8 упражнений, которые снимают нагрузку с позвоночника

Позвоночнику нужно давать отдых, чтобы основная нагрузка приходилась не на него. Для этого есть масса способов: выполнение упражнений лежа на спине, плавание и так далее

О позвоночнике написано и сказано немало, но все равно тема здоровья этой важной части тела является бесконечно актуальной для любого человека. У вас есть множество возможностей помочь ему, и на одном способе поддержать свой позвоночник я хотел бы остановиться подробнее.

Позвоночнику нужно давать отдых, чтобы основная нагрузка приходилась не на него. Для этого есть масса способов: выполнение упражнений лежа на спине, плавание и так далее.

Снимаем нагрузку с позвоночника: упражнения на четвереньках

Любое пребывание в воде очень полезно для здоровья человека, и нет ничего лучше для повышения жизненного тонуса и улучшения своего внутреннего настроя, чем съездить к морю. Воздействие соленой морской воды на человеческий организм воистину потрясающе.

Оно не изучено до конца, но факты таковы: тот, кто хотя бы раз в два года проводит месяц на море, болеет в пять раз реже, чем предпочитающий проводить отпуск в каменных джунглях больших городов

Кроме того люди, которые любят вдоволь поплавать и не упускают возможности порезвиться в воде (соленой или пресной – не важно), значительно реже страдают от таких недугов, как:

заболевания опорно-двигательного аппарата;

смещение шейных позвонков;

заболевания сердечно-сосудистой системы;

регулярные мигрени;

расстройства в половой сфере.

Нет точной статистики на этот счет, но опыт многих людей, да наверняка и ваш собственный, только подтверждает тот факт, что вода оказывает поистине волшебное воздействие на организм.

Наверняка каждый из нас хоть раз бывал на море или на глубокой речке. Вспомните, какой чудесный подъем настроения вы испытываете, входя в прохладную воду, и насколько бодрым и свежим вы чувствуете себя, выходя из воды!

О пользе плавания можно писать бесконечно, но, увы, не все имеют возможность каждое лето проводить хотя бы месяц около водоема. Да и в остальное время нужно давать своему позвоночнику расслабиться, помогать ему, чтобы не допустить перенапряжения, которое ведет к болезням.

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Посмотрите на братьев наших меньших, хотя бы на кошек и собак. Они всю жизнь проводят, опираясь на четыре точки. Те, кто имеет дома животных, знают, что болеют они гораздо реже, чем люди, и естественная регуляция здоровья заложена в них от природы. Это связано с тем, что животные не перегружают свой позвоночник, который отвечает на это поддержанием хорошего тонуса организма.

Прекрасным способом снять нагрузку с позвоночника являются упражнения, которые выполняются на четвереньках.

Исходная позиция у всех этих упражнений одна: стоя на четвереньках.

1. Опереться на локти и колени, двигаться вперед, начиная с правой ноги и правой руки; затем одновременно продвигать вперед левую руку и ногу. Выполнить 24 шага вперед, затем 24 шага назад.

2. Продвигать сначала правую руку и левую ногу, затем левую руку и правую ногу. Выполнить по 24 шага вперед и назад.

3. Поочередно отводить прямые руки в стороны. Сначала левую, затем правую. Повторить шесть раз.

4. Поочередно отводить прямые руки в стороны. Сначала отвести левую руку, посмотреть на нее, выполнить рукой шесть раз волнообразное движение, вернуть на место, затем отвести правую руку, посмотреть на нее, выполнить рукой шесть раз волнообразное движение, вернуть на место.

5. Поочередно выполнять маховые движения прямыми ногами назад. Повторить по семь раз каждой ногой.

6. Выпрямить правую ногу назад, скользя носком ноги по полу, сесть на левую пятку, посидеть 1–2 минуты, вернуться в положение на четвереньках. Выполнить от двух до шести раз каждой ногой.

7. Медленно сесть на пятки, не отрывая рук от пола. Закрыть глаза.

8. Прогибать спину дугой вниз восемь раз.опубликовано econet

по книге Кацудзо Ниши "Избранные упражнения и медитации"

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