Как избежать возрастного обвисания щек

Когда мы стареем, кожа на щеках начинает провисать, и тогда говорят, что человек теряет очарование юности. К этому времени щеки западают на скулах и свисают к подбородку...
Щеки — самая большая часть лица. Их можно сравнить с двумя натянутыми простынями, которые покрывают лицо от челюсти до висков и от ушей до носа.
Когда мы стареем, кожа на щеках начинает провисать, и тогда говорят, что человек теряет очарование юности. К этому времени щеки западают на скулах и свисают к подбородку.
Возможно, вы еще не достигли этой стадии, но могу заверить вас, что со временем они начнут провисать как два пустых мешка, если вы прямо сейчас не начнете заниматься ими.
Видеть разницу между расслабленной и упругой щекой — самое трудное дело, которому вам предстоит научиться. Но если вы научитесь чувствовать, как сокращаются мышцы щек и как они расслабляются, вы сможете тонизировать их, и они будут «слушаться» вас.
У мужчин, у женщин первым признаком старения является складка на линии челюсти, которой на самом деле быть не должно.
Чтобы в полной мере осознать неприглядность провисающих щек, прежде всего надо понимать всю важность наличия щек на лице.
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Группы мышц под щеками выполняют важную роль в повседневной жизни, они помогают жевать пищу, и вопрос заключается в том, являются ли щеки «мешками» для пищи, для ее хранения (как ухомяков или бурундуков)?
То, КАК мы едим и ЧТО мы едим, на самом деле самым непосредственным образом влияет на те движения, которые выполняют мышцы лица (и щек в том числе).
Если вы привыкли набивать в рот большое количество еды, то, конечно, часть еды будет скапливаться за щеками со стороны челюсти.
Многие люди именно так и делают всю свою сознательную жизнь. Они набивают в рот столько еды, сколько там может поместиться, забывая о том, что зубам нужно место для пережевывания пищи.
В момент пережевывания пищи две ее трети находятся за щеками. От этого щеки растягиваются, и в конце концов все кончается тем, что щеки становятся похожими на пустые мешки, когда в них нет еды.
Самое лучшее — класть в рот пищу небольшими порциями, тщательно пережевывать ее и глотать прежде, чем последует очередная порция.
В цивилизованных странах детей именно этому и учат, но если вы придете в ресторан и посмотрите по сторонам, то поразитесь тому, что увидите.
Предлагаю вам однажды, когда вы будете дома в одиночестве, сесть перед зеркалом и посмотреть, как вы едите.
Следите за движениями, которые делают щеки, рот и челюсти.
Запомните, какие движения со стороны могут выглядеть приятными, а какие — некрасивыми.
Например, если у вас в зубах есть дырки, там будет застревать пища.
Вы заметили, что один уголок рта кривится, когда язык начинает выбирать остатки пищи, попавшие в мешки между зубами и челюстью?
Старайтесь удерживать пищу в границах зубов. Все, что оказывается вне этой границы, — это излишки пищи, попавшей в рот.
Количество пищи во рту должно быть таким, чтобы умещаться в ротовой полости при закрытых челюстях.
Пережеванная пища должна занимать во рту столько места, чтобы не составляло труда проглотить ее, не прибегая для этого к помощи напитка.
Предпочтительно, чтобы каждая порция еды, попадающей к вам в рот, на 60 — 70 процентов состояла из салатов, овощей и фруктов, которые содержат сок, помогающий смачивать другие углеводы (например хлеб, рис, макароны) в момент пережевывания.
Чем лучше смочена пища соками, содержащимися в пище, пищеварительными энзимами и слюной, которые являются куда более эффективными лубрикантами, чем любой бокал вина, кружка пива или стакан воды, тем легче ее проглотить.
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Если ваш рацион питания хорошо сбалансирован, вам вовсе не обязательно запивать еду жидкостью. Любая еда хороша только тогда, когда в ней содержится достаточное количество соков.
Если вы будете тщательно пережевывать пищу, вам не потребуется дополнительное количество жидкости, чтобы проглотить ее. Всегда лучше пить жидкость после еды.
Так что помните: всегда кладите в рот небольшое количество пищи, ровно столько, чтобы во время еды движения лица оставались привлекательными. Как только излишек пищи оказывается за щекой (или обеими щеками), форма лица искажается, и тогда вы можете увидеть свое карикатурное изображение.
Если вы не откажетесь от дурной привычки набивать в рот большое количество пищи, то в конце концов станете похожи на хомяка с обвисшими защечными мешками.
Лягте на пол на спину, согните ноги в коленях и расслабьтесь.
Если бы ваши щеки были тканью, пришпиленной к костям черепа, то оказалось бы, что там всего четыре булавки, которые находятся в четырех точках: одна из них — на внешней стороне виска, другая чуть ниже внутреннего уголка глаза, третья — в нижнем углу челюстной кости, а четвертая — чуть выше верхней губы (см. фото 45).
Запомните, где расположены эти точки. Это самые важные «географические пункты» на карте «местности» вашего лица.
