Как отличить ОПАСНЫЕ и неопасные родинки

Редко встретишь человека без маленьких темных отметин на теле. Стоит ли обращать на эти точки внимание? Только врач различит родинки опасные и неопасные ...

Редко встретишь человека без маленьких темных отметин на теле. Стоит ли обращать на эти точки внимание?

Только врач различит родинки опасные и неопасные – злокачественную меланому или безобидный невус – и даст рекомендации, что с ними делать.

Стоит ли беспокоиться при появлении новых образований, когда требуется немедленное обращение к специалистам, какие признаки развития рака – ответы на эти вопросы предстоит узнать.

От беды не застрахован никто, а ранняя диагностика убережет от суровых последствий.

Что такое родинка

Первые крошечные пятнышки могут появляться у детей в грудничковом возрасте.

Родинка – это небольшое образование на коже – невус, – которое считается доброкачественным, неопасным. Основа их появления – клетки-меланоциты, накапливающие природный пигмент меланин.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

В зависимости от его количества наблюдается отличие в окраске. Встречаются цвета:

красный;

черный;

розовый;

коричневый;

синий.

От расположения, концентрации меланина, зависит форма новообразований. Они могут иметь ножку или располагаться под кожей, быть плоскими и выпуклыми.

Часто встречающийся вид – круглый, но наблюдаются исключения.

Развитие новообразований провоцирует ультрафиолетовое излучение – естественное от солнца, в солярии.

Не исключены наследственные факторы.

Частая причина образования – гормональный дисбаланс, характерный для периодов:

полового созревания;

беременности;

климакса.

Какие бывают родинки

Один человек может обнаружить у себя сильно отличающиеся новообразования.

Виды родинок классифицируют по нескольким признакам. Это помогает правильной диагностике в случае изменений.

Они различаются по:

происхождению – врожденные, вновь приобретенные;

– врожденные, вновь приобретенные; структуре – пигментные, сосудистые;

– пигментные, сосудистые; месту образования – в глубине, на поверхности, в пограничном слое;

– в глубине, на поверхности, в пограничном слое; возвышению над кожей – плоские – ровные, выступающие полусферой, на ножке, родимые пятна большего размера;

– плоские – ровные, выступающие полусферой, на ножке, родимые пятна большего размера; потенциальным угрозам – опасные, перерождающиеся в меланому, неопасные.

Безопасные родинки

Имеющим на коже темные пятнышки, следует быть внимательным к их изменениям. В срок обнаруженные признаки перерождения в меланому, способствуют своевременному удалению образования, сохранению здоровья.

Безопасные родинки отличаются:

присутствием ножки – ее не могут сформировать злокачественные клетки, которые разрастаются беспорядочно;

длительным состоянием без изменений.

Не считаются опасными пятна, появившиеся вскоре после рождения. Важно, чтобы они имели небольшие размеры.

К хорошим – неопасным – признакам новообразований относятся:

телесный оттенок;

неизмененный рисунок кожи невуса и соседних тканей;

мягкая консистенция;

волосы на поверхности новообразования – растущие из кожи, говорят об отсутствии патологий;

диаметр не более 5 мм;

симметричность;

невус в форме пятна.

Какие родинки опасны

Почему людям, имеющим на теле невусы, нужно следить за их изменениями? Всегда есть угроза перерождения неопасных новообразований в раковую опухоль.

Какие родинки опасны для здоровья?

Основные признаки, которые необходимо знать:

изменение оттенков в темную сторону, появление многоцветности;

быстрое увеличение по размерам – превышает два миллиметра за год;

возникновение трещин;

образование асимметрии вследствие неравномерного разрастания;

отсутствие эластичности;

появление зуда, жжения;

наличие дискомфортных ощущений.

Появление опасных родинок требует немедленного посещения специалиста для уточнения характера изменений, вероятности развития рака кожи.

Патологические превращения провоцируют:

травмирование невуса по неосторожности;

самостоятельное удаление;

злоупотребление пребыванием на солнце, пользованием солярием;

расположение образования в местах частого контакта с одеждой – на шее, голове, половых органах;

размещение в волосах, на лице, ладонях – где имеется большая вероятность получения травмы;

ранее удаленная меланома.

Чем опасны родинки

От внезапного разрастания клеток неопасной родинки не защищен ни один человек. Меланома – чрезвычайно серьезное заболевание. Не выявленные на начальной стадии изменения могут закончиться летальным исходом.

Провоцирующим фактором является неудачное самостоятельное удаление новообразований.

Опасны родинки способностью:

переходить в атипичную – предраковую форму;

разрастаться до крупных размеров;

превращаться в раковые;

при небольших внешних изменениях активно распространять метастазы по всему организму по кровеносному, лимфатическому руслу.

Как быстро развивается меланома из родинки

Перерождение невуса в раковое образование может проходить по-разному. Процесс зависит от стадии заболевания, вида опухоли.

Опасными являются мгновенные метастазы. Начинается:

рост раковых клеток в глубокие слои эпидермиса;

попадание их в кровь, лимфу;

проникновение в легкие, печень, почки;

разрастание в этих органах;

полное поражение организма;

летальный исход.

Наблюдают фазы роста пигментных клеток, по которым развивается меланома из родинки. Различают виды:

горизонтальный – происходит поражение верхних слоев кожи, продолжающееся до 10 лет, метастазы при этом не появляются;

– происходит поражение верхних слоев кожи, продолжающееся до 10 лет, метастазы при этом не появляются; вертикальный – сопровождается распространением раковых клеток по органам, может длиться два года, имеет неблагоприятный прогноз;

– сопровождается распространением раковых клеток по органам, может длиться два года, имеет неблагоприятный прогноз; узловой – особо опасный – отличается глубоким распространением в течение двух месяцев.



