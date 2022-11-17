ЕСЛИ БОЛИТ СЕРДЦЕ — ЛЕЧИТЕ НОГИ

Верхние и нижние конечности человека обладают огромным количеством капилляров. Очень часто потерявшие свою эластичность и засоренные различными продуктами распада капилляры теряют свою способность сокращаться.



Упражнение для капилляров имеет тот же самый эффект, что и легкий расслабленный бег, с той разницей, что его могут выполнять все люди без исключения: больные, ослабленные, страдающие заболеваниями сердца и даже прикованные к постели. Верхние и нижние конечности человека обладают огромным количеством капилляров. Очень часто потерявшие свою эластичность и засоренные различными продуктами распада капилляры теряют свою способность сокращаться. Возникает застой крови. Значит, надо сознательно заставлять капилляры вибрировать.

«Оживление капилляров» — упражнение на оздоровление всего организма

При встряхивании руками и ногами в капиллярах возникает дополнительная вибрация, которая заставляет их оживать, чаще сокращаться и более активно проталкивать кровь. Локальное улучшение кровообращения в капиллярах ведет к улучшению кровообращения во всем организме - ведь все кровеносные сосуды тела составляют единую систему. Лучше всего этого можно добиться лежа на спине с поднятыми руками и ногами.

В детстве у меня постоянно были холодными руки и ноги. Это был один из признаков моего болезненного состояния. Я был слабым и мало двигался. Но однажды, пребывая в одиночестве на берегу моря, я преодолел себя и сделал несколько несложных физических упражнении. Затем я лег на спину и как следует потряс в воздухе руками и ногами. Руки и ноги впервые за долгое время стали теплыми.

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Я начал заниматься упражнениями регулярно. Мое самочувствие улучшилось не сразу, но я почувствовал, как сама Жизнь запульсировала в каждой клетке, начала оживлять омертвевшие участки тела, начала пробуждать и возвращать к жизни дремлющие в глубине организма Целительные Силы.

Движение, заставляющее капилляры сокращаться, заставляющее кровь нормально циркулировать, движение очищающее и исцеляющее - вот один из важнейших принципов здоровья и один из главных к нему путей.

Больше всего капилляров в конечностях. Если конечности мерзнут, значит, капилляры работают плохо. Значит, работает плохо вся система кровообращения. Поэтому болит сердце. Поэтому все органы и ткани не получают должного питания. Кроме вибрационных упражнений, помогают в этом случае и специальные упражнения для ног.

Упражнение «тростник на ветру»

Исходное положение: лечь на живот на твердую поверхность, согнуть ноги в коленях и убрать всякое напряжение из ног, представив себе, что ноги от колена до ступни превратились в тростник, свободно отдающийся воле ветра.

Полностью предоставив ногам свободу движения, надо дать им возможность, сгибаясь и разгибаясь, стараться ударять по ягодицам. Достать до ягодиц удастся далеко нс сразу и далеко не всем. Но представьте, что ветер нападает на ваши ноги-тростник все с большей и большей силой, и ноги то вместе, то поочередно сгибаются все ниже и ниже, приближаются к ягодицам. В любом случае надо стараться делать такие движения, как будто вы хотите ударять себя по ягодицам, даже если достать до них не удается.

Делать упражнение надо ежедневно, стремясь к тому, чтобы пятки все же начали доставать до ягодиц. Это упражнение значительно усиливает кровоток по всей длине ног, улучшает питание мышц и тканей, снимает усталость с ног, начиная от бедра и заканчивая ступней.

Массаж с помощью орехов

Многим известен массаж конечностей с помощью орехов. Такой массаж улучшает кровоснабжение конечностей, снимает нервное напряжение и улучшает общее самочувствие.

Надо взять два грецких ореха, положить их между ладонями, прижав посильнее, и начать делать вращательные движения. Важно прилагать усилия, чтобы орехи плотнее вжимались в ладони.

Затем положить под каждую ступню по ореху и начать катать их ступнями по твердой поверхности, прилагая усилия, чтобы орехи плотнее вжимались в ступню.опубликовано econet.ru

Кацудзо Ниши

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