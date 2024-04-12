Правильное СОЧЕТАНИЕ продуктов: Разоблачаем мифы о ФРУКТАХ и их совместимости с другими продуктами 

СОВМЕСТИМОСТЬ продуктов, их ПРАВИЛЬНОЕ сочетание продуктов между собой, что с чем подавать к столу: простые правила здорового пищеварения. Какие продукты не сочетаются друг с другом? Некоторые диетологи настаивают на том, что «мешать» овощи и фрукты в одном приёме пищи категорически не стоит. Разбираемся так ли это.

Теперь мы знаем, что то, что мы долгое время считали овощами или фруктами, на самом деле может оказаться чем-то иным. Я вам больше скажу, если углубиться в дебри ботаники, то окажется, что овощей там и вовсе нет! И понятие «овощ» — чисто кулинарное. Причем, как оказывается, весьма неопределённое.

«Овощем» обозначают съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп, грибов и орехов.

И путаница эта имеет многовековую историю. В древнерусском языке плоды любого съедобного растения назывались овощами или овоштами, слово «фрукт» не существовало вовсе. Оно появляется лишь в 1705 году, это заимствование из польского языка frukt, которое, в свою очередь произошло от латинского fructus.

СОВМЕСТИМОСТЬ ПРОДУКТОВ: Овощ ли овощ и фрукт ли фрукт, и сочетание между ними?

Начиная с этого времени и идёт разделение плодов на овощи и фрукты. Хотя и до сейчас неразберихи хватает! Как вам понравится, что малина, клубника, ежевика – вовсе не ягоды, а как раз фрукты — многокостянки, которые «носят» на своей внешней стороне семена, а гранат – не фрукт, а как раз ягода, а арбузы и дыни, которые мы долгое время называли ягодами, на самом деле — тыквины, лишь по строению схожие с ягодами. К тыквинам относят и огурцы с тыквами, а мы их считаем овощами.

У вас может возникнуть справедливый вопрос, а что нам дают эти знания, ведь варенье из огурцов и помидоров варят лишь редкие умельцы, а мы привычно будем делать из них овощной салат. Не торопитесь!

Такое относительное деление на овощи-фрукты даёт нам главное - возможность смешивать их в любых пропорциях в одном приёме пищи.

Ведь некоторые диетологи настаивают на том, что «мешать» овощи и фрукты в одном приёме пищи категорически не стоит. Но вы-то теперь понимаете, что любимый многими морковно-яблочный фреш — это не совсем фруктово-овощной сок! Так что, смело экспериментируйте, создавая свои кулинарные шедевры.

Дальше больше. Это всё я рассказываю лишь для того, чтобы вы понимали, как относительны «советы» в СМИ и по ТВ, типа, «фрукты можно употреблять лишь в первой половине дня», «фрукты нельзя употреблять после еды», «фрукты нельзя есть вместе с мясом, рыбой, сырами…» и тому подобные утверждения «специалистов».

Сочетаем несочетаемое?

Вот, к примеру, тиражируемое утверждение, что дыня – «тяжёлый» продукт и есть её надо не на голодный желудок и не во время еды, а часа через 1,5-2 после основного приёма пищи. Но вспомните известное итальянское блюдо – прошутто (вяленое мясо) или испанское — хамон, их принято подавать именно с дыней, а в Средней Азии дыню едят следующим образом: после первых, обычно жирных блюд и плова, обязательно подаётся дыня, и через 10-15 минут ощущение тяжести в желудке проходит, словно после применения комплекса ферментов.

Но справедливости ради стоит сказать, что и с хамоном, и после плова съедается не целая дыня, а пару кусочков или одна скибка. Если же вам хочется съесть больше, сделайте это отдельным приёмом пищи – вторым завтраком или полдником.

