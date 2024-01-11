Болезнь Крона: Симптомы заболевания

Болезнь Крона - это тип воспалительного заболевания кишечника (ВЗК), которое возникает вследствие аномальной реакции иммунной системы, приводящей к хроническому воспалению в любом отделе желудочно-кишечного или пищеварительного тракта - от ротовой полости до ануса.

Ваш желудочно-кишечный тракта (ЖКТ) - одна из наиболее важных частей организма, поскольку он играет важную роль в переваривании пищи, всасывании питательных веществ, а также выведении отходов. Не говоря уже о том, что в кишечнике находится 80 процентов вашей иммунной системы. Поэтому воспаление, которое нарушает оптимальное состояние желудочно-кишечного тракта, ставит под угрозу ваше общее состояние здоровья, сея хаос в процессах вашего организма и одновременно вызывая изнурительные боли.

Болезнь Крона: Что происходит в организме при заболевании

Названная в честь д-ра Б. Баррилла Крона, врача, впервые описавшего это заболевание в 1932 году, болезнь Крона - это тип воспалительного заболевания кишечника (ВЗК), которое возникает вследствие аномальной реакции иммунной системы, приводящей к хроническому воспалению в любом отделе желудочно-кишечного или пищеварительного тракта, от ротовой полости до ануса.

Это аутоиммунное заболевание часто путают с язвенным колитом (другим типом ВЗК), но между ними существуют определенные различия.

Болезнь Крона в настоящее время становится широко распространенной проблемой - из 1,4 миллиона американцев, живущих с ВЗК, около 700 тысяч страдают от болезни Крона. В Великобритании это заболевание регистрируется у 90 000 человек.

Ежегодно диагностируется более 8 000 новых случаев болезни Крона и исследования показывают, что это число продолжает расти, особенно среди молодежи.

Диагноз «болезнь Крона» может быть поставлен любому, но, как правило, заболевание проявляется у людей в возрасте от 15 до 30 лет.

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Разрушительно воздействие болезни Крона на желудочно-кишечный тракт может привести к целому ряду симптомов – от легких до тяжелых.

К ним относятся:

боли в животе,

постоянная диарея,

кровотечение из прямой кишки,

усталость,

потеря веса.

Выраженность этих симптомов может зависеть от того, какая область затронута.

Учтите, что болезнь Крона может проявляться лишь в отдельных местах, поражая лишь некоторые части, оставляя другие нетронутыми.

Болезнь Крона - не только изнурительное, но и весьма дорогостоящее для лечения заболевание. В США общая стоимость для всех пациентов, как с болезнью Крона, так и с язвенным колитом, составляет от 11 до 28 млрд. долларов.

К сожалению, причина болезни Крона до сих пор не определена, но исследования показали возможную связь с определенным образом жизни и генетическими факторами.

Поскольку до сих пор не существует специфического лечения, которое бы полностью излечило эту болезнь, а только меры по предупреждению обострения и продлению ремиссии – следует с удвоенным вниманием отнестись к факторам, которые могут увеличить риск развития этой болезни.

Если вы чувствуете, что у вас или у вашего близкого человека может быть это заболевание, немедленно примите меры. опубликовано econet

© Д-р Джозеф Меркола

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