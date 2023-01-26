ОСТЕОПОРОЗ: ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ЖЕНЩИНАМ 50+

Остеопороз - это пористые кости. Больше половины женщин после 50 лет имеют переломы, связанные с остеопорозом.

Причины остеопороза. Кости состоят из коллагена - белка, который обеспечивает основную структуру, и фосфата кальция - минерала, который отвечает за крепость кости. На протяжении жизни костная ткань, как любая живая ткань, разрушается и восстанавливается. За разрушение костной ткани отвечают клетки остеокласты, а за восстановление остеобласты. С возрастом активность остеокластов преобладает над активностью остеобластов.

Наибольшее изменения в плотности костной ткани у женщин наблюдаются через пять-семь лет после наступления менопаузы.

Остеопороз - прогрессирующее заболевание

Остеопорозом страдают и мужчины и женщины, но чаще остеопороз встречается у женщин после менопаузы в связи со снижением в организме эстрогена.

Другие общие факторы риска включают наследственность, плохое питание, отсутствие физической активности, курение, некоторые лекарства, низкий вес тела.

Остеопороз связан также с повышенной активностью щитовидной железы, паращитовидных желез и надпочечников.

К остеопорозу может привести недостаточное потребление кальция и таких питательных веществ, которые играют роль в формировании костей, как витамины D и K, магний, марганец, цинк, медь и бор.

Остеопороз называют молчаливой болезнью, потому на ранних стадиях практически нет никаких симптомов потери костной массы.

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Основным следствием остеопороза является повышенный риск переломов костей. Кости становятся настолько хрупкими, что даже незначительное падение может привести к перелому костей обычно в области бедер, запястья или позвоночника.

На более поздних стадиях, могут быть боли в спине, снижение роста, ограниченная подвижность.

Если вам поставили диагноз остеопороз или высокий риск развития остеопороза, вы должны следовать строгой диете и придерживаться здорового образа жизни, чтобы предотвратить или, по крайней мере, замедлить прогрессирование заболевания.

В арсенале врачей появились эффективные препараты лечения остеопороза. Но, чтобы сохранить кости здоровыми и крепкими, вы можете попробовать некоторые простые домашние средства для лечения остеопороза.

Чернослив и лечение остеопороза

По данным английских исследователей ежедневное употребление чернослива помогает предотвратить переломы и прогрессию остеопороза.

Чернослив хорош для костей в связи с высокой концентрацией в нем полифенолов - антиоксидантов, которые способствуют уменьшению потери костной массы.

Плюс, чернослив - хороший источник бора и меди - двух микроэлементы, важных в формировании костей.

Для профилактики остеопороза рекомендуется людям всех возрастов съедать по 2-3 чернослива ежедневно, постепенно увеличивая их количество до 6 - 10 в день.

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Яблоки - лечат остеопороз!

Одно яблоко в день может держать остеопороз в узде. Уникальное сочетание таких антиоксидантов, как полифенолы и флавоноиды, делает яблоки надежным защитником костной ткани.

По данным французских исследователей, флавоноид яблок флоридзин способствует защите женщин с остеопорозом в постменопаузе, путем ограничения разрушения костной ткани и увеличения её плотности.

Яблоки богаты бором и кальцием - строительным блоком костей и мышц.

Яблоки необходимо есть с кожицей!

Кокосовое масло лечит остеопороз

Доказано, что кокосовое масла в ежедневном рационе может ликвидировать последствия дефицита эстрогенов, в том числе потерю плотности костной ткани.

Антиоксиданты кокосового масла способны поддержать структуру костей и предотвратить потерю костной ткани, вызванные гормональными изменениями.

Кроме того, кокосовое масло способствует усвоению кальция и магния - двух основных элементов, необходимых для формирования и поддержания крепких костей.

Употребление трёх столовых ложек кокосового масла в день может предотвратить остеопороз, а пяти столовых ложек в день - обратить процесс остеопороза.

Для здоровья костей полезен регулярный массаж тела с кокосовым маслом с последующей горячей ванной.

Миндальное молоко - эффективно лечит остеопороз

Миндальное молоко содержит оптимальное количество кальция и флавоноидов, витамин Е.

Кальций - часть строительного блока для костей, а флавоноиды и витамин Е - мощные антиоксиданты, уменьшающие уровень свободных радикалов, что, в свою очередь, защищает от остеопороза.

Кроме того, миндальное молоко содержит магний, марганец и калий, которые необходимы для здоровых и крепких костей.

Чтобы приготовить миндальное молоко, надо замочить одну чашку орехов на ночь. Утром удалить кожицу и положить миндаль в блендер, добавив половину стакана воды. Взбить орехи до однородного пюре, добавить немного порошка корицы и меду по вкусу и снова перемешать.

Пить приготовленное миндальное молоко ежедневно.

