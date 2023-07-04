ДИЕТЫ: причина накопления голода и лишнего веса

Постоянно удовлетворяя голод, мы поддерживаем постоянство жизни. Между тем, есть люди для которых привычно находится в повышенном голоде и в благополучные времена. Эти люди заметны по избыточной массе тела, являющейся приспособлением и буферным состоянием от еще более сильного голодания

Все что мы получаем с едой в той или иной степени служит удовлетворению наших физиологических и психологических потребностей. Все наши потребности полностью никогда не удовлетворяются и для человека нормально быть голодным и нуждающимся. Это не тот голод, о котором пишут в книгах по истории или показывают в кадрах кинохроники, а тот, который предшествует этому страшному состоянию и составляет нашу обычную жизнь.

Повышенный голод, лишний вес и диеты

Постоянно удовлетворяя голод, мы поддерживаем постоянство жизни. Между тем, есть люди для которых привычно находится в повышенном голоде и в благополучные времена. Эти люди заметны по избыточной массе тела, являющейся приспособлением и буферным состоянием от еще более сильного голодания.

Они накапливают свой голод вместе с избыточной массой тела из-за нарушения регулярности питания. Их организм приспосабливается к повышенному хроническому голоду, включая компенсаторные механизмы выживания в виде лишнего веса.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Занимаясь снижением веса полезно рассмотреть вопрос о том, что мы получаем или в случае голода не получаем с едой:

1. Энергию для жизни – килокалории.

2. Строительный материал - витамины, микроэлементы, жиры, белки, углеводы. Как говорят, «человек есть то, что он ест!»

3. Удовольствия, которые в свою очередь можно условно разделить на телесные и психосоциальные:

Телесные от вкуса продуктов. Кислый, горький, сладкий, соленый в Китайской культуре выделяют отдельным пятым вкусом острый, в Ирано-Авганской культуре еще и терпкий (вяжущий) вкус. Противоположенные голоду телесные ощущения сытости проявляются приятным теплом, наполненностью в желудке и расслаблением тела.

Психосоциальные от причастности к семейным (религиозным) пищевым традициям и ритуалам. Умение благодарить, когда тебя угощают и умение угощать.

Диета (от греч. díaita — образ жизни, режим питания), специально разработанный режим питания в отношении количества, химического состава, физических свойств, кулинарной обработки и интервалов в приёме пищи. ВСЕ диеты, помогая снижать вес, еще больше увеличивают существующий у человека с лишним весом повышенный голод. Но они дают временное снижение веса и этим привлекательны.

Если составить таблицу способов снижения веса с помощью ограничительного питания, то получиться следующее:

Низкокалорийные диеты, зарекомендовавшие себя как быстрый способ снижения веса. Но и здесь есть НО!

1. Низкокалорийной диете всегда сопутствует страх «выйти» за границы назначенного коридора и для этого требуются те или иные манипуляции с сознанием, уменьшающие страх.

2. Мы легко можем посчитать, сколько энергии потребляется до десятой и даже сотой доли калорий. Но сколько тратим, посчитать стой же точностью не возможно, да и не считаем. Не считаемся с неизбежным накоплением голода и тем, что создаем дополнительные предпосылки для еще большего избыточного веса.

Исключение из рациона тех или иных продуктов тоже имеет свои «но» - «запретный плод сладок». Просто отказ от удовлетворения тех или иных потребностей приводит к накоплению напряжения и усилению голода.

Раздельное питание. Замаскированный псевдонаучными рассуждениями тот же вариант исключения из рациона продуктов. Не буду соревноваться в уме с теми, кто этот вариант питания считает верным, в противовес приведу лишь пример кухней народов мира. Уже более 6000 лет от Африки до земель Крайнего Севера во всех культурах, белки со сложными углеводами сочетаются. Считать себя «ученым», превзошедшим народную мудрость, по-моему, глупо.

Временной режим питания. Все его знают, мало, кто понимает и не задумывается, как это работает. «Я после шести не ем, пойду, попью борща с котлетами». Ну и, наконец, просто исключение еды, чистый голод. Как человек с медицинским образованием скажу лишь, что голод – это прекрасное, доступное дополнение при лечении многих проблем со здоровьем, начиная от избавления от кожных заболеваний и заканчивая депрессиями, но к грамотному снижению веса, ни имеет никакого отношения.

* При разных формах диет (особенно при низкокалорийных) витамины назначаются отдельно.

** Зависит от отношения к подсчету. Если человек «не боится» цифр то он спокоен, зная калорийность того или иного блюда, если подсчет его «напрягает» или он не учитывает уже самим просчитанную калорийность, то это вызывает негативные последствия.

*** Не все витамины и микроэлементы усваиваются телом без сочетания с другими веществами. Например, каротин из моркови не усваивается без жиров. В той или иной степени будет накапливаться элементный голод. Его пример в жизни знаком всем в той или иной степени особенно беременным женщинам. В тот период, когда формируется костная ткань будущего ребенка, кальций для образования скелета берется из костей матери, поэтому многие в период беременности едят мел как источник кальция.

**** Накапливается «психосоциальный» голод, когда твои домочадцы, друзья не разделяют твоей формы питания.

***** Удовольствие при голоде связано напрямую с сознательным выбором данного способа. Как «победа» разума над телом. Я бы сказал как победа взрослого, наказавшего ребенка лишением еды. Каждый минус это тот или иной голод - причина срывов с диеты. Голод накапливаться часами, как например при гипокалорийном питании, днями, неделями и даже годами, когда человек «гуляет» с одной диеты на другую в тщетной надежде найти подходящую. Вот именно здесь возникает важный момент когда «на сцену» пора выйти психологии с обсуждением вопросов, связанных не столько с пищей, сколько с отношением к себе через нее.опубликовано econet

Автор Олег Новоселов

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet