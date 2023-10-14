ГОРМОН РОСТА: Как замедлить процесс старения тела

Данный гормон - это то, что влияет как на ваше самочувствие, так и на ваш внешний вид в плане молодости. Располагаясь в передней доле гипофиза, он является обязательным элементом восстановления тканей и того, чтобы плотность костной ткани была в нормальном состоянии.

Также данный гормон содействует уменьшению жировых отложений и одновременно повышает процент массы мышц по отношению к массе жиров. Наиболее плотная концентрация этого гормона наблюдается в течение первых лет после рождения, а также в период полового созревания. Печально, но с годами концентрация идет на убыль, и это существенно влияет на внешний вид человека.

Фактор гормона роста. Возможно, это именно то, из-за чего вы выглядите значительно старше

Целесообразно периодически проверять степень концентрации гормона роста. При наличии положительных ответов более чем на 5 пунктов следует приступить к стимулированию его уровня. Это необходимо для приостановления процесса старения тела ранее положенного срока.

Показателями такового являются:

кожа шеи и лица стала менее упругой;

появились морщины, кожа довольно сухая;

наступление менопаузы (особенно в том случае, когда она наступила в возрасте до 52 лет);

проблемы с выполнением физических упражнений;

дряблость кожи на руках и бедрах, понижение мышечного тонуса;

появление складок на бедрах и в зоне талии;

излишний вес;

с трудом наращиваемая масса мышц;

остеопороз, кости становятся менее плотными;

нездоровый сон, в том числе частые просыпания посреди ночи;

употребление в пищу кортикостероидов.

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Сегодня по большей части предлагаются инъекции гормона роста (так называемый «эликсир молодости»), которые отличаются высокой ценой и на сто процентов недоказанной (более того, спорной) эффективностью. Впрочем, как свидетельствует жизненный опыт, чтобы долгие годы быть красивой, молодой и оставаться желанной, вовсе не нужно обладать несметными богатствами. Просто нужно выполнять не самые сложные рекомендации, и, не тратя сумасшедшие деньги, контролировать, на каком уровне находится гормон роста в крови.

Хороший сон – первое, что вам требуется

Полноценный сон является одним из тех условий, которые обеспечивают привлекательный внешний вид и здоровые гормоны. В течение суток несколько раз отмечается пик секреции гормона (как правило, один раз в 3-5 часов). Активность гормона наступает после того, как он выделяется в кровь, и длится порядка получаса. Да, это относительно небольшой промежуток времени. Но, тем не менее, клетки печени, кожи, слизистых и другие чудесным образом омолаживаются.

Самый высокий пик (и, кстати, самый предсказуемый) приходится на ночное время (спустя час или два после того, как человек заснул). На синтез гормона роста в значительной мере влияет то, как хорошо человек спит. Поэтому в спальне следует плотно зашторивать окна, чтобы была приемлемая темнота (именно в таких условиях наилучшим образом происходит синтез мелатонина). Последний же обусловливает начало ряда физиологических процессов, в том числе: дыхание и пульс замедляются; снижается артериальное давление и общая температура тела. В результате происходит стимуляция производства гормона роста, который и оказывает решающее воздействие на процесс омоложения организма.

В целях еще большего усиления подобного воздействия, следует стараться ложиться спать пораньше (к примеру, с 10 до 11 часов). В том случае, если вы постоянно долго засыпаете, можно использовать препараты, содержащие глюконат натрия либо мелатонин (доза составляет 1-3 грамма, употребляется за час до того, как выключите свет).

Необходимо по максимуму исключить источники электромагнитного излучения. В этой связи следует отключать мобильник, убрать подальше персональный компьютер, поставить рядом с кроватью простые часы (без электронного экрана). Нелишним будет воспользоваться берушами, а также надевать ночную маску.

Следует контролировать пределы жировых отложений

Излишний жир на животе говорит как об излишнем инсулине, так и о том, что рассматриваемый гормон находится на низком уровне. Общий объем жира, содержащегося в теле, напрямую обусловливает плотность подкожного слоя в районе живота.

