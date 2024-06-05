ВЕТРЯНКА: Все, что необходимо знать о ветряной оспе

Каждый человек раз в жизни сталкивается с ветряной оспой или, как в народе ее ласково называют - «ветрянкой». Ветряная оспа – острое инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, сопровождающееся сыпью, наполненной жидкостью. Более конкретно – это следствие активизации вируса герпеса.

Ветрянка, перенесенная в детские годы, протекает с меньшими осложнениями, чем когда болеет взрослый человек. Ветряная оспа дает мощный иммунитет, по причине чего повторные заражения практически исключаются. Заболевание входит в подкласс так называемых детских инфекций, так как чаще всего встречается у детей до десятилетнего возраста, и характеризуется сильной лихорадкой и наличием узелково-пузырьковой сыпи -папуловезикулита.

Симптомы ветряной оспы

Диагностика ветряной оспы

Виды ветряной оспы

Необходимый уход

Как лечат ветряную оспу

Осложнения после ветряной оспы

Профилактические мероприятия

Ветряная оспа: Причины возникновения заболевания

Ветрянка кочует с человека на человека, используя воздушно-капельный путь. Вирус, принадлежащий семейству Герпес носит название VaricellaZoste и способен вызвать две различных клинических формы. У детей он, как правило, провоцирует ветряную оспу, а люди, переболевшие ветрянкой, сталкиваются с опоясывающим лишаем.

Источником заражения всегда бывает больной человек. Причем опасность он начинает представлять еще до того, как появится сыпь, кроме того, может быть заразным в течение нескольких суток после исчезновения сыпи. Люди отличаются высокой восприимчивостью к ветряной оспе, поэтому данное заболевание также может возникнуть на почве контакта с больным опоясывающим лишаем.

Симптомы ветряной оспы

Симптомы проявляются не сразу. Обычно этому предшествует инкубационный период, составляющий от 11 до 21 дня.

Начало заболевания всегда острое и проявляется высокой - до 38°С - температурой и слабостью.

На различных участках кожного покрова, в том числе и на волосистой части головы, появляются пятна, имеющие четкие круглые очертания. Вначале эти пятна плоские, однако в короткое время расширяются и начинают возвышаться над кожей.

Затем они преобразуются в не превышающие 5 мм в диаметре пузырьки, которые отличаются блеском и прозрачностью.

Через несколько дней пузырьки высыхают, а на их месте остается светло-коричневая или желтая корочка, полностью отпадающая через неделю.

Высыпания постоянно продолжаются, проходят упомянутый цикл, в связи с чем на пораженных участках можно в одно и то же время наблюдать различные элементы сыпи.

Диагностика ветряной оспы

Специалисты диагностируют ветрянку на основании типичной клинической картины. К лабораторной диагностике прибегают нечасто, только для того, чтобы подтвердить атипичные случаи заболевания. В этих случаях либо применяют методики серологической диагностики либо занимаются выявлением скоплений тельца Арагана, используя электронную и традиционную микроскопию.

Виды ветряной оспы

Течение заболевания медики подразделяют на два вида. Типичному виду свойственны сыпь и лихорадочное состояние, тогда как при атипичном виде — гангренозной, геморрагической, рудиментарной, генерализованной, папуллезной, буллезной формах - симптоматика различается:

• для рудиментарной формы характерно отсутствие симптомов интоксикации и повышенной температуры, наблюдать можно лишь розеолезную сыпь;

• пустулезную форму отличает длительное течение, мутное и гнойное содержимое пузырьков, которые после себя могут оставлять рубцы;

• при буллезной форме появляются большие пузырьки, заполненные жидкостью;

• при геморрагической форме на коже присутствуют петехии, происходят кровоизлияния в слизистые оболочки, наблюдается рвота кровавым содержимым, кровохарканье и носовые кровотечения;

• запущенная гангренозная форма ведет к гангренозной форме ветряной оспы и характеризуется присутствием гангрены и некрозов.

Самой тяжелой формой заболевания, тем не менее, считается генерализованная форма ветрянки. Иначе ее называют висцеральной. При висцеральной форме могут пострадать даже внутренние органы. Частыми проявлениями в этом случае будут масштабная сыпь, острая интоксикация организма и тяжелая лихорадка.

Висцеральной формой страдают младенцы, матери которых никогда не переносили ветряную оспу. В категорию риска попадают и те дети, организм которых крайне ослаблены.

Необходимый уход

Ухаживать стоит прежде всего за кожей: содержать весь кожный покров в чистоте. Кроме этого нужно следить за стерильностью белья — как постельного, так и того, в которое одет больной человек.

Чтобы предупредить действия, которые всякий совершает при сильном зуде, стоит коротко остричь ногти. Рекомендуется часто и обильно пить.

Как лечат ветряную оспу

Для проведения терапевтических мер ложиться в стационар не обязательно. Главная цель лечения - не допустить возникновения осложнений.

Ранее пузырьки подвергались обработке фукорцином, марганцовкой, водными растворами анилиновых красителей или раствором бриллиантовой зелени; сегодня эта мера признана недейственной, поэтому сыпь можно вообще ничем не обрабатывать.

Желательно соблюдение постельного режима в течение недели. Высокая температура устраняется посредством назначения таких препаратов, как парацетамол или ибупрофен, однако ацетилсалициловую кислоту стоит исключить из этого списка.

Осложнения после ветряной оспы

Прежде всего, это - рубцы, остающиеся после того, как ребенок пытался унять зуд и сильно чесал кожу ногтями. Такие рубцы называются оспинами.

Вторую опасность представляет присоединение вторичной инфекции. Изредка можно столкнуться с энцефалитом и вирусной пневмонией.

Большую угрозу для ребенка представляет его заражение еще на стадии созревания — в утробе матери, так как при этом не исключены пороки развития.

Профилактические мероприятия

Наилучшие результаты уже многие годы показывает традиционная вакцинация. Если человек не прошел эту специфическую профилактику и заразился, следует его незамедлительная изоляция, которая прекращается по истечении пяти суток с момента последних кожных высыпаний.опубликовано econet

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