли в спине, которой является подавление негативных эмоций, связанных с необоснованным чувством небезопасности и неуверенности. Соответственно, индийские лекари уже давно знают, как лечить воспаление седалищного нерва. Стоит поучиться их мудрости и нам!

Следующие индийские оздоровительные практики направлены эффективное лечение спины. Выполняйте ежедневно следующие 5 индийских оздоровительных практик от боли в спине и ишиаса в течение 6 недель, и результат не заставит себя ждать. Ишиас уйдет, если правильно и комплексно лечить воспаление седалищного нерва.

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1. Ишиас и лечение спины массажем биологически активных точек (акупрессура)

Массаж нормализует и усиливает физическую, ментальную и эмоциональную энергии в организме. Применяйте каждую технику с указанных ниже по 2 минуты три раза в день, если страдаете на ишиас. Ваша спина останется довольна от такого лечения!

Техники точечного массажа от боли в спине:

Для стимуляции работы надпочечников сильным нажатием пальцев массируйте область спины с любой стороны позвоночника, непосредственно под ребрами. Рано или поздно воспаление седалищного нерва уйдет и спина восстановит свое здоровье.

Чтобы успокоить ишиас, нервы и облегчить боль, легко помассируйте между пальцами рук и ног.

Массаж кончиков пальцев рук и ног усилит кровообращение, освободит организм от застоя, скопления влаги и шлаков.

Интенсивное массирование пяток, голеностопного сустава и ахиллова сухожилия эффективно для разблокирования защемленного седалищного нерва, а также способствует укреплению пояснично-крестцового отдела позвоночника и бедер.

Чтобы обеспечить лечение спины и усилить энергию вдоль всего позвоночного столба, прерывистыми надавливаниями воздействуйте на точки, находящиеся на тыльной стороне ладони. Начинайте массировать область между большим и указательным пальцами, и продвигаясь по тыльной стороне ладони. Заканчивайте массаж надавливанием на точки, расположенные на тыльной стороне запястья.

2. Природные средства для снятия боли в спине

Рецепт обезболивающего бальзама, успокаивающего ишиас:

На медленном огне растопите 100 г топленого масла гхи.

Добавьте в него одну столовую ложку кайенского перца.

Поместите еще теплую смесь в чистую банку. Не замораживайте.

Рекомендуется обильно наносить средство на больные места: спина, бедра, ягодицы и ноги. Бальзам помогает усилить кровообращение и вывести из организма шлаки и избыточную влагу, снять в результате воспаление седалищного нерва. Не наносите на поврежденную кожу. Избегайте попадания в глаза. Лечение спины также можно дополнять имбирными ваннами.

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Имбирная ванна для снятия боли в мышцах и суставах:

Проварите на медленном огне две столовые ложки натертого на терке свежего корня имбиря в литре воды в течение десяти минут.

Процедите и добавьте имбирный настой в ванну.

Принимайте ванну около двадцати минут.

После процедуры желательно выпить две чашки теплого имбирного чая из свежего корня имбиря, чтобы вывести токсины, и полежать под теплым одеялом. Спина успокоится.

3. Упражнение для спины, успокаивающее ишиас

Упражнения при ишиасе помогут разблокировать защемленный седалищный нерв и снять боль в пояснично-крестцовом отделе спины. Попробуйте выполнить одно из таких, чтобы ускорить лечение спины.

Как выполнять упражнение для спины при ишиасе:

Лягте на живот, руки прижмите к бедрам. Спина расслаблена.

Затем согните левую ногу в колене и притяните ее рукой за щиколотку, стараясь пяткой коснуться ягодиц.

Удерживайте позу пять секунд. Следите, чтобы бедро не отрывалось от пола.

Повторите движение правой ногой. Сделайте еще по два раза каждой ногой.

Далее притяните к ягодицам обе ноги, стараясь коснуться пятками ягодиц.

Удерживайте положение пять секунд.

Не форсируйте движения. Занимайтесь ежедневно, чтобы улучшить гибкость.

Данное упражнение для спины может быть болезненным, но все же оно очень эффективно при защемлении седалищного нерва и смещении межпозвоночных дисков. Но ваша спина очень быстро заметит результат!

4. Спина, ишиас и лечение кристаллами

Натуральные камни помогают избавиться от физической боли и уравновесить эмоциональное состояние. Прикладывание к больным местам кристаллов способствует восстановлению потока положительной физической и эмоциональной энергии, убирает воспаление седалищного нерва.

Лечение спины и ишиаса камнями:

Дымчатый кварц – целебный камень, который очищает эмоциональную и физическую сферы человека. Кварц одновременно облегчает воспаление седалищного нерва и боли, обеспечивает лечение спины.

– целебный камень, который очищает эмоциональную и физическую сферы человека. Кварц одновременно облегчает воспаление седалищного нерва и боли, обеспечивает лечение спины. Малахит – минерал, имеющий целительную силу. Он снимает мышечное напряжение и ускоряет процесс выздоровления.

– минерал, имеющий целительную силу. Он снимает мышечное напряжение и ускоряет процесс выздоровления. Медь восстанавливает баланс и регулирует энергетические потоки, проходящие через чакры, охлаждает и снимает воспаление.

восстанавливает баланс и регулирует энергетические потоки, проходящие через чакры, охлаждает и снимает воспаление. Голубой агат производит охлаждающий эффект, помогает бороться со стрессом и снимает воспаление.

производит охлаждающий эффект, помогает бороться со стрессом и снимает воспаление. Апатит – минерал с удивительными целебными свойствами, способствует регенерации клеток, восстанавливает хрящевую ткань. В результате спина восстанавливается.

– минерал с удивительными целебными свойствами, способствует регенерации клеток, восстанавливает хрящевую ткань. В результате спина восстанавливается. Гематит – камень-стабилизатор, улучшает кровоснабжение позвоночника и нижних конечностей, эффективен при лечении воспаленного седалищного нерва.

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5. Сокотерапия от ишиаса и лечение спины

Обычно для очистки организма от шлаков и токсинов, восстановления эмоционального равновесия, с целью активизации внутренних резервов организма для борьбы с болезнью, рекомендуется голодание. Хотя вылечить воспаление седалищного нерва свежевыжатыми соками можно так же эффективно.

При сильной боли в спине и явных симптомах ишиаса следует три дня подряд выпивать от восьми до двенадцати стаканов свежевыжатого сока в день. Добиться положительного эффекта в том или ином случае помогут следующие соки и рекомендации.

Соки для лечения боли в спине:

Вишневый сок снимает воспаление седалищного нерва и очищает кровь, облегчает ишиас.

снимает воспаление седалищного нерва и очищает кровь, облегчает ишиас. Сок листовых овощей выводит токсины и полезен для надпочечников.

выводит токсины и полезен для надпочечников. Сок картофеля восстанавливает кислотно-щелочной баланс и способствует насыщению крови кислородом.

восстанавливает кислотно-щелочной баланс и способствует насыщению крови кислородом. Свекольный сок очищает почки, выводит из организма избыточную влагу и токсины.

очищает почки, выводит из организма избыточную влагу и токсины. Сок крыжовника богат питательными веществами, нормализует работу желез внутренней секреции, улучшает защитные свойства организма.

Ананасовый сок выводит токсины из суставов, мышц и связок, снимает воспаление и восстанавливает поврежденные ткани.

Добавьте в сок немного свежего имбиря и корня куркумы, которые обладают антибактериальными, противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Воспаление седалищного нерва утихнет в скором времени.опубликовано econet

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