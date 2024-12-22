Как обрести чарующий голос: СУПЕР простое упражнение!

При боли, опухании горла или хрипении голоса прибегайте не к готовым лекарствам, а к упражнениям, которые благотворно воздействуют на горло.

Нормальное или ненормальное состояние горла может служить показателем здоровья. Когда человек здоров, голос у него так мощен, чист и красив, что производит на собеседника хорошее впечатление. Недосыпание, неумеренное курение, выпивка, иными словами, физическое переутомление из-за невоздерженности, наоборот, вызывает опухание горла, хрипение голоса, а иной раз и симптомы вроде простуды: в горле начинает першить, появляется кашель и т. п.

Упражнения для горла

Восточная медицина учит, что голос у больных чахоткой делается пронзительным, а бессильный, легкий, "как пух", тон речи у них свидетельствует о "зинкё" (слабости из-за недостатка энергии). Желаем, чтобы Вы постоянно были полны физической энергии, чтобы у Вас был полный силы, уверенный голос.

Среди любителей пения в последнее время появилось немало жалующихся на полип в горле, от которого чаще страдают профессиональные певцы. При полипе остается только обратиться к врачу-специалисту. Но чтобы избежать его, рекомендуется постоянно заниматься пальцевыми упражнениями.

При опухании горла или хрипении голоса прибегайте не к готовым лекарствам, а к методике сохранения здоровья пальцевыми упражнениями.

Упражнение 1.

Сначала хорошо разотрите ладони одну о другую. Когда они согреются, приложите их на 5 минут спереди к шее плотно, но без давления. Это эффективно для увлажнения горла.

Упражнение 2

Сгибают левую руку в локтевом суставе, берут ее кисть правой рукой и, делая выдох, поворачивают левую руку внутрь, как бы выжимая ее (см. рис. ниже). При этом и одновременно сгибаются влево. Упражнение повторите 10 раз для каждой руки. Это непременно принесет Вам пользу.опубликовано econet

Рис. Кисть левой руки поворачивают правой рукой, одновременно сгибаясь влево

Йосиро Цуцуми "Упрощенная методика сохранения здоровья пальцевыми упражнениями"

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