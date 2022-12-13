13 видов следов на лице, которые нам оставляют болезни

Проблемы со здоровьем отражаются на нашем лице. Самое главное - уметь читать подобные сигналы. Только в этом случае ты сможешь принять необходимые меры.

Иногда нам не требуется слов для того, чтобы описать, как плохо мы себя чувствуем. Дело в том, что многие проблемы со здоровьем отражаются в виде следов на лице. Иначе говоря, достаточно просто взглянуть на своё отражение в зеркале. Обрати внимание на выражение своего лица и состояние своей кожи. Необходимо присматриваться к сигналам, которые оставляют на лице разные проблемы со здоровьем. В результате ты сможешь быстро приступить к лечению обнаруженных болезней.

Лицо подскажет, какие у Вас проблемы со здоровьем

Наверняка тебе приходилось не раз слышать это выражение: лицо — зеркало души. С другой стороны, оно способно отражать и состояние нашего здоровья. Иными словами, лицо — один из лучших показателей наличия проблем в нашем организме.

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1. Мешки и темные круги под глазами

Считается, что эта эстетическая проблема обусловлена генетикой. Тем не менее, у некоторых людей мешки появляются неожиданно. В результате их лицо начинает выглядеть усталым и болезненным.

Итак, мешки и синяки под глазами могут появляться по нескольким причинам:

Во-первых, дефицит сна

Во-вторых, злоупотребление алкогольными напитками

В-третьих, курение

В-четвертых, нарушения гормонального фона

В-пятых, плохое питание.

2. Пятна и акне на лбу

Появление следов на лице и высыпаний на лбу может говорить о проблемах с пищеварением. А потому причину стоит искать в жирной пище.

Если это твой случай, то рекомендуется внести небольшие изменения в своё питание.

3. Красный нос

Ты заметила, что твой нос стал выглядеть покрасневшим? Следует иметь в виду, что в области носа соединяются различные кровеносные сосуды. Как только функции одного из них нарушаются, тон кожи носа сразу меняется.

А потому в такой ситуации лучше всего обратиться к своему лечащему врачу. Он назначит тебе необходимые анализы.

Красноватый нос может свидетельствовать как о серьёзных болезнях, так и обычной аллергии. Возможно, ты просто простудилась.

4. Желтоватая кожа и белки глаз

В большинстве случаев этот симптом говорит о нарушениях в работе печени. Их причиной, например, может быть скопление токсинов в этом органе. В результате тебя могут беспокоить раздражения и другие проблемы со здоровьем.

Постарайся поскорее записаться на приём к врачу. Он проведет осмотр поджелудочной железы, печени, а также желчного пузыря. Только врач сможет исключить такие серьёзные заболевания, как гепатит и мононуклеоз.

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5. Внезапное появление родинок и родимых пятен

После нескольких часов на солнце на нашем лице появляются пигментные пятна. В этом случае следует проводить меньше времени на солнце и регулярно использовать солнцезащитные средства.

Если ты заметила, что твои родинки или родимые пятна изменились, будет лучше обратиться к врачу.

6. Появление следов на лице: высыпания на лице в виде бабочки

Такие высыпания напоминают собой яркое красное пятно. Его появление может быть связано с различными факторами:

Во-первых, злоупотребление сладостями

Во-вторых, аллергические реакции

В-третьих, резкий перепад температуры

В большинстве случаев такое пятно быстро исчезает само по себе.

Тем не менее, следует иметь в виду и другие симптомы. Например, довольно часто такое пятно появляется при высокой температуре и болях в суставах.

7. Шелушение кожи возле носа и рта

Эти признаки часто свидетельствуют о дефиците витаминов А, В, С и Е. Их нехватка вызывает сильное выпадение волос, ломкость ногтей и общую слабость.

Если это твой случай, то настал момент обогатить витаминами свою диету. Старайся есть больше пищи с содержанием указанных витаминов, чтобы избежать таких неприятных следов на лице.

8. Высыпания в области носогубного треугольника

Если высыпания появляются всегда в одном и том же месте, то, скорее всего, речь идёт о герпесе.

Не беспокойся, этот вид следов на лице вскоре исчезнет сам по себе. Тем не менее, никогда не будет лишним нанести на них лечебную мазь.

9. Трещины на губах

Сухость губ и трещины означают, что тебе надо пить больше воды. Помимо этого, рекомендуется использовать бальзам для губ.

Обычно этот симптом говорит о нехватке жидкости в организме. А также губы могут трескаться из-за длительного пребывания на солнце и аллергии.

10. Много волосков на лице

Как правило, чаще всего этот признак передаётся по наследству. С другой стороны, он может быть симптомом нарушения гормонального фона. А потому причину последнего следует искать в поликистозе яичников.

В последнем случае необходимо обратиться к гинекологу для получения подходящего лечения заболевания.

11. Гиперпигментация кожи

В большинстве случаев этот признак беспокоит женщин во время беременности. Так, многие женщины в этот период замечают у себя пятна на щеках и носовой перегородке.

В медицине этот тип гиперпигментации называют мелазмой.

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12. Тонкие брови и ресницы

Возможно, ты заметила, что твои брови или ресницы стали тонкими без видимых на то причин.

Не стоит упускать из внимания этот симптом. Он может говорить о проблемах с щитовидной железой. А потому сдать анализ крови и обратиться к врачу.

13. Акне и гнойнички на подбородке или изменение его цвета

Подбородок имеет прямое отношение к нашим гормонам. Таким образом, появление высыпаний в этой части лица может быть связано с:

Нарушениями гормонального фона

Недостатком сна

Стрессом

При обнаружении этих признаков стоит улучшить своё питание. Старайся, например, есть больше овощей и фруктов. Помимо того, стоит посмотреть и на другие свои привычки.опубликовано econet.ru.

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