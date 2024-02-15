Эти продукты — важная часть противоракового рациона

Низкокалорийные, с высоким содержанием клетчатки и почти со всеми витаминами и минералами, необходимыми организму, овощи - это фундаментальный элемент питания. Хотя многие думают, что овощи - это пара листьев салата и помидоров, на самом деле, овощей очень много, и их можно использовать разными способами
Низкокалорийные, с высоким содержанием клетчатки и почти со всеми витаминами и минералами, необходимыми организму, овощи - это фундаментальный элемент питания. Хотя многие думают, что овощи - это пара листьев салата и помидоров, на самом деле, овощей очень много, и их можно использовать разными способами.
Помимо того, что их едят сырыми в салате, многие овощи можно слегка поджаривать или готовить, можно увеличить их потребление, выжимая из них сок, а также добавлять их к тушеным блюдам и супам. Домашние пророщенные и ферментированные овощи - еще один способ значительно улучшить ваш рацион.
Ферментация - один из лучших методов превратить обычные овощи в суперфуд. В процессе культивирования образуются полезные микробы, которые имеют чрезвычайно важное значение для здоровья, поскольку помогают сбалансировать кишечную флору и тем самым повысить общий иммунитет.
Кроме того, ферментированные продукты - одни из лучших хелатирующих средств и средств детоксикации, то есть, они помогают избавиться от широкого спектра токсинов, включая тяжелые металлы.
Благодаря высокому содержанию в них воды и фитохимических веществ, овощи помогают добиться здорового "сияния".
"В ходе исследования, проведенного в университете Сент-Эндрюс, был сделан вывод о том, что люди, которые в течение шести недель съедали по три дополнительных порции ежедневно, выглядели лучше, чем те, кто ели меньше овощей".
Причина такого улучшения? Каротиноиды - пигменты, которые придают овощам красный и оранжевый цвет, также улучшают цвет кожи, делая его более розовым и светящимся.
Многие овощи также известны своими антивозрастными свойствами, которые помогают укрепить кожу и борются с морщинами.
В овощах - низкое количество углеводов (общее количество углеводов за вычетом клетчатки) и высокое количество клетчатки, поэтому употребляя много овощей, вы сможете худеть и контролировать свой вес несколькими путями.
Простое сокращение чистых углеводов и увеличение клетчатки фактически помогут вам достичь результатов, вполне сопоставимых в результатми сложных диет.
Исследование показало, что клетчатка обладает свойством подавлять аппетит, что помогает вам чувствовать себя более сытым и не соблазняться вредными снеками.
Клетчатка также помогает улучшить метаболические маркеры, такие как артериальное давление, уровень холестерина и сахара в крови; помогает защитить сердце и здоровье сосудов и, как представляется, снижает смертность от всех причин.
Улучшает здоровье кишечника и способствует "регулярности"
Запор - это одна из наиболее распространенных проблем кишечника, от которой страдает почти каждый пятый американец. Он вызывает дискомфорт, вздутие и болезненные спазмы.
Клетчатка и вода в овощах могут предотвратить развитие событий по этому сценарию и содействовать оптимальному здоровью кишечника в целом, благодаря питанию благотворных кишечных бактерий.
Питание является обязательным для спортивных состязаний. К овощам, которые повышают выносливости и скорость восстановления, относятся свекольный сок, томатный сок и кресс водяной.
По результатам одного исследования "установлено, что ежедневное употребление 500 мл органического свекольного сока в течение шести дней помогло мужчинам-велосипедистам проезжать на 16 процентов дольше, в отличие от тех, кто пили напиток плацебо.
Овощи помогают повысить уровень энергии, особенно если в это же время сократить потребление чистых углеводов и обработанных продуктов. В этом отношении, как правило, особенно мощным и быстродействующим будет сок из овощей.
Недавние исследования показывают, что более высокий уровень потребления овощей поможет чувствовать себя спокойнее и улучшит умственное благополучие
Употребление фруктов и овощей также связано с более частыми сообщениями о любопытстве и творчестве — чертами, ассоциирующимися со счастьем.
