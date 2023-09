Вместо антидепрессантов: КАК Контролируемое Дыхание успокаивает Разум

Дыхание может напрямую влиять на деятельность мозга, в том числе на состояние возбуждения и функции мозга более высокого порядка.

Контролируемое, целенаправленное дыхание крайне важно для самых успокаивающих практик в мире – таких как медитация. Вы делаете глубокий вдох почти инстинктивно, как способ расслабиться и сосредоточиться, особенно непосредственно перед или во время стрессовой ситуации. Понятно, что особенности вашего дыхания - будь то быстрые или медленные, мелкие или глубокие вдохи - посылают сообщения вашему телу, которые влияют на настроение, уровень стресса и даже иммунную систему.

Однако, новое исследование показало, что дыхание может напрямую влиять на деятельность мозга, в том числе на состояние возбуждения и функции мозга более высокого порядка.

Как контролируемое дыхание может привести к спокойствию ума

Дыхание инициируется группой нейронов в мозговом стволе. В исследовании на животных ученые пытались идентифицировать различные типы нейронов (из почти 3000) и их роль в процессе дыхания.

Они были сосредоточены на комплексе пре-Бетцингера (или preBötC), который известен как стимулятор дыхания (и есть как у людей, так и у мышей).

Исследователи также вычленили 175 нейронов в стимуляторе дыхания, а затем «заглушили» или, по существу, устранили их у мышей, ожидая, что это изменит их дыхательный ритм.

NPR цитирует автора исследования Марка Краснова, профессора биохимии в Школе медицины Стэнфордского университета, который сказал:

«Мы ожидали, что [отключение нейронов] может полностью устранить или кардинально изменить ритм дыхания мышей».

Однако этого не произошло. Удивительно то, что мыши «успокоились и превратились в очень расслабленных ребят”, - сказал Краснов.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

В исследовании отмечается:

«Мы обнаружили у мышей субпопуляцию нейронов в комплексе пре-Бетцингера (preBötC), первичном генераторе дыхательного ритма, который регулирует баланс между спокойным и возбужденным поведением».

В свою очередь, исследователи обнаружили, что эти нейроны положительно регулируют нейроны в структуре ствола мозга, называемой голубым пятном, которая связана с возбуждением.

Другими словами, обнаружилась ранее скрытая связь между скоростью дыхания и эмоциональным состоянием, по крайней мере у мышей.

Соавтор исследования Джек Фельдман, уважаемый профессор неврологии в Лос-Анджелесе, сказал The Verge:

«Раньше мы не рассматривали связь между дыханием и изменением эмоционального состояния и возбуждения. Она обладает значительным потенциалом для терапевтического использования».

В то время как создание лекарств, нацеленных на эту часть мозга, находится на повестке дня, существуют уже известные естественные методы. Контролируемое дыхание является центральной частью многих древних традиций.

Есть причина, по которой вы можете изменить скорость дыхания

Многие процессы в организме, такие как пищеварение и кровоток, полностью непроизвольны. Они происходят независимо от вашего желания и вы не можете с легкостью контролировать, как и когда они происходят.

С дыханием дела обстоят иначе, поэтому его контроль - это способ улучшить здоровье.

Ваше тело дышит на автомате, но это может быть как непроизвольный, так и произвольный процесс. Например, вы можете изменить скорость и глубину своего дыхания, а также дышать через рот или нос. Более того, все это приводит к физическим изменениям в вашем теле.

Короткое, медленное, постоянное дыхание активирует парасимпатический отдел вегетативной нервной системы, в то время как быстрое, неглубокое дыхание активирует симпатический, участвующий в высвобождении кортизола и других гормонов стресса.

Как отметил Краснов в Time:

«Эта связь с остальной частью мозга (обнаруженная в их научном исследовании) означает, что если мы можем замедлить дыхание, например, с помощью глубокого или медленного контролируемого вдоха, эти нейроны не будут сигнализировать центру возбуждения и перегружать мозг. Таким образом, вы можете успокоить свое дыхание и ум».

Контролируемое дыхание может работать так же эффективно, как антидепрессанты

Современные исследования показывают, что преимущества контролируемого дыхания реальны и оно может улучшить состояние здоровья, начиная от лечения бессонницы и тревоги до посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и депрессии.

В предварительном исследовании, представленном в мае 2016 года на Международном конгрессе по интегративной медицине и здоровью в Лас-Вегасе, штат Невада, исследователи обнаружили, что 12 недель контролируемого дыхания улучшают симптомы депрессии, что схоже с результатом приема антидепрессантов.

Мало того, что симптомы депрессии у участников значительно снижались, при этом увеличивался уровень успокаивающего нейротрансмиттера гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК).

Было также обнаружено, что упражнения по контролю дыхания изменяют защитные поведенческие механизмы от стресса и выравнивают баланс сердечного вегетативного тона. Этот термин описывает способность сердца реагировать на стресс и восстанавливаться после него.

Также интригует исследование 2016 года, опубликованное в BMC Complementary and Alternative Medicine, в котором контролируемое дыхание снижает уровень провоспалительных биомаркеров в слюне. Это еще один пример того, почему оно в течение многих столетий тесно связано со здоровьем и духовными практиками.

