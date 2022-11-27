Детоксикация организма старинным китайским способом

Детоксикация организма обеспечивает надежное выведение токсинов. Если вы заботитесь о своем здоровье и контролируете его состояние, сделайте такую процедуру частью своей жизни. Это поможет вывести вредные вещества, оставаться здоровыми и обращаться к врачу только в рамках профосмотров.

Ежедневно в нас попадают различные вредные вещества, возрастающее количество которых может негативно повлиять на работу всех органов. Справиться с ними частично может естественное выведение токсинов. А дополнительно снизить их влияние поможет детоксикация организма. И лучший способ ее проведения – ванночка для ног.

Детоксикация организма по старинной китайской практике

Один из методов детоксикации организма выделяет старинная китайская медицинская практика. Фактически, это различные техники, в которых задействованы ноги. Ведь именно в них размещаются многочисленные энергетические зоны, непосредственно связанные с функционированием внутренних органов, и влияющие на их работу.

Детоксикация организма через ноги может проводиться несколькими способами.

Выведение токсинов через ноги: 1-й способ детоксикации

Вам понадобится ионная ванночка для ног. С ее помощью удастся быстро и надежно удалить из организма вредные вещества.

Действие ванночки основано на электролизе с применением электрического тока.

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Способ применения ванночки для выведения токсинов

1. Сначала поместите ноги в емкость с теплой водой. Это позволит открыть поры.

2. После этого добавьте в воду специальную соль для выведения токсинов (способ приготовления ниже) и дождитесь, пока ноги впитают ионы соли. Соль поможет предотвратить процессы воспаления в организме.

3. Вы поймете, что происходит выведение токсинов, когда ванночка с солевой водой станет темноватого оттенка.

Как приготовить специальную соль для выведения токсинов

Вам понадобится:

250 грамм морской соли,

250 грамм английской соли от гипертонии,

2 стакана (около 450 грамм) соды,

смесь эфирных масел.

Все ингредиенты соединяем и хорошо перемешиваем.

Приготовление ванночки для выведения токсинов

1. Сперва доведите до кипения кастрюлю с водой (примерно 10 литров), по очереди высыпьте в нее специальную соль, и дождитесь ее полного растворения.

2. После этого смесь перелейте в емкость, в которой будет удобно замачивать ноги 30 минут.

Такая ванночка для ног выведет из организма вредные вещества и предотвратит возникновение кожных заболеваний.

Выведение шлаков через ноги: 2-й способ детоксикации

Ванночка для ног для выведения шлаков

Хотите вывести из организма вредные вещества? Вам поможет ванночка для ног с применением кислородной детоксикации.

Основа ванночки — 450-500 мл перекиси водорода и 1 столовая ложка сухого имбиря в виде порошка.

Как приготовить ванночку для выведения шлаков

1. Залейте в емкость горячую воду, добавьте в нее перекись водорода и порошок имбиря.

2. Подержите ноги в растворе 30 минут.

Кроме того, что из организма будут выведены вредные вещества, такая ванночка для ног станет находкой для тех, кто хочет избавиться от назойливой аллергии или кожных раздражений.

Выведение токсинов через ноги: 3-й способ детоксикации

Выведение токсинов при помощи ванночки на основе бентонитовой глины.

Основа ванночки — 150 грамм бентонитовой глины, полстакана английской соли против гипертонии.

Как приготовить ванночку для выведения шлаков

1. К ванночке с горячей водой добавьте английскую соль и дождитесь ее полного растворения.

2. Глину разведите небольшим количеством воды до образования вязкой смеси, которую вылейте в ванночку.

3. Подержите ноги в растворе около 20 минут.

Дополнительно к каждому методу вы можете купить в аптеке специальные подкладки для выведения токсинов через ноги. Используйте их во время сна, подложив под ступни и одев поверх прокладок носки. Если утром увидите, что подкладки стали темнее, это означает, что произошло выведение токсинов и других вредных элементов из вашего организма.опубликовано econet.ru.

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