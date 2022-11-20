Цинк: ключевой минерал для иммунной системы

Ваше тело нуждается в цинке каждый день в определенном количестве, потому что слишком большое его количество может быть столь же вредным, как слишком малое. У вашего тела нет способа хранить цинк, поэтому его уровень зависит от ежедневного питания

С таким количеством новых трав и добавок на рынке легко упустить из виду основы для надежной иммунной защиты.

Одним из них является микроэлемент цинк. Ваше тело нуждается в цинке каждый день в определенном количестве, потому что слишком большое его количество может быть столь же вредным, как слишком малое. У вашего тела нет способа хранить цинк, поэтому его уровень зависит от ежедневного питания. Цинк важен для ряда жизнеобеспечивающих функций, в том числе:

Сильный иммунитет

Важный компонент ферментов, участвующих в ремоделировании и профилактике рака

Поддержание вашего настроения, умственной ясности и восстановительного сна

Простата и здоровье кишечника

Чувства вкуса и запаха

Цинк: надежная защита вашей иммунной системы

Цинк является составной частью по меньшей мере 3000 различных белков в вашем организме и компонентом более чем 200 различных ферментов. Фактически, цинк участвует в большем количестве ферментативных реакций в вашем организме, чем любой другой минерал.

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Цинк увеличивает производство белых кровяных клеток и помогает им эффективно бороться с инфекцией. Он также увеличивает количество клеток-убийц, которые борются с раком, помогает вашей иммунной системе высвобождать больше антител и поддерживает заживление ран.

Можете ли у вас быть дефицит цинка?

Слабый дефицит цинка относительно распространен, особенно у младенцев и детей, беременных или кормящих женщин, пожилых людей, людей с плохой желудочно-кишечной абсорбцией или заболеваниями кишечника, таких как болезнь Крона, и у тех, кто придерживается вегетарианской или веганской диеты.

Ряд факторов способствует общей проблеме дефицита цинка:

Годы практики коммерческого сельского хозяйства , такие как монокультура (заполнение больших пространств земли одинаковым урожаем из года в год), оставили наши почвы с дефицитом природных минералов, таких как цинк.

Некоторые лекарства истощают цинк в вашем теле , такие как ингибиторы АПФ, тиазидные диуретики и кислотоупорные препараты, например, Prliosec и Pepcid.

Определенные диеты, такие как вегетарианская / веганская и диеты с высоким содержанием зерна, имеют низкий уровень биодоступного цинка и высокий уровень фитиновых кислот, что еще больше ухудшает поглощение цинка.

Слабый дефицит цинка может привести к частым простудам и гриппу, хронической усталости и плохому общему здоровью. Рост и развитие вашего ребенка жизненно зависят от хорошего питания, а неадекватный уровень цинка может привести к нарушениям настроения, плохой памяти, слабому обучению и низкой успеваемости в школе.

Дефицит цинка также может способствовать угрям и плохому зрению. Хронический дефицит цинка может влиять на зрение, вкус, запах и память. Белые пятна на ваших ногтях могут указывать на то, что вы не получаете достаточного количества цинка.

Цинк - ключевой минерал для вашей иммунной системы

Если ваше тело имеет неадекватный запас цинка, вы испытаете повышенную восприимчивость к различным инфекционным агентам. Ваши белые кровяные клетки просто не могут функционировать без цинка.

Цинк влияет на несколько аспектов вашей иммунной системы, включая нейтрофилы, естественные клетки-киллеры, фагоцитоз, продукцию цитокинов, продукцию антител и даже регуляцию генов в ваших лимфоцитах. Цинк участвует во многих основных клеточных функциях, включая репликацию ДНК, транскрипцию РНК, деление и активацию клеток и стабилизацию клеточных мембран.

Исследование влияния цинка на патогены немного противоречиво, но многие исследования показывают сильный защитный эффект. Некоторые исследования показывают, что цинк может сократить продолжительность вашей простуды на 50 процентов.