Овощи помогают снизить риск многих хронических заболеваний, включая диабет, сердечные заболевания, инсульт и определенные раковые заболевания.
В одном недавнем исследовании употребление всего одной дополнительной порции листовой зелени в день снизило риск диабета 2 типа на 14 процентов.
Исследователи обнаружили, что ген T-bet, который необходим для производства критических иммунных клеток в кишечнике, активируется зелеными листовыми овощами.
Эти иммунные клетки, называемые врожденными лимфоцитами, находятся во внутренней оболочке пищеварительного тракта, и считаются необходимыми для:
В овощах содержится целый ряд антиоксидантов и других борющихся с болезнями соединений, которые очень трудно найти в других продуктах. Растительные химические вещества, называемые фитохимикатами, уменьшают воспаление и ликвидируют канцерогены, в то время как другие регулируют скорость воспроизведения клеток, избавляются от старых клеток и поддерживают целостность ДНК. Многие полезные свойства овощей обусловлены естественными пигментами в продуктах.
Хотя рекомендуется есть все "цвета радуги", фиолетовые продукты, как правило, выделяются благодаря содержащимся в них эффективным антиоксидантам, которые называются антоцианины. Исследования связывают антоцианины со снижением риска ряда заболеваний, включая рак, сердечно-сосудистые заболевания, неврологические расстройства и ухудшение работы мозга.
Они также способствуют профилактике ожирения и диабета, отчасти путем ингибирования некоторых ферментов в пищеварительном тракте и поддерживая контроль нормального уровня сахара в крови. Кроме того, они обладают мощными противовоспалительными эффектами, что объясняет их защитные свойства при борьбе с хроническими заболеваниями. В продуктах темно-красного и синего цвета - в том числе, всех ягодах - множество полезных антиоксидантов.
К овощам, богатым антоцианинами, относятся:
Овощи также являются ключевым компонентом, если вы хотите снизить риск рака. Овощи семейства крестоцветных, такие, как брокколи, цветная и белокачанная капуста, как представляется, имеют особо важное значение, и неоднократно демонстрировали способность предотвращать определенные раковые заболевания, препятствуя росту раковых клеток и способствуя апоптозу (гибели клеток).
К другим овощам, содержащим изотиоцианаты, относятся:
Изотиоцианаты в этих овощах приводят в действие сотни генетических изменений, активируя гены, которые борются с раком, и отключая те, которые способствуют развитию опухолей. По данным одного из недавних исследований, "полученные данные указывают на то, что овощи семейства крестоцветных - это не только важный источник питательных веществ, но, возможно, и ключ к ликвидации рака как угрожающей жизни болезни". Помимо рака молочной железы, исследования также подтвердили защитные свойства этих овощей для других видов рака, например:
Рак мочевого пузыря – исследователи установили, что чем выше потребление овощей семейства крестоцветных, тем меньше риск рака мочевого пузыря у мужчин - на целых 50 процентов
Рак легких – исследователи установили, что у мужчин с обнаруживаемыми количествами изотиоцианатов в организме на 36 процентов ниже возможность развития рака легких в течение 10 лет
Рак простаты – всего несколько дополнительных порций брокколи каждую неделю, как установлено, защищают мужчин от рака простаты
Рак печени — недавние исследования показывают, что употребление брокколи три-пять раз в неделю может снизить риск рака печени и помочь предотвратить развитие неалкогольной жировой болезни печени
Одним из натуральных изотиоцианатов, известным своими эффективными противораковыми свойствами, является сульфорафан, который образуется, когда вы режете или жуете брокколи (это соединяет его прекурсор глукорафанин и фермент мирозиназу). Когда брокколи попадает в организм, кишечные бактерии помогают выделить сульфорафан из брокколи, который будет полезен организму, но это весьма хитрое предложение, потому что сульфорафан прикрепляется к молекуле сахара серной связью.
Чтобы сульфорафан выделился, фермент в брокколи расщепляет сахар. Но сульфорафан легко деактивируется белком, захватывающим серу.