Когда будете лежать на полу, попробуйте вспомнить, где именно расположены эти точки.
Состояние и правильность расположения кожи щек между этими точками подготовит вас к сеансу релаксации.
1. Поверните голову вправо в удобное положение. Таким образом, левая скула окажется в максимально высоком положении.
2. Сконцентрируйте внимание на высшей точке скулы, представляя себе, что она мягкая и расслабленная, что покрывающая ее кожа очень гладкая, что щека — песочная дюна на морском берегу, она буквально тает под солнечными лучами на теплом летнем ветру.
Мягко расслабьте эту щеку, наблюдая за тем, как напряжение «сползает» по щеке вниз к своей нижней точке.
3. Проделывая все это, сделайте глубокий вдох и считайте до 10, а затем медленно выдыхайте воздух.
4. Медленно поворачивайте голову то вправо, то влево. Вспомните, какой должна быть расслабленная щека. Постоянно сравнивайте ощущения, которые вы испытываете, работая с правой и левой щеками.
5. Теперь поверните голову влево и повторите сеанс релаксации с другой (правой) щекой.
Обратите особое внимание на область, расположенную около уголка рта. При этом следите за тем, чтобы не прикусывать щеку изнутри и держать язык ровно.
Находясь в этом положении, обратите внимание на свои ощущения на другой стороне лица, которая лежит на полу,понаблюдайте за тем, как она начинает все больше и больше провисать в направлении пола (как пустой мешок).
Когда научитесь как следует выполнять это упражнение на расслабление, вы сможете легко изолировать движения мышц на разных сторонах лица и тонизировать их.
Оставайтесь в том же расслабленном положении. Голова повернута влево. Теперь расслабьте плечи и шею.
1. Следите за обеими щеками сразу. Попробуйте сокращать мышцы щек с одной (правой) стороны, одновременно расслабляя те же мышцы на другой (левой) стороне. При этом та сторона, на которой мышцы сокращаются, должна находиться сверху. Ваша задача состоит в том, чтобы подтягивать ее вверх за счет сокращения мышц и таким образом не давать щеке провисать.
Если будет трудно напрягать мышцы на одной щеке, представьте себе, что вы прикусили внутреннюю часть этой щеки. Однако при этом вы, конечно, не должны делать этого по-настоящему. Ощущение должно быть примерно таким же, но значительно менее интенсивным.
Если щека серьезно провисает в этом положении, можете испытывать более интенсивные ощущения.
Используйте руку для того, чтобы поддерживать щеку, не давая ей провисать, почувствуйте, как щека напрягается, когда вы сокращаете мышцы, подтягивая щеку вверх, как она становится все более упругой и твердой под вашей ладонью.
Выполните столько сокращений, сколько сможете. Работайте, пока не почувствуете усталость, которая в основном появляется после выполнения 30 — 50 движений.
2. Когда вы почувствуете, что мышцы устали, проследите, чтобы дыхание стало более глубоким. За счет этого у вас появится энергия, чтобы сделать еще несколько движений.
3. Заканчивайте выполнение упражнения, ускоряя движения до такой степени, чтобы они стали очень короткими, но при этом и очень быстрыми, так чтобы щека просто «захотела» остаться в таком поднятом положении.
4. Повторите упражнение с другой щекой. Выполните такое же количество повторов, хотя если почувствуете, что какая-то щека требует дополнительной проработки, можете поработать с ней еще. Не забудьте, что вы должны постоянно следить за своим дыханием и расслабляться прежде, чем начнете работать с другой щекой.
Следите за тем, чтобы задействовать обе щеки и при этом одна щека была бы расслаблена, пока другая активно работает.
Вы работаете с той щекой, которая находится наверху, и тонизируете мышцы именно с этой стороны.
Сокращение мышц на щеках в этом упражнении похоже на то, что вы делали в предыдущем, нодвижение более интенсивное.
Можно выполнять это упражнение лежа, стоя, сидя или даже стоя вверх ногами.
В каждом положении мышцы щек прорабатываются по-разному. Из этого следует, что каждый раз надо выполнять упражнение в другом положении.
Это поможет укрепить мышцы щек гораздо быстрее, чем если вы будете постоянно работать в одном и том же положении.
Перемена положения тела также будет по-разному сказываться и на всем теле во время выполнения упражнения.
Кроме того, заниматься будет интереснее, если вы будете каждый раз прорабатывать мышцы щек в другом положении.
В этом положении вы сокращаете мышцы щек таким образом, что они затрагивают все четыре основные точки, которые вы видите на фото 48. Сокращайте мышцы постепенно на счет восемь.
1. Сократите мышцы щек и удерживайте их в этом положении на счет восемь.
2. Постепенно отпускайте мышцы. Снова считайте до восьми.
3. Полностью расслабьте мышцы щек и задержите их в этом расслабленном состоянии, считая до восьми.
