НЕМОЙ ИНФАРКТ: Бессимптомный инфаркт миокарда

Сердце — один из главных органов нашего тела. Чтобы сохранить его здоровым и избежать инфаркта, необходимо знать простые правила, которые продлят жизнь.

В специализированной учебной литературе определение инфаркта миокарда звучит так – острое нарушение коронарного кровообращения, приводящее к некрозу участка или участков сердца, сопровождающееся острой, по субъективным оценкам пациентов непереносимой болью в грудной клетке, отдающей в левую руку, спину, челюсть. Однако кроме классического вида инфаркта существуют несколько других видов, различающихся симптомами и этиологическими причинами.

Типы нфарктов миокарда

Чаще всего пациенты страдают от обычного типа инфаркта, на его долю приходится более 50% случаев.

Другая половина случаев делится между:

астматическим типом, при котором ведущие симптомы нарушения работы сердца маскируются под приступ бронхиальной астмы или отека легких. На долю такого типа инфаркта приходится до 10% случаев;

при котором ведущие симптомы нарушения работы сердца маскируются под приступ бронхиальной астмы или отека легких. На долю такого типа инфаркта приходится до 10% случаев; абдоминальным, при котором симптомы схожи с острым приступом язвенной болезни желудка. Сопровождается сильными болями в эпигастральной области, тошнотой, рвотой, помутнением сознания. На этот тип приходится до 5% случаев;

при котором симптомы схожи с острым приступом язвенной болезни желудка. Сопровождается сильными болями в эпигастральной области, тошнотой, рвотой, помутнением сознания. На этот тип приходится до 5% случаев; аритмическим, вызванным резким изменением ритма и частоты сердечных сокращений (чаще тахикардией), может сопровождаться коллапсом (стремительным падением артериального давления). Этот тип инфаркта чаще всего оканчивается летальным исходом. На него приходится около 5% случаев;

вызванным резким изменением ритма и частоты сердечных сокращений (чаще тахикардией), может сопровождаться коллапсом (стремительным падением артериального давления). Этот тип инфаркта чаще всего оканчивается летальным исходом. На него приходится около 5% случаев; цереброваскулярным, спровоцированным резкими функциональными нарушениями сосудов. Наблюдается в 10% случаев;

спровоцированным резкими функциональными нарушениями сосудов. Наблюдается в 10% случаев; немым, названным так из-за отсутствия выраженных симптомов, практически безболезненным. Чаще всего наблюдается у людей пожилого и старческого возраста, а также у пациентов, страдающих сахарным диабетом любого типа. На этот вид инфаркта приходится 20% случаев.

Причины бессимптомного инфаркта

Сам по себе приступ инфаркта миокарда провоцируется атеросклеротическими бляшками в сосудах сердца, эмболией (закупоркой) одной из артерий, хирургическим вмешательством или врожденными пороками сердца.

Бессимптомное же протекание патологического процесса становится возможным при нарушении проводимости нервных импульсов, высоком болевом пороге.

Нарушение проводимости наблюдается у пожилых пациентов по мере ухудшения работы вегетативной нервной системы.

Причиной отсутствия боли, как главного симптома инфаркта, может быть как слабость исходного импульса, так и слабость ответной реакции.

Кроме того, пожилые люди страдают многими хроническими заболеваниями и склонны терпеть боль в спине и грудной клетке, при этом не связывая ее с возможным инфарктом.

Высокий болевой порог характерен для профессиональных спортсменов. В период интенсивных изматывающих тренировок они подвергают свой организм высоким нагрузкам, но переносят боль без жалоб, списывая ее на издержки тренировочного периода.

Способы диагностики немого инфаркта

Чаще всего такого типа инфаркт диагностируется уже после завершения острого периода, случайно, при прохождении планового медицинского осмотра.

На электрокардиограмме (ЭКГ) присутствует патологически выглядящий зубец Q.

Чтобы уточнить диагноз врач назначает анализ крови на ферменты, что подтверждает наличие инфаркта в анамнезе.

Для оценки работы сердца и общего состояния организма, компенсаторной способности сердца применяют методы с нагрузкой, например снятие ЭКГ после серии приседаний, бега на беговой дорожке или работы на велотренажере.

После назначаются коронарография или сцинтиграфия – рентгеноконтрастный и радиоизотопный соответственно метод исследования состояния сосудов.

Также рекомендуют сдать анализ крови для оценки вязкости и степени свертываемости.

Результаты анализов учитываются при назначении схемы лечения нанесенных повреждений и профилактики повторных инфарктов.

Профилактические меры

Для предотвращения возможного инфаркта врачи рекомендуют придерживаться простых правил:

следить за состоянием своего здоровья, не игнорировать симптомы заболеваний, вовремя обращаться к врачу;

вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек;

больше времени проводить на свежем воздухе, заниматься спортом согласно своему уровню физической подготовки.

Выполнение этих несложных правил поможет избежать инфаркта и сделать сердечную мышцу выносливее и здоровее, тем самым продлить себе жизнь.опубликовано econet.ru.

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