The Cochrane Review обнаружил, что цинк снижает как продолжительность, так и тяжесть симптомов простуды. И профилактическое использование цинка помогло предотвратить простуду, что привело к меньшему количеству пропусков школьных занятий и меньшему использованию антибиотиков у детей.

Цинк является отличительной молекулой для белков тимуса, которые являются иммунными веществами, сделанными вашей вилочковой железой. Без цинка вам не хватает этой иммунной защиты. Соли цинка смертельны для многих патогенов. Вирусный гастроэнтерит замедляется при проглатывании цинка из-за прямого противомикробного действия ионов цинка в вашем желудочно-кишечном тракте.

Если вы беременны, цинк ЕЩЕ более важен

Редко бывает более требовательное в плане питания время в жизни женщины, чем беременность (а затем грудное вскармливание), когда потребление питательных веществ из пищевых продуктов и добавок необходимо не только для того, чтобы поддерживать ее организм, но также для того, чтобы кормить и поддерживать ее быстро растущего ребенка.

Поскольку цинк необходим для правильного деления клеток, жизненно важно получить адекватное количество цинка в течение этого времени.

Низкие уровни цинка были связаны со следующим:

Преждевременные роды

Дети с низким весом при рождении

Задержка роста

Преэклампсия

В одном из исследований было обнаружено, что добавление цинка во время беременности приводило к появлению младенцев со значительно большей окружностью головы и более высоким весом при рождении. Цинк имеет много других важных функций в вашем теле, обобщенных в следующей таблице:

Диеты с высоким содержанием зерна непосредственно связываются с недостатком цинка

Диеты с высоким содержанием зерна могут привести к ряду проблем со здоровьем, включая тяжелый дефицит цинка, что, в свою очередь, может привести к рахиту и карликовости. По словам эксперта по питанию доктора Лорен Кордейн:

«Считается, что высокий уровень фитата в пресных хлебах из цельного зерна вызывает дефицит цинка, который, в свою очередь, несет ответственность за гипогонадизм карликовости, а также другие проблемы со здоровьем, связанные с недостатком цинка. В Европе, где иммигранты-пакистанцы потребляют высокий уровень пресного хлеба из цельного зерна, рахит среди их детей остается проблемой».

Почему? Известно, что зерна содержат фитиновые кислоты (как, например, бобовые, семена и соя), и фитиновые кислоты ухудшают поглощение минералов, таких как кальций, железо, магний и цинк. Люди в западных популяциях, наиболее подверженные риску, - это люди с диетами с высоким содержанием нерафинированных зерен, бобовых, соевого белка и кальция и с низким содержанием животного белка.

Белок помогает в поглощении цинка. Животные белки увеличивают поглощение цинка в целом. Вегетарианские и веганские диеты часто состоят из большого количества зерна и бобовых и содержат больше фитиновой кислоты и могут увеличить риск дефицита цинка. Это всего лишь одна из многих причин, по которым я не рекомендую есть много зерна.

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Как оптимизировать уровень цинка

Как всегда, лучше всего оптимизировать свое питание, реализуя диету, богатую цельными продуктами, для удовлетворения вашей потребности в цинке. Животные продукты на сегодняшний день являются самыми богатыми диетическим цинком, как вы можете видеть в таблице ниже. Устрицы содержат до 182 мг на порцию!

Если по какой-либо причине вы не получаете достаточного количества цинка или являетесь вегетарианцем или имеете одно из условий, перечисленных в таблице выше, вы можете принимать добавку цинка. Но какую добавку стоит принимать?

Хорошего понемногу…

Важно получить адекватное количество цинка, баланс является ключевым. СЛИШКОМ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО также может вызвать проблемы, хотя для достижения токсичного уровня обычно требуется довольно высокая доза и большое количество времени. Хронически чрезмерное потребление цинка может подавлять поглощение меди и железа, приводя к недостаткам в этих минералах.

В заключение, цинк является часто забытым питательным штампом, который стоит добавить к вашему арсеналу для борьбы с гриппом. Это недорогая страховка, которая может остановить вирусы на пути.опубликовано econet.ru.

© Джозеф Меркола

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