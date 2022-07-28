Упражнения от двойного подбородка, отвислых щек и дряблости кожи

Упражнения этого комплекса препятствуют образованию двойного подбородка, отвислых щек и дряблости кожи.

Ежедневный уход за кожей лица и шеи обязательно должен включать гимнастику. Выполнение гимнастических упражнений занимает всего несколько минут, однако при этом улучшается питание мышц и кожи лица, повышается эластичность и упругость кожи. Действие гимнастических упражнений для лица и шеи основано на принципе противодействия сокращению мимических мышц, что ведет к повышению их тонуса.

Гимнастика для лица

Необходимо следить за дыханием — оно должно быть спокойным и ровным. В комплексы входят упражнения для губ, щек, носа, глаз и лба. Одежда не должна стягивать шею и грудь, кожу необходимо тщательно очистить. После выполнения упражнений рекомендуется ополоснуть лицо холодной водой и смазать кремом, соответствующим типу кожи.

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Упражнения этого комплекса препятствуют образованию двойного подбородка, отвислых щек и дряблости кожи. Исходное положение — сидя, спина прямая.

Упражнение 1

Сделать вдох через нос, сильно расширяя и растягивая крылья носа, затем выдохнуть через рот. Повторить упражнение 5 раз.

Упражнение 2

Сомкнуть зубы, сделать вдох через рот, затем углы рта резко оттянуть в стороны, произвести выдох через рот.

Повторить упражнение 3–5 раз.

Сомкнуть зубы, сделать вдох через рот, затем выдох через рот, вытянув губы трубочкой. Опять сделать вдох через рот, выдохнуть через правый или левый угол рта.

Повторить упражнение 4 раза.

Упражнение 3

Сомкнуть зубы, сделать вдох через рот, затем выдохнуть через рот, надувая щеки.

Повторить 5 раз.

Упражнение 4

Сделать вдох через нос, одновременно втягивая щеки. Выдохнуть через рот.

Повторить упражнение 4–5 раз.

Упражнение 5

Сделать медленный вдох через нос, запрокинув голову назад, затем выдохнуть через рот, голова при этом возвращается в исходное положение.

Повторить 4–5 раз.

Упражнение 6

Опереться локтями о стол и положить подбородок на кисти рук, сложенные в замок. Руками постепенно поднять подбородок вверх, преодолевая сопротивление.

Затем, нажимая подбородком, опустить руки вниз, при этом их сопротивление должно быть сильнее, чем давление подбородка. Вернуться в исходное положение.

Повторить упражнение 5–7 раз.

Упражнение 7

Опереться локтями о стол и положить подбородок на кисти рук, сложенные в замок. Пальцы рук сжать в кулаки и положить их в воздухе один на другой на уровне шеи. Упереться подбородком и, с силой нажимая на сопротивляющиеся руки, наклонить голову. Вернуться в исходное положение.

Повторить упражнение 5–7 раз.

Упражнение 8

Вдохнуть через нос, одновременно делая максимальный поворот головы вправо. Выдыхая через рот, вернуться в исходное положение.

Активная работа мускулатуры влияет на гармоничное развитие лица.

Выполнить упражнение в противоположном направлении.

Повторить упражнения 5–6 раз.

Упражнение 9

Косметологи утверждают, что, когда на лице появляется первая морщина, на шее уже отчетливо видны «годовые кольца».

Сесть прямо, руки поставить локтями на стол. Плотно сжать челюсти. Пальцами рук, слегка передвигая их вверх по челюсти, массировать щеки. Расслабиться. Повторить упражнение 3–5 раз.

Откинуть голову немного назад. Нижнюю губу подтянуть повыше и, считая до пятнадцати, поворачивать голову вправо как можно дальше. Следить за тем, чтобы почувствовалось напряжение под правой щекой. Вернуться в исходное положение и расслабиться. Сделать то же самое, поворачивая голову влево.

Повторить упражнение 3–5 раз.

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Упражнение 10

Выдвинув нижнюю челюсть вперед, повторить 5 раз слово «десять».

Упражнение 11

Запрокинуть голову назад и расслабить лицевые мышцы. Затем поднять голову и растянуть губы в улыбке.

Повторить упражнение 5–7 раз.

Сесть, прогнувшись, слегка наклониться вперед, голову откинуть назад. Надвинуть нижнюю губу на верхнюю и изо всех сил потянуть ее вверх. Оставаться в этом положении несколько секунд, затем медленно расслабиться.

Повторить упражнение 5–7 раз.

Упражнение 12

Посмотреть вперед. Закрыть рот, отвести назад кончик языка, упереться им в нёбо. Одновременно подбородок подпереть левой рукой. Расслабиться. Сделать то же самое, поменяв положение рук.

Повторить упражнение 3–5 раз.

Упражнение 13

Взять в рот карандаш и, вытянув подбородок вперед, «рисовать» в воздухе круги или овалы. Вернуться в исходное положение. Расслабиться.

Повторить упражнение 2–3 раза.опубликовано econet.ru.

Елена Бойко "Подтянутая и упругая кожа лица за 10 минут в день"

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