Стоп целлюлит! 5 упражнений, которые помогут сделать ноги красивыми

Справиться с целлюлитом можно на ранних стадиях, а также помочь предупредить его появление, поддерживая здоровое кровообращение и уменьшая объем жира на определенных участках. Здесь будут полезны физические упражнения, особенно, приседания, «альпинист», «мостик» и многие другие. Активный образ жизни, правильное питание и уменьшение избыточного жира поможет уменьшить и предупредить появление целлюлита.

Целлюлит означает нормальный жир под кожей, который выглядит, как будто с вмятинами или ямками. Сморщивание возникает, когда жир давит на соединительную ткань, из-за чего кожа приобретает характерный «творожистый» вид или вид «апельсиновой корки». Считается, что до 90 процентов женщин и 10 процентов мужчин в какой-то момент жизни могут столкнуться с целлюлитом. У женщин это происходит чаще всего перед менопаузой.

Упражнения от целлюлита

У женщин это происходит чаще всего перед менопаузой. Гормональные изменения в это время, в частности, снижение уровня эстрогена, могут совпадать с изменениями в кровообращении и снижением выработки коллагена. Увеличивающееся количество жировых клеток (а также их размера) в сочетании с более тонким слоем коллагена могут способствовать появлению бугорков на бедрах, ягодицах, животе и даже коленях.

Но для целлюлита все возрасты равны. Он может проявиться даже в подростковом возрасте и способен поражать как худых, так и людей с избыточным весом.

Технически, это не опасно – так, пустяк, но для некоторых людей это может быть эстетически непривлекательным. Индустрия красоты сделала целое состояние, продавая кремы, лосьоны и снадобья, лечение лазером и другие виды «исцеления» от этой эстетической проблемы, но борьба с целлюлитом требует более существенного подхода, в том числе, физических упражнений.

5 упражнений для борьбы с целлюлитом

Целлюлит трудно лечить, когда он переходит в более позднюю стадию (то есть, если его видно, когда вы ложитесь или смотрите в зеркало). Но на ранней стадии с ним можно справиться, а также предупредить его возникновение, поддерживая здоровое кровообращение и уменьшая жир на определенных участках.

Здесь будут полезны физические упражнения. Пять представленных ниже упражнений составлены Стройной мамой, о них писали в газете «The Huffington Post», и они особенно хороши, чтобы подтянуть бедра и ягодицы и избавиться от склонных к целлюлиту зон «галифе».

1. Приседания с широко расставленными ногами

"Обычно вы ставите ноги на ширине плеч, носками вперед. НО для этого упражнения поставьте ноги немного шире, чтобы носки были развернуты к стенкам: левый носок – к левой стене, правый носок - к правой стене. Положение тела и техника выполнения - как при обычных приседаниях.

Но, когда вы будете вставать в положение стоя, сожмите внутреннюю поверхность бедер. Постарайтесь сделать движение ягодицами внутрь и немного подвести таз вверх, чтобы проработать внутреннюю и внешнюю поверхность бедер».

2. Приседания с фитнес-мячом

«Встаньте, ноги на ширине плеч, держите мяч над головой. Отведите бедра назад и вниз, вместе с верхней частью тела. Опустите мяч на уровне плеч перед собой.

Хотя вы и следите за тем, чтобы держать мяч перед собой, старайтесь удерживать колени за носками, а грудь – приподнятой. Выдохните, вернитесь в положение стоя и снова поднимите мяч над головой».

3. Мостик

"Лягте на спину, руки свободно опустите по бокам, ноги согните в коленях. Опираясь на пятки, поднимите бедра вверх к потолку.

Верхняя часть спины и лопатки должны быть прижаты к коврику или к полу. Опуститесь обратно вниз и повторите движение. Чтобы усложнить упражнение, выполняйте подъем на одной ноге!»"

4. «Альпинист»

«Исходное положение – стоя. Наклонитесь, поставив руки на землю, и отставьте ноги, как в положении планки. Теперь подтяните правую ногу как можно ближе к правой руке – как очень глубокий выпад. Верните ногу обратно и повторите с левой ногой.

Теперь отведите правое колено в сторону и постарайтесь дотянуться до правого плеча... Сделав это движение на каждой стороне, верните ноги обратно и встаньте, возвращаясь в исходное положение».]

5. Подъем ног в сторону с эластичной лентой

«Возьмите эластичную ленту и лягте на правый бок. Ноги прямые. Оберните ленту вокруг лодыжки. Вы лежите на правом боку с прямыми ногами, левая нога сверху правой. Опираясь на правое предплечье, поднимите верхнюю часть тела.

Держа ноги прямыми, поднимите правую ногу так высоко, как можете. Следите, чтобы не сгибать колени. Опустите ногу в исходное положение. Поднимайте столько раз, сколько сможете, в течение 30 секунд.