Вычислить уровень жира можно без проблем самому дома. Для этого понадобится калипер либо штангенциркуль. Встаете ровно, определяете точку с правой стороны от пупка (порядка 10 см) на высоте около 3-4 см от края выступающей бедренной кости, зацепляете кожу вместе с жиром и измеряете размер зажима при помощи одного из указанных инструментов. Полученный результат сравниваете с показателями таблицы.

Если измерение провести корректно, можно получить цифру, которая точно отражает уровень жира. Для женщин, у которых отмечается хороший метаболизм, а также неплохая атлетическая форма, жир колеблется в пределах 14-24%. Если же он находится ниже 10%, то это свидетельствует об опасном состоянии, следствием которого впоследствии становится прекращение менструации.

В случае превышения толщины жировой складки 2,5 см (говорит о том, что жир пребывает в пределах 25-31%), по всей видимости, интересующий нас гормон опускается ниже требуемой планки. Следовательно, необходимо более плотно заняться своим здоровьем, особое внимание уделяя излишнему весу. В период похудения повышается сенсибильность клеток к инсулину, холестерина, имеющего вредное воздействие, становится меньше, а уровень гормона приходит в норму. Стимуляция выработки данного гормона производится за счет рационального питания, физупражнений на регулярной основе, а также приема ряда аминокислот (тирозин – от 500 до 1000 мг в сутки, глютамин – по чайной ложке в день, аргинин либо орнитин – по 2000 мг в сутки, глицин – по одной чайной ложке) до либо после выполнения упражнений.

Ведите спортивный образ жизни

Одним из наиболее эффективных методов стимуляции гормона роста выступает выполнение различных физических упражнений. Для большинства людей попросту нереально каждый день проводить по несколько часов в спортзале, ввиду чего альтернативным вариантом станет проведение тренировок в интенсивном режиме дома. Такие тренировки целесообразно проводить несколько раз в неделю. Необходимо чередовать стимуляцию разных групп мышц, кардионагрузки и силовые тренировки. Именно это является залогом успешного производства гормона роста и тестостерона. Если проделывать интенсивные упражнения в течение 10-15 минут, в следующие 24 часа будет производиться стимуляция его выработки.

К аэробной нагрузке относятся ходьба, главным образом, быстрая, легкий бег, прыжки, работа на тренажерах, зумба и кикбоксинг. Но, как говорят результаты проводимых тестов, наибольшим образом этот гормон реагирует на силовые нагрузки (с гантелями, поднятие гири, отжимание штанги, работа на тренажерах).

В качестве примера занятия в высокоинтенсивном режиме можно привести следующий тренинг, длящийся порядка 12 минут, и включающий:

В течение 30 секунд практиковать бег на месте, при этом поднимая высоко колени. Делать 10-секундный перерыв;

0,5 минуты совершать отжимания от пола, в том числе и с коленей. Перерыв до 10 секунд;

30 секунд посвящать приседаниям с гирей. Аналогичная пауза;

полминуты качать пресс (лежа на спине, поднимаете ноги до 45 градусов). Пауза составляет 10 секунд;

в течение 30 секунд попеременно делать выпады правой и левой ногой. Перерыв – 10 секунд.

Весь комплекс упражнений проводится 4 раза.

Смех – то, что продлевает нашу жизнь

По данным исследований, смех содействует не только снижению и предупреждению стрессовых ситуаций, но и способствует стимулированию синтеза гормонов, положительно сказывается на общем тонусе, а также оказывает омолаживающий эффект. В одном из них участвующим наказали ежедневно в течение недели просматривать их самые любимые комедийные фильмы. По результатам замера уровня эндорфинов и гормона роста до и по завершению исследования, выяснилось, что эндорфины у тех, кто принимал участие в эксперименте, поднялись на 27%, а гормон роста «подрос» на 87%.

Таким образом, в основе здоровья организма и позитивного настроения лежат здоровый сон, занятия спортом на регулярной основе (при этом, еще лучше, если занятия носят разнообразный характер), хорошее чувство юмора и оптимистичный взгляд на окружающую действительность. А это, конечно же, помогает продлевать молодость тела и юношеский задор. опубликовано econet

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