Прощай целлюлит! Делаем точеные бедра

Целлюлит — эстетическая проблема, волнующая многих женщин. Решить эту проблему помогут специальные упражнения, которые подтянут вверх мышцы бедра и уберут неровности очертаний.

Недостаточная мышечная активность приводит к тому, что целлюлит постепенно завоевывает все большие пространства на вашем теле. Ученые констатируют, что этот чудной «сорняк» разрастается именно в тех областях тела, где мышцы дряблые и неразвитые. К примеру, недостаток тонуса ягодичной мышцы, самой большой мышцы нашего тела, приводит к тому, что ягодицы отвисают, а это влечет за собой нарушение формы бедра, в верхней части которого образуется характерная выпуклость. Укрепив ягодичные мышцы, мы как бы подтягиваем вверх мышцы бедра и убираем образовавшиеся неровности очертаний.

Долой целлюлит: Упражнения для бедренных мышц

Упражнение «Приседание»

Исходное положение: стоя, ноги шире плеч, стопы развернуты, нижняя часть брюшного пресса втянута, руки вытянуты перед собой и соприкасаются вытянутыми пальцами (рис. 4).

Сохраняя спину прямой, медленно сгибая колени, присядьте до такого положения, которое не потребует от вас чрезмерного напряжения, однако бедра не должны опускаться ниже уровня коленей (рис. 5).

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Медленно выпрямите ноги до половины (рис. 6), а затем опять присядьте.

Повторите упражнение 12–24 раза.

Упражнение «Полуприсед с опорой»

Исходное положение: стоя возле опоры (спинка стула), ноги вместе, правая рука лежит на опоре, левая на бедре.

Поднимитесь вверх на носках, подтяните мышцы ягодиц и втяните живот (рис. 7).

Потом, согнув колени, слегка присядьте вниз – на 7-12 см (рис. 8).

Не спеша досчитайте до трех и медленно вернитесь в исходное положение.

Повторите упражнение 12–24 раза.

Упражнение «Приседания с опорой спиной»

Исходное положение: опираясь прямой спиной о стену.

Медленно спускаясь вниз, присядьте до положения «сидя на стуле», колени располагаются точно над стопами (рис. 9).

Медленно досчитайте до пяти, затем медленно вернитесь в исходное положение.

Повторите упражнение 7-12 раз.

Упражнение «Приседания с раздвинутыми ногами»

Исходное положение: то же, ноги поставлены широко в стороны и носки слегка развернуты.

Соскользните в положение «сидя на стуле» (рис. 10).

Медленно досчитайте до пяти и вернитесь в исходное положение.

Повторите упражнение 7-12 раз.

Упражнение «Растяжка передней поверхности бедра»

Исходное положение: стоя, ноги вместе.

Согните ногу назад, захватите рукой стопу и притяните пятку к ягодице (рис. 11).

Удерживайте эту позу до 10 счетов. Не прогибайте спину и не касайтесь пяткой ягодицы.

Повторите упражнение 7-12 раз для каждой ноги.

Упражнение «Укрепление наружных мышц бедра»

Исходное положение: лежа на правом боку, согнув ноги в коленях и подтянув их к животу так, чтобы угол между туловищем и бедром составлял примерно 90° (рис. 12).

Не размыкая стоп, чтобы удержать равновесие, приподнимите левое бедро (рис. 13).

Удержите на один счет и опустите бедро.

Повторите упражнение 7-12 раз для каждой ноги со сменой положения.

Упражнение «Растяжка наружной поверхности бедра»

Исходное положение: сидя со скрещенными ногами.

Захватите руками одну стопу и потяните ее по направлению к голове как можно выше (рис. 14), в идеале – до лба.

Удержите на 10 счетов.

Повторите упражнение 7– 12 раз для каждой ноги.

Упражнение «Укрепление внутренних мышц бедра»

Исходное положение: лежа на правом боку, согнув руку в локте и опираясь головой на кисть. Согнутая левая нога стоит на полу за правой (рис. 15).

Держа правую ногу прямой с оттянутым носком, поднимите ее на несколько сантиметров от пола. Удержите на 10 счетов и медленно опустите.

Повторите упражнение 7-12 раз для каждой ноги со сменой положения.

Упражнение «Растяжка внутренней поверхности бедра»

Исходное положение: сидя со скрещенными ногами.

Соедините стопы, как можно ниже приблизьте колени к полу (рис. 16).

Удержите на 10 счетов.

Повторите упражнение 7– 12 раз.опубликовано econet

Олег Асташенко "Стоп, целлюлит! Комплексная программа избавления от лишнего жира"

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet