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Восточная медицина: Как сохранить молодость

Источник: Econet 19 января 2023 6622
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Ещё учёные Древнего Востока славились тем, что знали секреты воздействия на жизненно важные зоны и тем самым помогали людям избавиться от болезней. Восточная медицина утверждает, что воздействие на активные точки имеет омолаживающий эффект, активизирует и укрепляет силы всего организма.

Восточная медицина: Как сохранить молодость

У служащих, работающих преимущественно за столом, и домохозяек в возрасте свыше 35 лет происходят более или менее серьезные разрушения в организме (те, кто постоянно занимается спортом и закаляет свое здоровье, конечно, другое дело). Для людей, ведущих малоподвижный образ жизни, ежедневное повторение упражнений, связанных с активными точками, - это шанс уменьшить поражения и долго сохранить молодость.

Эффективные упражнения, связанные с активными точками рук и ног

Дух и тело человека неразделимы, они имеют тесную взаимосвязь: скопление психических напряжений исключает возможность сохранения здорового организма, а при переутомлении тела обычно страдает и настроение.

Я в детстве был очень слаб и все время обращался к врачу, но стал совершенно здоровым благодаря выполнению пальцевых упражнений.

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Встречая тех, кто любит повторять, что они родились с хрупким здоровьем, я обязательно им говорю: "Бросьте такую мысль. Правильная методика и Ваше стремление дадут Вам возможность приобрести крепкое здоровье".

Восточная медицина учит: для предотвращения старения организма нужно "укрепить селезенку и желудок, не допустить ослабления почек".

На этой основе методика сохранения здоровья пальцевыми упражнениями дает приемы массирования большого пальца ноги и других важных точек.

Восточная медицина: Как сохранить молодость

Активные точки - на кистях рук и больших пальцах ног

Упражнение 1 (см. рис. 1). Держа левую руку правой, крутят левой кистью туда и обратно и тем самым трут левую руку правой (30 раз).

Рис. 1. Крутят кистью левой руки туда и обратно

Восточная медицина: Как сохранить молодость

Упражнение 2 (см. рис. 2). Слегка массируют большой и второй пальцы ноги, а также точку, находящуюся у внутреннего края коленной чашечки.

Восточная медицина: Как сохранить молодость
Рис. 2. Слегка массируют большой и второй пальцы ноги, а также указанную точку на внутреннем крае коленной чашечки

Упражнение 3 (см. рис. 3). С усилием нажимают подушечкой среднего пальца левой руки на точку Юсэн на подошве правой ноги (сзади возвышения основания большого пальца ноги).

Восточная медицина: Как сохранить молодость

Рис. 3. Нажимают на точку Юсэн

При этом важно при нажатии делать выдох (для каждой подошвы 8 раз).опубликовано econet

©Йосиро Цуцуми

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Источник: https://econet.kz/

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