Не рекомендуется употреблять покупное миндальное молоко, так как в нем содержатся стабилизаторы и консерванты с не определенным действием на остеопороз.

Другой вариант использования миндаля при остеопорозе: замочить в воде 10 орешков на ночь, утром очистить, взбить в блендере и смешать с одной чашкой теплого молока (желательно козьего). Добавить в смесь щепотку шафрана, кардамона и порошка имбиря. Пить два раза в день, перед завтраком и перед сном.

Семена кунжута - действенный способ лечения остеопороза

Семена кунжута богаты кальцием, магнием, марганцем, медью, цинком, фосфором и витаминами К и D - биологически активный комплекс, обеспечивающий нормальный обмен костной ткани.

Достаточно горсть обжаренных белых семян кунжута жевать утром и на протяжении дня.

В качестве альтернативы, можно смешать одну чайную ложку обжаренных и молотых кунжутных семян с одной чашкой теплого молока. Пить два раза в день.

Кроме того, используйте жареные семена кунжута в приготовления пищи и выпечки.

Рыбий жир - лечит остеопороз

Рыбий жир - источник омега-3 жирных кислот и витамина D, благодаря чему добавка в рацион рыбьего жира способствует минерализации костной ткани.

Омега-3 жирные кислоты рыбьего жира ингибируют процессы потери костной и мышечной ткани.

Употребление: 1 мг рыбьего жира один раз в день с едой.

Чтобы повысить содержание в организме незаменимых жирных кислот, полезно включить в рацион рыбу холодной воды - лосось.

Если вы принимаете препараты, разжижающие кровь, возможность использования рыбьего жира следует проконсультировать с врачом.

Ананасы - предупреждают остеопороз

Ананасы содержит марганец, способствующий профилактике и лечению остеопороза.

С недостатком марганца связано развитие пороков костной ткани и потеря костной ткани, которая, в свою очередь, может привести к низкой плотности кости и остеопорозу.

Одна чашка кусочков свежего ананаса в день до еды обеспечивает около 75 процентов требуемой суточной дозы марганца. Чтобы предотвратить остеопороз полезно выпить чашку свежего ананасового сока в день,

Кориандр и лечение остеопороза

Листья и семена кориандра богаты комплексом минералов (кальцием, калием и марганцем вместе с магнием и железом) необходимых для поддержания здоровья костей.

Кальций и марганец играют ключевую роль в лечении и профилактике остеопороза. Эти минералы помогают уменьшить потерю костной массы у пожилых женщин.

Две чайные ложки семян кориандра залить чашкой горячей воды. Накрыть крышкой и дать настояться в течение 5 - 10 минут.

Процедить и добавить мед по вкусу.

Пить по чашке 2 раза в день.

Кроме того, полезно включать побольше листьев и семян кориандра в пищу.

Солнечный свет в профилактике остеопороза

Для здоровых и крепких костей, необходим витамин D. Он играет ключевую роль при всасывании кальция и фосфора в кишечнике, тем самым предотвращая развитие остеопороза в последующие годы.

Под действием ультрафиолета в коже синтезируется витамин D3 - холекальциферол, с пищей поступает эргокальциферол.

Обе формы витамина D выполняют одинаковую функцию в отношении всасывания кальция и фосфора.

Чтобы увеличить запасы витамина D принимайте утренние солнечные ванны от 10 до 15 минут ежедневно.

Физическая нагрузка - необходимый элемент лечения остеопороза

Физические упражнения в любом возрасте предупреждают остеопороз.

Физические упражнения - один из самых важных элементов, которые необходимы в борьбе с остеопорозом.

Установлено, что регулярные физические нагрузки помогают уменьшить потерю костной массы, способствуют увеличению плотности костной ткани и в целом улучшают здоровье костей.

Упражнения включают ходьбу, игру в теннис, упражнения с гантелями и эластичными полосами, упражнения на гибкость и баланс.

Выполняйте упражнения в течение не менее 30 минут ежедневно или по крайней мере три дня в неделю.

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Дополнительные советы

Ешьте богатые кальцием и магнием, витаминами К и D, незаменимыми жирными кислотами и марганцем продукты каждый день.

Не курите, компоненты табачного дыма активируют остеокласты.

Препараты кортикостероидов, диуретиков и гормонов щитовидной железы способствуют потере костной ткани.

Избегайте стресса, который приводит к более высоким уровням кортизола - гормону, который вызывает деминерализацию костной ткани.

Сократите прием напитков с кофеином, поскольку это увеличивает потери кальция из организма.

Избегайте пищевых продуктов с высоким содержания натрия, а также ферментированные соевые продукты и протеиновые порошки.

Уменьшите потребление мяса, так как мясо способствует снижению содержания кальция в костях. опубликовано econet

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