Чтобы почувствовать, какие ощущения вы должны испытывать при сокращении мышц, попробуйте представить себе, как невидимая сила тянет щеки сразу в четырех направлениях к каждой из четырех контрольных точек (фото 45).
Приложите пальцы одновременно к каждой из этих точек, используя для этого обе руки. Не нажимайте пальцами на кожу. Пальцы находятся там для того, чтобы просто указывать место, в направлении которого растягивается щека.
4. Выполните упражнение на другой стороне. Когда научитесь как следует выполнять сокращения на одной щеке, попробуйте сокращать мышцы обеих щек одновременно без помощи рук.
Когда научитесь чувствовать мышцы щек, можете переходить к изучению следующих упражнений, которые укрепят эти мышцы.
Встаньте перед большим зеркалом, где вы можете видеть себя в полный рост. Округлите губы так, чтобы они приняли форму буквы «о». При этом следите за тем, чтобы верхняя губа не морщилась.
Задача состоит в том, чтобы, сохраняя форму губ, немного растянуть их в стороны и подтянуть вверх, изображая легкую улыбку.
1. Прижмите язык к внутренней стороне щеки, а щеку подтягивайте ближе к языку, чтобы прижать их друг к другу плотнее.
2. Затем начинайте перемещать язык по внутренней стороне щеки, прижимая его к ней то в одном месте, то вдругом, и каждый раз старайтесь, чтобы щека прижималась к языку, а язык к щеке.
3. Далее сделайте примерно 20 движений на каждой стороне (щеке), часто меняя положение языка, прорабатывая таким образом, мышцы в разных местах.
В этом упражнении язык является точкой давления на внутреннюю сторону щеки, которая должна плотнее прижиматься к языку.
Помимо того, что в этом упражнении язык служит подложкой для мышц щеки, он тянется вверх от самого основания, что, в свою очередь, дает дополнительные преимущества, так как тонизирует ту часть лица, которая расположена под челюстью и называется вторым или даже третьим подбородком.
Это упражнение помогает проработать много самых разных небольших мышечных групп, и в результате щеки становятся упругими и гладкими, что придает всему лицу очарование молодости и здоровья.
Одним из наиболее эффективных упражнений для тонизирования впалых или отвисающих щек, которые зачастую портят лицо, является упражнение «ямочки на щеках».
1. Сначала придайте губам форму буквы «о», а теперь улыбнитесь и произнесите «р-р-р-р-р».
2. Производя этот звук, сокращайте мышцы передней нижней части щек, заставляя их двигаться вверх и внутрь открытого рта.
3.Осторожно прижимайте пальцы к щекам, как показано на фото 47, чтобы почувствовать, как сокращаются эти группы мышц.
4. Сделайте примерно 50 небольших движений или даже больше, чтобы почувствовать, как работают мышцы под пальцами, и определить, когда они устанут.
5. Теперь сделайте очень глубокий вдох и подвигайте челюстью вправо и влево, затем расслабьте ее и повторите движения еще раз.
Повторите все упражнение три раза.
Я специально прошу отработать это упражнение с максимальной нагрузкой, чтобы вы почувствовали те мышцы щек, которым следует уделить больше внимания, если вы хотите избавиться от отвисающих или впалых щек, которые старят лицо.
Когда будете хорошо чувствовать, как работают эти мышцы, можете переходить к изучению следующего упражнения.
Вставьте указательные пальцы в рот на уровне нижних зубов, т.е. как раз в том месте, где пальцы находились при выполнении предыдущего упражнения, с той только разницей, что на этот раз они находятся не снаружи, а внугри.
Выполняйте такие же движения мышцами, как и в предыдущем упражнении, но теперь старайтесь не только сокращать мышцы щек, но также подтягивать их к пальцам внутри рта.
При этом пальцы могут контролировать усилия мышц, которые могут быть сильнее или слабее, что, в общем, зависит от вашего выбора.
Вам предстоит самостоятельно решать, в каком темпе вы будете выполнять это упражнение.
Выполняйте 20 — 30 повторов, а когда почувствуете, что эти движения даются слишком легко, можете увеличить количество повторов до 80 — 100.
По окончании выполнения упражнения вы ощутите, что нижние мышцы щек выгибаются и даже слегка немеют, что является хорошим признаком, который указывает на то, что эти мышцы были правильно задействованы.
После выполнения этого упражнения вы можете даже ощущать легкую боль в нижней части щек, но она быстро проходит.
Чтобы быстрее покончить с возникшим дискомфортом, попробуйте сразу же расслабить эти мышцы, потрясти головой, выполнить серию глубоких вдохов и полных выдохов, мягко промассировать щеки.
Возможно, что вы все еще будете ощущать эти мышцы на другой день после занятий, что довольно часто случается с «ленивыми» мышцами после того, как их заставляют поработать. В этом случае самое лучшее лекарство от дискомфорта — выполнение того же упражнения.опубликовано econet.ru.
Джульетт Кандо, из книги «Как избавиться от морщин. Уникальная методика омоложения кожи лица и шеи»
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Источник: https://econet.kz/
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