Первые признаки меланомы

Оказать помощь пациенту можно только с началом выявления изменений. Проведенная диагностика, исследование, направление на лечение операционным способом спасают человеку жизнь.

Первые признаки меланомы:

увеличение высоты новообразования;

кровоточивость;

появление выделений;

покраснение;

жжение, зуд;

отечность тканей;

размягчение невуса;

появление корочки;

утолщение;

выпадение волос;

расширение пигментации вокруг места поражения.

При дальнейшем развитии опасной меланомы наблюдаются:

значительное изменение размеров;

появление боли;

увеличение лимфоузлов;

изъязвление поверхности;

образование новых очагов;

кровотечение из мест пигментации;

отделение жидкости;

уплотнение кожи;

появление у нее землистого оттенка;

признаки метастазов – хронический кашель, снижение веса, судороги, головные боли.

Как отличить родинку от меланомы

Чтобы распознавать, какие родинки опасные и неопасные, необходимо знать, как они выглядят.

Человек, имеющий невусы, чтобы исключить страшные последствия, должен постоянно контролировать появление новых образований, происходящие изменения.

Отличить родинку от меланомы можно по признакам.

Неопасное новообразование:

симметричное; с ровными краями;

равномерное по окрасу;

с габаритами, не превышающими 6 миллиметров.

Особенности опасной меланомы, требующие обращения за помощью к специалистам-дерматологам:

разрастание за короткий срок;

ярко выраженная асимметрия формы;

неоднородность по цвету – наличие вкраплений нескольких оттенков;

отсутствие четких границ – линия по контуру размыта, изрезана, по виду напоминает берег на географической карте;

увеличенный диаметр сверх шести миллиметров;

изменчивость любых параметров – цвета, размера, формы.

Как выглядят опасные родинки

Как смотрятся невусы, подверженные патологическим изменениям? Правильно отличить неопасные новообразования поможет только врач.

Опасные образования выглядят так:

синие – уплотнения под кожей с четкими границами, с размерами не более 10 мм;

– уплотнения под кожей с четкими границами, с размерами не более 10 мм; узловые – по форме круглые, плоские, цвет – коричневый, черный;

– по форме круглые, плоские, цвет – коричневый, черный; кожные – часто бледные, выпуклые;

– часто бледные, выпуклые; гало-невус – пигмент, окруженный белым кольцом;

– пигмент, окруженный белым кольцом; шпиц – похож на куполообразную опухоль розовых оттенков, с возможным наличием отверстия, через которое подтекает кровь, жидкость;

– похож на куполообразную опухоль розовых оттенков, с возможным наличием отверстия, через которое подтекает кровь, жидкость; соединительные – связывают отдельные образования в целое.

Родинка с неровными краями

Один из признаков превращения неопасного образования в опасное – изменение контуров. Зачастую у него наблюдаются размытые края, фестончатая форма границ.

Есть неопасные виды невусов – диспластические. Правильную диагностику способен сделать только специалист.

Родинка с неровными краями может представлять опасность в случае дополнительных признаков развития меланомы:

ускоренного изменения по размерам;

наличия четко выраженной асимметрии;

возникновения сильно изрезанных по форме границ.

Шершавая родинка

Такое новообразование неопасное, если по диаметру не больше 5 мм и сохраняет постоянные размеры. Часто его появление сигнализирует о недостатке витаминов, нарушениях питания.

Врачи советуют прийти на консультацию, если обнаружено, что:

гладкий невус превратился в шершавый;

беспокоит жжение, зуд, покалывание;

в середине появились неровности, уплотнения;

образовались участки с разными оттенками;

значительно увеличился диаметр.

Опасная шершавая родинка требует немедленного обследования в случае:

появления кровоточивости;

развития воспалительного процесса;

стремительного изменения размеров;

формирования асимметричности;

образования гнойных выделений;

возникновения болезненных ощущений при касании;

зарождение неправильной формы, размытых границ, по краям новообразования.



Большие родинки

Образования на коже большого размера – пигментные пятна. Когда они остаются без изменения, не причиняют неудобства, – это неопасное явление. Важно постоянно следить за их видом, цветом, размерами.

Чтобы исключить волнения, надо обратиться к врачу-дерматологу. Во время визита специалист проведет диагностирование, даст прогноз риска развития злокачественного новообразования.

Большие родинки становятся опасными, если они:

травмировались;

уплотнились;

начали чесаться;

были неудачно самостоятельно удалены;

изменились по габаритам, форме;

кровоточат.

Какие родинки можно удалять

Часто невусы доставляют неприятности женщинам, находясь на видном месте, – лице, шее. Даже если они не беспокоят, использовать удаление будет правильным решением – внешний вид значительно улучшится.

Врач после процедуры должен обязательно отправить ткани на гистологический анализ, чтобы решить злокачественная родинка или нет.

Если новообразование неопасное, не беспокоит, не изменяет размеров – операция не требуется.

Специалисты считают: противопоказаний не существует; важно правильно выбрать методику иссечения.

Следует внимательно относиться к новообразованиям кожи, недопустимо применять их самостоятельное удаление. Только доктор определит опасный или неопасный невус, решит, что с ним делать.

Можно удалять, если:

травмируются от одежды – на шее, в паховой зоне, подмышками;

вызывают болезненность во время прикосновения;

находятся под волосами на голове, могут повреждаться при расчесывании, стрижке;

меняют цвет, форму, очертания;

значительно увеличиваются в размерах;

отличаются наличием жжения, зуда;

сопровождаются воспалением, кровоточивостью. опубликовано econet.ru .

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet