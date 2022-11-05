Межпозвонковая грыжа: Когда грыжа становится опасной

Существует мнение, что 80% населения имеет межпозвоночные грыжи и только 30% из них об этом знают. Какие симптомы и как правильно лечить межпозвоночные грыжи читайте в данной статье. Будьте здоровы!

Позвоночник человека состоит из позвонков, между которыми расположены межпозвоночные диски. Они дают возможность позвоночнику двигаться и обеспечивают его амортизацию, смягчая нагрузку. Межпозвоночный диск состоит из жесткого внешнего фиброзного кольца и мягкого внутреннего пульпозного ядра.

Проблема, которую имеют 80% населения! Что такое межпозвонковая грыжа и чем она опасна

Грыжа межпозвоночного диска возникает тогда, когда происходит разрыв фиброзного кольца и небольшая часть пульпозного ядра выталкивается наружу, в спинномозговой канал, сжимая спинной мозг или проходящий рядом нервный корешок. Так возникает боль в спине, которая в зависимости от локализации грыжи может отдавать в ногу (если она возникла в поясничном отделе позвоночника) или руку (если в шейном).

Когда грыжа становится опасной

Во многих случаях грыжа межпозвоночного диска не беспокоит человека (бывает, что ее случайно выявляют во время медицинских обследований). И даже если периодически возникает боль, она через некоторое время (несколько недель) проходит сама по себе. Существует мнение, что 80% населения имеет межпозвоночные грыжи и только 30% из них об этом знает.

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Но в некоторых случаях грыжа межпозвоночного диска может быть очень серьезной проблемой, вызывая необратимые поражения нервных структур, ощущение слабости в конечностях, нарушение работы тазовых органов (мочевой пузырь, половые органы) и даже приводит к параличу.

Поэтому при возникновении острой боли в позвоночнике, особенно если такие приступы случаются часто, очень важно проконсультироваться у ХОРОШЕГО специалиста. Слово «хороший» не случайно написано с большой буквы. Потому что далеко не каждый врач, который берется за лечение позвоночника, действительно приносит облегчение больному.

Сегодня существуют разные методы лечения этого заболевания. Из них самыми эффективными считаются апитоксинотерапия (пчелоужаливание), иглоукалывание, лечебно-профилактические тренажеры в комплексе с лечебной физкультурой. В особо критических случаях больному необходимо хирургическое вмешательство.

Распространенные симптомы

Боль в пояснице (иногда покалывание и онемение), которая начинается от ягодиц и распространяется вниз по задней или боковой поверхности ноги ниже колена;

Боль в ноге, которая часто возникает через некоторое время после начала боли в пояснице или сама по себе;

Возникновение или усугубление боли во время сидения, кашля, чихания, наклонов вперед.

Боль во сне , которая возникает во время переворачивания во сне с одной стороны на другую.

Головная боль.

Повышение артериального давления.

Опасные сигналы

Слабость в ноге (чаще в стопе и колене);

Нарушение мочеиспускания (задержка мочи, недержание мочи);

Нарушения дефекации: стойкие запоры, неконтролированные испражнения;

Онемение в области промежности;

Нарушение чувствительности в ногах;

Нарушение походки;

Паралич.

Описанные выше симптомы требуют обязательной консультации у врача. А «опасные сигналы» указывают на то, что обращение к специалисту должно состояться незамедлительно. Потому как существует вероятность того, что грыжа большого размера перекрыла канал позвоночника, сдавливая все нервы, которые проходят по нему.

Причины возникновения

Как утверждают специалисты, в последнее время количество людей, страдающих грыжей, значительно увеличилось и объясняется изменением образа жизни современного человека. Чтобы проследить эту связь, нужно ознакомиться с анатомией и физиологией позвоночника.

Дело в том, что в межпозвоночном диске отсутствуют кровеносные сосуды. Поэтому межпозвоночный дискСуществует мнение, что 80% населения имеет межпозвоночные грыжи и только 30% из них об этом знает. Какие симптомы и как правильно лечить межпозвоночные грыжи читайте в данной статье. Будьте здоровы!питается с помощью окружающих позвонок ткани, через которую просачиваются нужные ему вещества. Этот процесс более активен во время движения позвоночника. Но сегодня люди в большинстве ведут малоподвижный образ жизни, что ухудшает питание межпозвоночных дисков и, как следствие, снижает их прочность. Это и приводит к разрыву.

Опасными с точки зрения возникновения межпозвоночных грыж являются и тяжелые физические нагрузки. Структура волокон фиброзного кольца диска рассчитана на определенный объем и направление движений позвоночника. Если они нарушаются, превышают норму, то происходит постепенное разрушение фиброзного кольца. Его разрыв и формирование грыжи может случиться даже при однократной физической нагрузке (например, во время поднятия тяжести).

К факторам риска возникновения данной патологии также принадлежат:

Остеохондроз : эта болезнь является основной причиной возникновения межпозвоночной грыжи.

Возраст : межпозвоночная грыжа наиболее часто возникают у людей между 25 и 50 годами в результате старения и дегенерации дисков. Однако она может случиться в любом возрасте, даже у детей.

Избыточный вес : вызывает дополнительные нагрузки на диски в нижней части спины.

Курение : снижает уровень кислорода в крови, лишая ткани организма жизненно важных питательных веществ.

Рост : у высоких людей (мужчин выше 180 см и женщин выше 170 см) увеличен риск возникновения грыж межпозвоночных дисков.

Профессиональная деятельность, связанная с нагрузками на позвоночник. Люди, которые длительное время пребывают в состоянии сидения или стояния в одном положении.

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Народные советы

Народная медицина советует для устранения межпозвоночных грыж применять такие средства:

Настойка индийского лука: 1 луковицу перемолоть в мясорубке и залить 0, 5 л 40-градусным спиртом или водкой. Легонько натереть позвоночник и укутаться. При регулярном проведении этой процедуры грыжа усыхает.

Настойка семян туи: 1 стакан измельченных семян залить 0,5 л спирта, настоять, взбалтывая 20 дней. Потом легонько растереть позвоночник и укутаться.

Трава сабельника болотного хорошо помогает при межпозвоночной грыже. 3 столовые ложки сухой измельченной травы сабельника болотного залить 0,5 л водки, настаивать 20 дней при комнатной температуре, процедить. Принимать настойку перед едой за 10 - 15 минут, по 1 ст. ложке 3 раза в день. На ночь этим же средством протирайте больные места позвоночника.

Укусы пчел. Нужно провести 6 сеансов укусов. Желательно обратиться к апитерапевту. Укусы производятся в определенные точки больного места. Пчелиный яд способствует устранению воспаления, а также улучшению кровообращения, вследствии чего болезненные симптомы исчезают. Это лечение противопоказано при наличии аллергии.

Умеренные движения – профилактика болевых приступов. Нужно избегать длительных статичных положений тела, то есть не лежать и не сидеть слишком долго. Длительное лежание и сидение приводит к ослаблению мышц и ограничению движения в суставах. Поэтому, лучше вести по возможности активный образ жизни, с частыми перерывами на отдых, однако деятельности, которая ухудшает состояние поврежденного отдела позвоночника (поднятие тяжестей, часто повторяющиеся наклоны и т.п.) следует избегать.опубликовано econet.ru.

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