Исследователи установили, что лучше всего максимально увеличить уровень сульфорафана, чтобы организм мог его усвоить - это прогреть брокколи в течение 10 минут при 60 градусах Цельсия (или слегка потушить ее в течение трех-четырех минут, пока она несколько не размягчится). Этого вполне достаточно, чтобы разрушить эпитиоспецифический белок, который прикрепляется к сере и значительно истощает количество биодоступного сульфорафана.
Другой вариант - есть брокколи. Свежие ростки брокколи - ГОРАЗДО эффективнее целой брокколи, что позволяет вам в плане количества съесть гораздо меньше. Тесты показали, что 3-дневные ростки брокколи стабильно содержат в 10-100 раз больше глюкорафанина - прекурсора сульфорафана - чем в зрелой брокколи.
Лютеолин - еще одно важное растительное противораковое соединение, которое находится в некоторых овощах, включая сельдерей, перец и морковь. Ранее его связывали с более низкими показателями возрастной потери памяти у мышей, но в последнее время исследователи обнаружили, что он способен замедлять развитие рака груди, особенно рака, вызванного заместительной гормональной терапией (ЗГТ).
По мнению исследователей, доброкачественные образования в тканях груди могут превратиться в опухоли, если получат "импульс", например, прогестин, который привлекает кровеносные сосуды и "подпитывает" образования, позволяя им расширяться. Когда это происходит, клетки рака молочной железы "обретают свойства стволовых клеток, из-за чего их труднее убить", – заявил научный руководитель исследования.
Однако, под воздействием лютеолина в лабораторных условиях, жизнеспособность клеток рака груди заметно снизилась. Отмечалось не только значительное уменьшение кровеносных сосудов, питающих клетки, но и их «свойств стволовых клеток», что привело к противоопухолевому эффекту. Затем исследователи протестировали лютеолин на мышах с раком молочной железы и наблюдали аналогичные результаты.
Если вы хотите получать достаточно овощей с рационом, попробуйте выжимать соки и добавить ростки. Ростки исключительно богаты питательными веществами, включая антиоксиданты, минералы, витамины и ферменты, защищающие от повреждений свободными радикалами, поэтому вы получаете огромное количество полезных веществ, а съедаете при этом намного меньше.
В процессе проращивания значительно возрастает содержание витаминов и основных жирных кислот. Возглавляют список семян, которые можно проращивать, семена подсолнечника и ростки гороха - в них в 30 раз больше питательных веществ, чем в органических овощах, которые можно выращивать в собственном огороде.
Качество белка и содержание клетчатки в фасоли, орехах, семенах и зерновых тоже выше в ростках, потому что в них минералы, такие, как кальций и магний, связываются с белком, что повышает их биодоступность. Кроме того, в ростках содержится в 100 в раз больше ферментов, чем в сырых фруктах и овощах, что позволяет вашему организму получать больше витаминов, минералов, аминокислот и основных жиров из других продуктов.
Ростки поддерживают здоровую регенерацию клеток и оказывают ощелачивающее действие на организм, которое, как считается, защищает от болезней, в том числе от рака (так как многие опухоли являются кислотными). Будучи богатыми кислородом, ростки помогают защититься от вирусов и бактерий, которые не выживают в условиях, насыщенных кислородом.
Ростки - это максимально местная еда, которую вы легко можете вырастить на собственной кухне - тогда вы точно будете знать, что вы едите. Еще один бонус - их дешевизна.
Одним из преимуществ ростков является то, что их можно выращивать круглый год, даже когда холодно и темно. К наиболее распространенным проросткам бобовых, орехов, семян и зерна относятся:
Еще раз: выжимание сока - отличный способ увеличить потребление овощей. Когда вы пьете свежеприготовленный сок из зелени, вы как будто получаете внутривенное вливание витаминов, минералов и ферментов, потому что они попадают прямо в вашу систему, не требуя расщепления.
Овощи, которые очень рекомендуются:
Используйте умеренно ввиду высокого содержания в них углеводов:
Овощи (или то, что считается ими), которых следует избегать:
© Джозеф Меркола
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Источник: https://econet.kz/
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