Работа с дыханием усиливает вашу стрессоустойчивость

Пранаяма долгое время считалась основополагающим фактором в развитии физического благополучия, и в настоящее время исследования это подтверждают.

В «Annals of the New York Academy of Sciences» исследователи даже рассмотрели данные, демонстрирующие, что работа с дыханием может положительно влиять на продолжительность жизни, тогда как контролируемое дыхание может быть полезным при лечении депрессии, тревоги, посттравматического стрессового расстройства и жертвам массовых катастроф.

«Вызывая устойчивость к стрессу, работа с дыханием позволяет нам быстро и мягко избавиться от страданий», - заключили исследователи. С точки зрения физиологии, результаты так же впечатляют.

Например, у пациентов, больных раком, проходивших химиотерапию, было обнаружено, что работа с дыханием помогает при нарушениях сна, беспокойстве и улучшает умственное восприятие качества жизни. Чем дольше пациенты использовали пранаяму, тем больше было улучшение связанных с химиотерапией симптомов и качества жизни.

В исследовании пациентов с синдромом Гийена-Барре (GBS), пранаяма снова оказалась полезной и привела к значительному улучшению качества сна.

Существует много типов контролируемого дыхания

Существует множество способов контролировать дыхание, от дыхания через нос вместо рта до изменения глубины или скорости дыхания.

«Нью-Йорк таймс» в качестве альтернативы предложила когерентное дыхание, при котором вы дышите со скоростью пять вдохов в минуту (или вдыхаете / выдыхаете, считая до шести).

Они также описали дыхание «ХА», которое помогает напитать ваше тело энергией и заключается во вдохе, а затем быстром выдохе со звуком «ха».

Также есть дыхательное упражнение под названием Сударшан Крия (SK), которое является типом ритмического дыхания. В нем методы дыхания варьируются от медленных и успокаивающих до быстрых и стимулирующих.

Вы пробовали дышать через нос?

Многие думают о контролируемом дыхании как о глубоких вдохах, но оно намного более разнообразно. По методу дыхания Бутейко очень важно делать осознанное усилие и дышать через нос вместо рта

Когда вы перестанете дышать через рот и научитесь доводить объем дыхания до нормы, улучшится оксигенация ваших тканей и органов, включая мозг.

Факторы современной жизни, в том числе стресс и отсутствие физических упражнений, убыстряют ваше дыхание.

Большинство людей полагают, что, делая большие вдохи через рот, вы вдыхаете больше кислорода и это должно заставить вас почувствовать себя лучше.

Однако на самом деле происходит наоборот. Из-за глубокого дыхания через рот у вас кружится голова, что происходит из-за вывода слишком большого количества СО2 из легких, что заставляет кровеносные сосуды сужаться. Итак, чем тяжелее вы дышите, тем меньше кислорода на самом деле поступает в организм.

И, вопреки распространенному мнению, CO2 - это не просто отработанный газ. Хотя вы дышите, чтобы избавиться от избытка СО2, важно поддерживать его определенное количество в легких - и для этого вам необходимо поддерживать нормальный объем дыхания.

Когда слишком большое количество СО2 теряется в результате тяжелого дыхания, это приводит к сокращению гладких мышц дыхательных путей, из-за чего возникает ощущение, что воздуха не хватает, и естественная реакция организма заставляет вас дышать более интенсивно. Чтобы исправить ситуацию, вам нужно разорвать эту петлю обратной связи, начав дышать меньше и через нос.

Упражнение для успокоения нервов

Одно из самых эффективных упражнений метода Бутейко для снятия стресса и беспокойства вовсе не требует глубоких вдохов, а скорее фокусируется на неглубоком дыхании через нос следующим образом:

Сделайте небольшой вдох, а затем выдох через нос

Зажмите нос на пять секунд, чтобы задержать дыхание, а затем отпустите его, чтобы снова начать дышать

Дышите нормально в течение 10 секунд

Повторите последовательность

Теперь, когда у нас есть более глубокое понимание того, как работа над дыханием приводит к изменениям в мозге, которые влияют на психическое состояние и настроение, вы понимаете как важно правильно использовать данное упражнение.

Имея это в виду, следующие шаги, подробно описанные МакКауном, также могут улучшить ваше дыхание и, вероятно, настроение.

Поместите одну руку на верх грудной клетки, а другую на живот; почувствуйте, как ваш живот слегка раздувается и сдувается с каждым вдохом, в то время как грудная клетка остается неподвижной.

Закройте рот и вдыхайте и выдыхайте через нос. Сосредоточьте внимание на смене температуры воздуха при вдохе и выдохе.

Медленно уменьшайте объем вдыхаемого воздуха, до момента, когда вы почти не дышите (ваше дыхание станет очень тихим). Главное здесь - спровоцировть легкое кислородное голодание, которое означает, что в вашей крови накопилось небольшое количество углекислого газа, из-за чего в мозг посылается сигнал о необходимости дышать. опубликовано econet

© Д-р Джозеф Меркола

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet