РАННИЙ КЛИМАКС и гормональная контрацепция: в чем связь

Ранний климакс – совсем не редкость в наши дни. Экология, стрессы – всё это снижает возраст начала климакса. Но существует еще один сильный подавляющий фактор, действующий на яичники.

В норме, климакс – это естественное угасание репродуктивной функции. Он существует как у женщин, так и у мужчин. Только у мужчин он протекает мягче и начинается позже. Как осенью опадают листья с деревьев и природа готовится к зиме, так и в жизни человека существует осень. Это – климакс, подготовка к старости.

Ранний климакс: причины и что делать

Самый сложный вопрос – когда должен наступать климакс? Например, у многих жительниц Тибета он не наступает и в 80. Наши праматери могли рожать и в 90. Даже в Библии сказано, что Сара родила в 90 лет.

Женщина долго может сохранять в себе пору цветения, плодности, молодости и красоты.

В медицинской литературе написано, что ранний климакс – это возраст около 40 лет, поздний – в районе 55. Где-то в этом промежутке находится "нормальный" климакс.

Нигде нет даже мысли про 70, 80, 90 лет. Это утопия. Знание, когда должен начаться климакс, прочно сидит в нашем подсознании, и реально формирует его начало именно в это время. Мы не видим женщин с нормальной репродуктивной функцией в 60 лет, их не существует в нашем ближайшем окружении.

Кроме того, жизнь в городах, экология, стрессы – всё это снижает возраст начала климакса. И иногда снижает очень существенно. Ранний климакс – совсем не редкость.

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Но бывает и наоборот. Однажды я услышала историю о том, как пожилая супружеская пара, муж и жена, приехали обучаться методам распознавания плодности, чтобы научить этому своих взрослых дочерей. На семинаре было столько позитива, доверия, любви, что они очень пожалели, что не знали этого раньше и не родили много детей.

Когда они приехали домой, то женщина через некоторое время обнаружила, что полнеет. А потом – шевеления в животе. Она даже мысли не допускала о беременности до самых родов – какая беременность, уже 60 лет и давно нет менструаций. Появление малыша в таком возрасте было для них шоком.

Эта история иллюстрирует, что время начала климакса, которое мы знаем, навязано нам искусственно. Всё может быть намного позже. Конечно, для этого нужно вести другой образ жизни и снять навязанные обществом ограничения.

Чем обусловлено начало климакса?

Он начинается, когда в яичниках заканчиваются фолликулы. То есть, когда потенциал яичников истощается.

Внутриутробно, на ранних сроках беременности, в яичниках девочки закладывается определённое количество примордиальных фолликулов. Каждый из них потенциально способен полноценно созреть, каждый может дать зрелую яйцеклетку.

При благоприятных условиях (здоровые родители, зачатие в любви, желанный ребёнок) фолликулов у девочки закладывается много. Иногда даже до 2 млн. Конечно, столько ей не нужно, в каждый менструальный цикл созревает только один фолликул, но они нужны ей для жизни и здоровья. А также – для длительного репродуктивного периода.

Потенциал яичников у будущей женщины может быть значительно снижен.

Это бывает в разных ситуациях:

Если родители не хотели ребёнка, предохранялись, и беременность получилась "случайно". Или же зачатие было искусственным, "в пробирке".

Если во время беременности и родов были проблемы.

Девочка много болела в детстве, родители давали ей мало любви – всё это обязательно сказывается на состоянии яичников.

Если во взрослом возрасте женщина имеет все "радости" цивилизованной жизни, стрессы на работе, аборты, нарушения питания, сна, то фолликулы перегорают, исчезают.

Женщина за всё платит собой. Если существуют различные повреждающие факторы в её жизни, то потенциал яичников уменьшается.

Это - приближение времени климакса, увеличение реального, не паспортного, возраста. Именно поэтому так важно себя беречь, чтобы сохранить тот потенциал, который есть.

Время климакса приближается, и возможно его начало даже и не в 40 лет, а значительно раньше. Особенно это актуально, если женщина использует гормональную контрацепцию. В этом случае о раннем искусственном климаксе можно говорить уже и в 20 лет, как бы дико это ни звучало.

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Использование гормонов приближает климакс.

Гормональная контрацепция - один из самых сильных подавляющих факторов, действующих на яичники. Во время приёма гормонов они гаснут очень быстро и у женщины может начаться ранний климакс. Его происхождение искусственное, но проходит он очень даже по-настоящему.

Признаки раннего искусственного климакса.

Невозможно отменить таблетки - без них нет цикла, нет менструаций и овуляций. Правда, если разобраться, то овуляций и менструаций нет и во время приёма гормонов, но женщина может этого и не знать, ведь внешне у неё всё нормально. Но когда она прекращает их пить, то сталкивается с тем, что нормальный цикл исчез.

Беременность или не наступает, или заканчивается выкидышем.

Женщина может полнеть, растёт вес. Жировая ткань частично компенсирует работу яичников, в ней вырабатываются эстрогены.

Могут быть проблемы с кожей и волосами – яичники не работают, возрастает нагрузка на надпочечники, повышается уровень андрогенов. В результате возможны угри, повышенное оволосение по мужскому типу, выпадение волос.

Женщина становится эмоционально нестабильной , у неё могут быть эмоциональные срывы.

Приливы, колебания артериального давления.

Нарушения свёртывающей системы крови.

Также возможны различные нарушения в работе внутренних органов.

Десятками ко мне приходят письма от молодых женщин, в которых звучит примерно один вопрос – можно ли принимать гормональные контрацептивы долго?

По моему опыту, если молодая девушка начала использовать гормональные таблетки с раннего возраста и продолжает принимать их годами, то очень часто можно говорить про ранний искусственный гормональный климакс. В этом смысле климакс в 20 лет – уже вариант нормы. Даже если такой женщине не нужны дети и она думает, что может остаться здоровой и хорошо выглядеть всю жизнь – это иллюзия.

Такая женщина только внешне остаётся женщиной. Уничтожена не только её репродуктивная система, разрушена сама внутренняя природа женщины. Можно долго выглядеть хорошо и считать, что со здоровьем всё в порядке, но при первом же случае всё начинает "сыпаться", проблемы валятся на голову одна за другой.

Если перед вами стоит вопрос – принимать ли гормональные контрацептивы долго, возможно и всю жизнь, то у вас есть теперь другая точка зрения, отличающаяся от официальной.

Выбирать вам.опубликовано econet.ru.

Автор Елена Волженина

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