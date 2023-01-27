Как поддерживать молодость, просто изменив свой рацион

Если вы хотите сохранить молодость кожи, то самое время снизить потребление сахара. Однако это вовсе не означает что сахар – зло. Это всего лишь углевод, поэтому гораздо важнее то, как мы его используем, то есть, злоупотребляем им или нет.

Как известно, ложка сахара помогает проглотить горькое лекарство, однако, судя по результатам недавно проведенного научного исследования, сахар также может обладать одним довольно неприятным эффектом, а именно, способствовать появлению лишних морщин. Согласно этому исследованию, опубликованному в февральском номере журнала Age, уровень сахара в крови может быть напрямую связан с тем, насколько старым выглядит человек. Ученые проанализировали данные 670 испытуемых в возрасте 50-70 лет и установили, что каждое повышение уровня глюкозы в крови на один миллимоль на литр старит человека на пять месяцев.

Как поддерживать молодость посредством контроля над потреблением сахара

Уже задумались о том, чтобы ограничить сладкое?

В ходе другого научного исследования изучался такой процесс как гликирование, при котором сахар в крови крепится к протеину и формирует нежелательные молекулы, называемые конечными продуктами глубокого гликирования.

Известно, что этот процесс связан с появлением видимых признаков старения. Данная научная работа, опубликованная в 2007 году в British Journal of Dermatology, показала, что такие протеины, как коллаген и эластин, отвечающие за поддержание гибкости и молодости кожи, крайне чувствительны к повреждениям, возникающим в результате гликирования.

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Но что же это значит с практической точки зрения? Ответ прост: если вы хотите сохранить молодость кожи, то самое время снизить потребление сахара. Однако это вовсе не означает что сахар – зло. Это всего лишь углевод, поэтому гораздо важнее то, как мы его используем, то есть, злоупотребляем им или нет.

Представляю вашему вниманию несколько советов, помогающих поддерживать моложавость посредством контроля над потреблением сахара:

Избегайте рафинированного сахара. В таком сахаре нет никакой питательной ценности, и именно поэтому потреблять его тоже нет никакого смысла. Таким образом, постарайтесь отказаться от старого доброго столь популярного белого сахара.

Избегайте высокофруктозного кукурузного сиропа . С годами этот сахар заработал довольно плохую репутацию. Как и в случае с рафинированным сахаром, он не имеет никакой питательной ценности, и смысла потреблять его нет. Возможно, избегать его будет сложнее, поскольку высокофруктозный кукурузный сироп содержится во многих переработанных продуктах, однако, усилия того стоят. Просто думайте о морщинах почаще.

Потребляйте сахар в натуральном виде. Вместо того чтобы переходить на искусственные заменители сахара, попробуйте утолять тягу к сладкому с помощью фруктов. Такой сахар не положишь в утреннюю чашку кофе, однако, фрукты можно добавлять в коктейль или делать фруктовый салат на десерт вместо шоколадного пирога.

Попробуйте использовать различные альтернативы сахару. Иногда просто-напросто хочется чего-то сладкого, и я прекрасно вас понимаю. Лично я специально для таких случаев всегда держу в запасе некоторые натуральные альтернативы обычному сахару, к примеру, мне нравится использовать стевию и финиковый сахар.опубликовано econet

Дебора Инос

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