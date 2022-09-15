В большинстве случаев, белые пятна на ногтях появляются из-за травмы или удара, который мог произойти несколько месяцев назад, и о котором мы даже не помним.

Лейконихия — это научный термин, которым называют белые пятна на ногтях. Разумеется, есть много причин для появления этой проблемы. Хотя не доказано, что это может быть признаком недостатка кальция, как многие думают. В этой статье мы расскажем вам, почему появляются белые пятна на ногтях. Это очень интересно!

Лейконихия: причина появления белых пятен и как избежать этого

Легенды, окружающие белые пятна на ногтях

Все мы время от времени смотрим на свои ногти и замечаем эти странные белые пятна. Наши бабушки, к примеру, говорили, что это из-за того, что мы много врем. Родители, в свою очередь, заставляли пить больше молока, потому что верили, что они вызваны недостатком кальция. На самом деле, ни одна из этих двух теорий не верна. Первая, конечно, наиболее.

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Лейконихия может появиться в любое время и, так же внезапно, исчезнуть. Однако все же полезно будет узнать причину ее появления.

Белые пятна на ногтях можно разделить на четыре типа:

1. Пунктир

Маленькие белые пятна распределены по всей поверхности ногтя. Они появляются, особенно в детстве, из-за небольших, но часто повторяющихся травм.

2. Штрихи

Пятна в виде параллельных и поперечных полос. В большинстве случаев они бывают именно у женщин. Причины их появления связаны с травмой, вызванной агрессивным маникюром. Они также могут быть вызваны химиотерапией.

3. Частичные

Затрагивает определенную область ногтя, в основном, самые кончики.

4. Полные

В этом случае, вся ногтевая пластина почти равномерно окрашена в белый цвет. Этот тип встречается крайне редко, у новорожденных или младенцев. В большинстве случаев, это наследственное явление.

Недостаток цинка и белые пятна на ногтях

Те, кто считают, что эти белые пятна появляются из-за недостатка кальция, ошибаются. Тем не менее, в чем-то они правы: причина в нехватке питательных веществ. Белые линии и пятна появляются в корне ногтя и проявляются по мере того, как он растет. Дефицит цинка может быть одной их причин этой проблемы. Когда матрица ногтя травмируется, в пораженной области появляются белые пятна.

Лейконихия может быть также связана с такими болезнями, как:

псориаз

язвенная болезнь желудка

неспецифический язвенный колит

пиелонефрит

Более того, при дефиците некоторых питательных веществ, нужных для роста или развития ногтевой пластины, наиболее вероятно, что появятся эти белые отметины.

Среди них:

витамин B6

витамин А

железо

Дефицит этих питательных веществ не влияет на образование белых отметин. Однако он может вызвать повышенную слабость или хрупкость ногтевой пластины. А, следовательно, в результате она станет более уязвимой к травмам.

Другие причины появления белых пятен

Эти совершенно безобидные, но очень неприглядные пятна (в особенности, для женщин) могут появиться еще по одной причине. Это воспалительный процесс в матрице, который вызывает ненормальное ороговение пластины.

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Во-первых, имейте в виду, что ногти растут по 3 миллиметра в месяц. А потому, когда мы видим пятно в центре, то это означает, что травма произошла два или три месяца назад.Мы не замечали белые пятна раньше, так как они были очень близко к корню.

Конечно, определенные привычки могут способствовать лейконихии. К ним относятся:

обкусывание ногтей или кутикулы

слишком агрессивные методы маникюра (например, с использованием химических веществ)

определенные виды деятельности

вы слишком коротко стрижете ногти

частая печать на клавиатуре

привычка барабанить пальцами по столу

контакт с чистящими средствами, содержащими сильные химические вещества, без перчаток

вы часто красите ногти

Как избежать появления белых пятен на ногтях?

К сожалению, на данный момент нет методов лечения лейконихии. Единственный способ избавиться от них, это подождать, пока ноготь достаточно отрастет, и обрезать его вместе с пятном. Пока этого не произойдет, вы можете просто накрасить ногти или носить перчатки. В случае, если пятна появились на всей поверхности ногтя или вы заметили, что ногти стали слишком светлыми, стоит проконсультироваться с дерматологом. Так как это может быть результатом постоянной проблемы в матрице ногтя. Если вы не хотите, чтобы белые пятна вновь появились, то вы должны придерживаться следующих рекомендаций:

Во-первых, поддерживать гигиену и увлажнять ногти

Во-вторых, не злоупотреблять пилкой и избегать агрессивных методов маникюра

В-третьих, давать ногтям «отдых» между покраской (по крайней мере, один день).

(по крайней мере, один день). А также всегда надевать перчатки, когда вы делаете уборку дома (моете посуду, полы, ванную, кухню и т.д.).

(моете посуду, полы, ванную, кухню и т.д.). Более того, осторожно обращайтесь с ногтями (берегите не только кончики, но, прежде всего, матрицу)

(берегите не только кончики, но, прежде всего, матрицу) Ешьте продукты, богатые цинком , такие как орехи и зародыши пшеницы

, такие как орехи и зародыши пшеницы С другой стороны, ежедневно получайте витамин А. Он, например, содержится в моркови, кабачках, а также в персиках.опубликовано econet.ru.

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