Перейдите на левую сторону и выполните столько боковых подъемов ноги с лентой, сколько сможете, в течение 30 секунд».

Активный образ жизни и правильное питание помогут предупредить целлюлит

Целенаправленные упражнения, как перечисленные выше, полезны для укрепления и повышения тонуса определенных участков тела, но имейте в виду, что они должны сочетаться с общим активным и здоровым образом жизни.

Врач остеопатической медицины д-р Лионель Биссун, автор книги «Излечение от целлюлита», считает, что целлюлит – проблема относительно современная, которая началась в конце 70-х годов, отчасти потому, что женщины стали вести гораздо более сидячий образ жизни. В интервью «Научной Америке» он отметил:

«Я много ездил в развивающихся странах и фотографировал местных женщин. Когда я фотографировал этих женщин [у которых нет или почти нет целлюлита], можно было видеть, чем они занимаются, и что они едят.

Они едят все натуральные продукты, и, встав с кровати, постоянно двигаются. Они стирают одежду в реке.

Водоснабжение [в промышленно развитой стране] означает, что нужно встать и идти к холодильнику или к крану. Женщины в развивающихся странах ходят к реке и возвращаются с тяжелой ношей».

10 000 шагов в день – это одна из стратегий активного образа жизни, особенно если вы ведете сидячую, офисную жизнь. Это основное требование для оптимального здоровья, такое же, как и питье достаточного количества воды каждый день. Проходить 10 000 шагов в дополнение, а не вместо регулярных физических упражнений поможет вам оторваться от стула и бороться с рядом негативных последствий чрезмерного сидения.

Третья переменная целлюлита: белье

Биссун считает, что изменение моделей нижнего белья тоже связано с ростом темпов целлюлита в развитых странах. Плотная эластичная ткань на задней поверхности тела вредит кровообращению, а целлюлит зачастую появляется там, где носят эластичное белье. Ношение более свободного нижнего белья или трусиков «тонг» может быть одной из самых важных доступных профилактических стратегий. В интервью журналу «Научная Америка» он объясняет:

«До 1970-80 гг, когда начали меняться рацион питания, активность и белье, проблема целлюлита не возникала. В 20-х гг женщины носили длинные юбки, а нижнее белье было свободным, почти как пижамы.

Целлюлит всегда возникает там, где носят эластичное белье, и, если провести невидимую линию там, где есть целлюлит, вы увидите линию трусиков. Я говорю людям: если вы не можете позволить себе лечение, то самое важное профилактическое средство - изменить [стиль] нижнего белья: носить модели «тонг».

Другие натуральные стратегии против целлюлита

Если вам интересно, что еще может помочь сохранить кожу гладкой и без целлюлита, можете попробовать

Растирание сухой щеткой

Растирание кожи сухой щеткой может помочь смягчить жесткие жировые отложения под кожей и распределять их более равномерно. Оно также улучшает кровообращение, помогая предотвратить и уменьшить проявления целлюлита.

Сообщается, что растирание кожи сухой щеткой помогает уменьшить целлюлит, выводя токсины, способные разрушать соединительную ткань, хотя некоторые полагают, что этот эффект носит временный характер (и, в основном, кожа в результате становится припухлой и несколько отечной). Но, в любом случае, вреда от этого метода не будет, тем более, что растирание кожи сухой щеткой обладает многими другими преимуществами.

Эфирное масло грейпфрута

Одним из наиболее признанных преимуществ эфирного масла грейпфрута и других цитрусовых масел является их положительное воздействие на лимфатическую систему, которая играет роль в механизме детоксикации организма. Применение масла грейпфрута поможет повысить активность лимфатических желез, предотвращая тем самым такие проблемы, как плохое кровообращение и целлюлит.

Чтобы попробовать его на себе, смешайте одну-две капли грейпфрутового эфирного масла с маслом-носителем масла и массажными движениями втирайте в целлюлитные участки.

Стимулирование выработки коллагена - еще одна стратегия, которую можно попробовать. В этом случае важно употребление пищи, богатой витамином С, поскольку он выполняет множество функций в организме, в том числе, является одним из важнейших кофакторов ферментативных реакций. Таким образом, он играет важную роль в производстве коллагена организмом.

Кроме того, необходимо обратить внимание на избыток жира в организме – этому помогут активный образ жизни и мой план питания. Помимо этого, избавиться от жира поможет пиковое голодание – одним из его желательных побочных эффектов является уменьшение целлюлита.

К другим здоровым привычкам образа жизни относятся качественный сон и снижение стресса – они помогают поддерживать низкий уровень кортизола в крови. Кортизол – это гормон стресса. Если его уровень повышен, то мышечная ткань истощается, а жировая – удерживается, что приводит к упрямому целлюлиту.опубликовано econet

© Джозеф Меркола

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet