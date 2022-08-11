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ЧТО делать, если вы во сне потянули мышцы шеи

Источник: massagelib.ru 11 августа 2022 7090
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В шейном отделе позвоночника 7 позвонков, промежутки между жесткими костями позвонков занимают мягкие хрящи, так называемые межпозвоночные диски. Таким образом, позвоночник в шейном отделе представляет собой поочередное сочленение жестких костей и хрящей. Сон в неудобном положении может стать причиной растяжения мышц шеи. Снять такую боль помогут специальные упражнения.

ЧТО делать, если вы во сне потянули мышцы шеи

Бывает, когда утром проснешься, вдруг почувствуешь нестерпимо острую боль в шее...  Вернувшись усталым с работы, человек заснул в неприспособленном для этого месте в неудобном положении, на сквозняке или на холодном потоке воздуха от вентилятора - все это может стать причиной растяжения мышц шеи во сне.

Если утром у Вас появились симптомы растяжения, не надо несмотря на боль поворачивать голову, с усилием массировать шею или ударять себя по затылку. Прежде всего нужно оставить шейный отдел позвоночника в покое, а затем скорее утолять боль следующими легкими упражнениями.

Растяжения мышц шеи во сне - 2 упражнения, которые помогут

Упражнение 1

Легкими движениями тщательно массируют средний палец на правой руке, начиная с кончика и постепенно продвигаясь к основанию (см. рис. ниже).

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Рис. Средний палец массируют, начиная с кончика и постепенно продвигаясь к основанию

ЧТО делать, если вы во сне потянули мышцы шеи

Средний палец при этом как бы сжимают большим и указательным пальцами другой руки. Средний палец принадлежит к меридиану перикарда (ответвлению сердечно-сосудистой системы), поэтому раздражение активных точек на нем улучшает кровообращение (3 минуты).

Упражнение 2

Когда боль немного утихнет, слегка гладят точки воздействия, расположенные на линии от края волос на затылке до середины плеча. Делают это тремя пальцами: указательным, средним и безымянным  на протяжения 2-х минут (см. рис. ниже). опубликовано econet.ru.

Рис. Точки, расположенные на линии от края волос до середины плеча, гладят тремя пальцами

ЧТО делать, если вы во сне потянули мышцы шеи

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.kz/

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