А вот любимое многими поедание арбуза с хлебом (белым или чёрным) – это абсолютно неправильный способ, не позволяющий получить пользу от даров бахчи. А всё потому, что сам арбуз в пустом желудке долго не задерживается, для его переваривания нужна щелочная среда тонкого кишечника, а вот хлеб «просидит» в желудке дольше, для расщепления белков нужно время в кислой среде. Вместе с хлебом и арбуз будет «кукситься», что вызовет неприятные ощущения в желудке и потом в кишечнике.

Арбузно-дынный ликбез

Уж коль мы заговорили об арбузе и дыне, хочу дать пару советов, как их выбирать и есть.

Очень прошу, никогда не покупайте половинки или четвертинки арбузов и дынь , упакованные в пищевую плёнку! Сладкая влажная среда этих плодов, ещё и под плёнкой – просто «парник» для микробов.

Не надрезайте арбузы и дыни на рынке , чтобы удостовериться в их спелости, неизвестно сколько и каких бактерий попадёт в них с грязного ножа и рук продавца.

Не покупайте эти плоды на развалах у автомобильных дорог и железнодорожных путей , они, как губки, впитывают в себя все канцерогены и соли тяжёлых металлов.

Можно проверить «чистоту» арбуза от нитратов, опустив кусочек мякоти в воду — если вода просто помутнела, это хорошо. Если же окрасилась в розовый или красный цвет — значит, арбуз чем-то подкармливали, доращивали.

Не ешьте дыни и арбузы из холодильника. Мало того, что вы недополучите антиоксиданты – вещества, борющиеся со свободными радикалами, так вы ещё и заставите эти продукты «болтаться» в кислой среде желудка, пока они не нагреются до температуры тела. Чем это чревато, я писала выше.

И да, не бойтесь есть арбуз с косточками. Только, чтобы получить максимум пользы из них, тщательно разжёвывайте. В косточках такое количество полифенолов, антиоксидантов, минералов и витаминов, каким весь арбуз похвастать не может. Не увлекайтесь, конечно, и повторюсь, тщательно пережёвывайте, потому что твёрдая оболочка косточек может быть травмоопасна для нежной слизистой желудка и кишечника.

Удовольствие без последствий

Что ещё интересного в поедании фруктов и ягод? После того, как поели вишни, абрикосы, персики, бананы, а особенно черешню и виноград, не пейте воду и любые другие напитки. Гидрофильная клетчатка этих плодов потянет жидкость на себя и «революция» в кишечнике вам обеспечена.

Не ешьте виноград прямо с куста, лучше дать гроздям время (сутки-двое) вылежаться, чтобы уменьшить в них количество воды, иначе ждите повышенное газообразование.

И да, стыдно даже напоминать о том, что не только ягоды и фрукты, но и арбузы, дыни, бананы, цитрусовые, несмотря на то, что их шкурки пойдут в мусор, обязательно тщательно мойте перед едой! Как и руки, которыми вы будете их разделывать и есть!

Любые фрукты всегда тщательно мойте перед едой!

Итак, делаем выводы из всего, что мы узнали:

Здоровым людям, не имеющим особых проблем с желудочно-кишечным трактом, ягоды и фрукты лучше всего есть в перерывах между едой — спустя 1,5-2 часа после приема основной пищи. К этому времени вся съеденная пища уже покинет желудок и отправится в тонкий кишечник.

Людям с вялым пищеварением и пониженной кислотностью желудочного сока лучше всего употреблять ягоды и фрукты до еды — примерно за 30 минут. Фруктовые кислоты, входящие в их состав, помогут подстегнуть пищеварение и повысят выработку желудочного сока, а это в свою очередь благотворно повлияет на усвоение следующей порции пищи.

Людям с повышенной кислотностью желудочного сока есть фрукты и ягоды следует осторожно, особенно смородину, вишню и кислые яблоки. Лучше — после еды. Но помните, что даже самые кислые фрукты – отличные ощелачивающие продукты, способные снижать повышенную кислотность желудочного сока.

И как обычно, помните о мере!опубликовано econet

Автор Людмила Денисенко

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